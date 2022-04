Tom Brady se une a la empresa de regreso del ex-CEO

La estrella y empresario de la NFL, Tom Brady , sorprendió a millones al anunciar a principios de este año que se retiraba del juego, antes de regresar semanas después para esencialmente decir "no importa". Después de unos 40 días de retiro, Brady revirtió su decisión y anunció que regresará a los Tampa Bay Buccaneers para una temporada número 23 en la NFL. Ahora, en su última aventura fuera del campo, se une al ex director general de Teneo, Declan Kelly, en su firma recién lanzada como socio.

Luego de numerosas acusaciones de acoso sexual, Kelly se vio obligado a renunciar como director ejecutivo de la prestigiosa firma de relaciones públicas, de la cual fue cofundador. Kelly es conocido por sus conexiones con algunos de los políticos y líderes empresariales más poderosos del mundo. Sin embargo, las acusaciones de conducta sexual inapropiada empañaron rápidamente su reputación y, después de dejar a Teneo en junio, anunció que se tomaría un descanso de la industria y dejaría de beber.

Al igual que Brady, Kelly no tardó mucho en abandonar las líneas laterales y volver al juego. Solo unos meses después de renunciar, Kelly lanzó su nueva empresa, The Consello Group, junto con los socios Oscar Salazar (exdirector de tecnología de Uber), Steve Mollenkopf (exdirector ejecutivo de Qualcomm) y ahora Brady.

Puede parecer un movimiento extraño para Brady, pero en el último año se centró cada vez más en su imperio empresarial y fundó tres empresas: ropa BRADY, línea de bienestar TB12 Sports y la empresa emergente de NFT, Autograph . Ah, y también tomó una participación multimillonaria en la firma de criptomonedas FTX.

El sitio web de Consello Group elogia a Brady como un "líder probado" y dice que su "profundo conocimiento de la salud y el bienestar se pone en práctica todos los días a medida que continúa estableciendo nuevos récords y superando los límites".

En cuanto a Kelly, su rápido regreso no es tan sorprendente como estratégico. Después de dejar a Teneo, Kelly firmó un acuerdo de no competencia que le prohibía iniciar una firma de relaciones públicas similar, dijeron fuentes al New York Post . Según su sitio, Consello se centra en la inversión, el desarrollo corporativo, el asesoramiento en moneda digital y el asesoramiento en fusiones y adquisiciones, un eje distinto de Teneo, que se especializa en la transformación y reestructuración empresarial.

Aunque Consello se lanzó oficialmente en julio de 2021, solo un mes después de la renuncia de Kelly y un año después de que se hicieran públicas las acusaciones de acoso sexual, las fuentes dijeron que Kelly había estado trabajando de forma encubierta para clientes importantes seleccionados, incluido Intel, durante meses.

Brady y su nuevo compañero ciertamente tienen una cosa en común: el deseo de volver al juego.