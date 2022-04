General Motors y Honda crean alianza para producir millones de autos eléctricos

Algo es irrefutable: los vehículos eléctricos están ganando terreno. Cada vez es más frecuente verlos rodar por las calles de las ciudades y las armadoras de autos amplían su oferta en una industria que durante más de un siglo ha sido dominada por los combustibles. Esta mañana Honda Motor Co. y General Motors (GM) anunciaron que formarán una alianza para desarrollar una serie de autos eléctricos basados en una plataforma compartida que les permitirá producir millones de unidades a partir del año 2027.

La idea de las dos armadoras es poder producir crossovers compactos 100% eléctricos de precio asequible utilizando Ultium, la tecnología de baterías de GM. En un comunicado de prensa, Mary Barra, directora ejecutiva de GM comentó que las armadoras “compartirán sus mejores estrategias de tecnología, diseño y fabricación para ofrecer vehículos eléctricos asequibles y deseables a escala mundial, incluidos mercados clave en América del Norte, América del Sur y China”. Toshihiro Mibe, presidente de Honda Motor, aseguró que lo que buscan es “ayudar a lograr una expansión espectacular en las ventas de los vehículos eléctricos”.

Today @GM is announcing the next chapter in our collaboration with @Honda. Continuing GM’s mission to put everyone in an EV, we’re working together to make #ElectricVehicles more affordable and accessible using next-generation Ultium technology as the foundation.