Utilice el marketing de afiliación para crear una audiencia leal

En el siempre competitivo sector de los viajes y el turismo, y ahora más que nunca, las empresas deben potenciar los esfuerzos de marketing para impulsar el tráfico y lograr una ventaja competitiva. Un método que he encontrado que produce resultados fiables es el marketing de afiliación. Una sólida red de afiliados de viajes involucra a un equipo dinámico de personas influyentes que comercializarán su marca (con comisiones ganadas por promocionar una empresa y/o impulsar una venta), mientras le brinda la oportunidad de acceder a su audiencia. Es una asociación mutuamente beneficiosa que también es rentable: solo paga por los resultados.

Cuando se asocia con personas influyentes que tienen muchos seguidores o un alcance significativo en su industria, pueden aumentar significativamente el conocimiento de la marca, aumentar el tráfico a su sitio y generar resultados específicos: más ventas. Igual de importante, cuando su afiliado pone su marca de viajes frente a su audiencia, su alcance se multiplica y puede hacer crecer su base de nuevos clientes a pasos agigantados. Y debido a que solo paga cuando se realiza una venta, el marketing de afiliación puede brindar un retorno de la inversión garantizado. Aquí hay algunas formas comprobadas de usarlo para crear seguidores leales.

Elija los afiliados correctos

El marketing de afiliación le permite aprovechar el poder de la influencia para que la gente le compre, pero para que eso funcione, necesitará tener los afiliados adecuados. Una buena para su marca de viajes debe tener:

• Gran relación con su audiencia.

• Una audiencia que está interesada en su marca/servicios.

• Un seguimiento vigoroso, participación, vistas, clasificación del sitio y autoridad.

Todas estas calificaciones son importantes para garantizar que sus esfuerzos no se desperdicien. Por ejemplo, un afiliado con solo diez seguidores o visitantes únicos por día no lo ayudará a aumentar su base de audiencia. Del mismo modo, si está en la industria de viajes, no tendrá sentido elegir un sitio de cupones que ofrezca descuentos en alimentos.

Atrae ventas con ofertas, cupones y promociones

A todo el mundo le gustan las buenas ofertas, y aprovechar tanto las ofertas como los cupones se encuentran entre las mejores estrategias de marketing digital para impulsar las ventas. Los cupones hacen un excelente trabajo al convertir a las personas que aún no han probado lo que tienes para ofrecer. Según una investigación de 2020 de Statista, el 89 % de los compradores millennials probarían una nueva marca si les ofrecieran un descuento o un cupón.

Para aprovechar al máximo sus estrategias de marketing de afiliación de cupones, intente trabajar con algunos sitios de alta calidad y pregúntele a su socio afiliado si tiene códigos de descuento activos que se puedan canjear en los servicios que ofrece. Una vez que obtenga los códigos para compartir con su audiencia, corra la voz de la siguiente manera:

• Compartirlo en sus identificadores sociales con enlaces directos de afiliados.

• Envío de correos electrónicos personalizados que dirigen a los miembros de la audiencia hacia la venta.

• Actualizar cualquier sitio web relacionado con afiliados para mostrar las ofertas disponibles.

Aprovecha el poder de los influencers

Los influencers de viajes no tienen que ser celebridades. Muchos en el nivel superior son personas normales que han acumulado una gran cantidad de seguidores simplemente por su excelente contenido, lo que produce una relación auténtica con su comunidad. Estas son excelentes opciones para generar confianza en su marca, en parte porque los consumidores de hoy en día confían abrumadoramente en las recomendaciones de sus pares. Los datos de la plataforma de marketing de influencers MuseFind muestran que el 92% de los consumidores confían más en los influencers que en los anuncios y el respaldo de celebridades.

Los influencers tendrán un impacto poderoso si su contenido es genuino y supuestamente confiable: proporcionarán prueba social y confirmarán la credibilidad de una marca entre los seguidores.

Manténgase en contacto con los clientes

El contacto constante y atractivo con los clientes es un gesto esencial de atención, y la audiencia corresponderá volviéndose aún más leal, especialmente si publica contenido excelente y les ofrece cupones de vez en cuando. Con ese fin, las cuentas de las redes sociales deben actualizarse periódicamente, ya que sus seguidores deben estar informados de cada oferta. Además de las redes sociales, envíe correos electrónicos personalizados, SMS o notificaciones automáticas con ofertas basadas en las actividades anteriores de los clientes.

Realizado correctamente, el marketing de afiliación puede ayudarlo a crear conciencia de marca, aumentar las conversiones y hacer crecer su base de audiencia, pero debe darse cuenta de que esto no sucede de la noche a la mañana. El truco consiste en encontrar los afiliados adecuados , atraer ventas con cupones, aprovechar el poder del marketing de influencers y mantenerse en contacto con quienes lo apoyan.

