6 maneras en que los atletas olímpicos pueden aprovechar su viaje para construir una marca rentable

Los atletas olímpicos están en peligro. Dejame explicar.

Mi mejor amigo de la infancia, Alex, compitió en los Juegos Olímpicos de Nagano '98 como parte del equipo de esquí de EE. UU. Luego, se desgarró el ligamento cruzado anterior, momento en el que el equipo de esquí de EE. UU. la dejó caer. Si quería seguir compitiendo, tendría que financiarse a sí misma. Pero arrastrarse por el dinero de amigos, familiares y patrocinadores era desmoralizador, agotador y constante. Además, la obligó a comenzar a preguntarse cosas como: ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para quién estoy haciendo esto? No sé ni me importa nada más, entonces, ¿qué pasa si me retiro ? Estaba asustada, sola y nadie vino a ayudar. Así que dejó el deporte.

Al igual que Alex, la mayoría de los atletas olímpicos enfrentan una crisis fundamental similar, tanto de identidad como financiera. Un estudio concluyó que “apenas el 0,5 % de los fondos [del Comité Olímpico Internacional] se destinaron directamente a los atletas”. Eso contrasta con las ligas deportivas más grandes del mundo que pagan a sus atletas entre el 40% y el 60% de sus ingresos, lo que crea lo que la investigación encontró que es la mitad de los atletas olímpicos que se consideran financieramente insolventes.

He aquí por qué: cuando los atletas olímpicos comienzan su carrera atlética, la única forma de tener éxito a escala mundial es tener una visión de túnel: las relaciones, las amistades y los pasatiempos son corderos sacrificados en una búsqueda obstinada del objetivo final: ganar.

Entonces, llega un día inevitable en que la coraza del ilustre atleta empieza a desmoronarse. Y surge la pregunta: ¿Qué sigue? ¿Y cómo salgo de la prisión financiera y emocional que me he creado? La balanza se inclina y se produce la cascada de depresión (que afecta a más del 70% de los deportistas de élite, según revela un estudio del COI ).

Ahí radica la última paradoja de los atletas más prolíficos y exitosos del mundo. Su enfoque singular es lo que los impulsa con una velocidad desigual hacia un sueño de toda la vida y la búsqueda de su deporte y se convierte en el ácido que erosiona los cimientos que han construido con tanto entusiasmo.

Parte de esto es nuestra culpa como audiencia. Desde 1896, salvo algunas pausas por crisis económica, bélica o pandémica , los Juegos Olímpicos han entronizado, reverenciado y catapultado a la fama internacional a miles de atletas, estuvieran o no preparados. Y la expectativa de que estos atletas cumplieran con los rigurosos estándares físicos, emocionales e intelectuales y los estereotipos seguidos, independientemente de las herramientas que tuvieran para lograrlo.

Quedan estas preguntas: ¿Cómo podemos detener esta demolición continua y generalizada de los atletas olímpicos ? ¿Cómo pueden estos atletas aprovechar esa insignia de honor reconocida a nivel mundial y convertirla con gracia en algo que tenga significado, propósito y seguridad financiera? Al trabajar con docenas de atletas olímpicos y de deportes de acción, aquí hay seis lecciones que ayudan a los atletas a evitar la depresión post-olímpica, aumentar las oportunidades de ingresos y construir un futuro lucrativo y significativo.

1. Cree identidades personales de ahora versus entonces

Las identidades consisten en las diversas características que usas para categorizarte y definirte, y las características que construyen quienes te rodean. Al crear un conjunto cohesivo de identidades, le permite generar confianza en sí mismo y le da a las personas una razón para conectarse con usted, quién es usted (frente a quién quieren que sea), qué cree y por qué. También te permite controlar la percepción de ti mismo en el mundo.

Tus identidades pueden ser hermano, corredor, defensor LGBTQ, bebedor de café, yogui, vegano, etc. La clave es que tienes que tener claro cuáles son ahora frente a lo que eran hasta ahora. Si no lo hace, corre el riesgo de dejar que el capricho del mundo, los medios de comunicación, los amigos y la familia den forma a su identidad, lo que le lleva a sentir una pérdida de control.

2. Clave su historia de origen; hazlo personal

Elaborar una poderosa historia de origen es la clave para generar confianza, compenetración y credibilidad sobre quién eres y qué representas. Tener una historia de origen poderosa también le permite mantener la coherencia en las redes sociales, en entrevistas, para desarrollar un discurso de apertura o en discusiones de patrocinadores. Para crear una historia de marca personal, estas son las preguntas a considerar:

Trasfondo : ¿Cómo te interesaste en tu deporte? ¿Naciste con un talento natural o aprendiste habilidades en el camino? ¿Te pasó algo que forzó un cambio y abrió una puerta? ¿Fracasaste en algo?

Desafío : ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos en su camino hacia el éxito? ¿Lesiones, competidores que no dejaban de vencerte, clima que te impidió llegar a la cima, mala suerte en un recorrido?

Puntos de inflexión clave : ¿Qué le permitió superar su desafío? ¿Cómo cambió tu vida, tu deporte, tu felicidad o tu capacidad para lograr algo?

Triumph : ¿Qué lograste o creaste después de ese momento? ¿Como se sintió? ¿Cambió la vida de alguien más?

Transformación : ¿Cómo cambiaste emocional, física, intelectual o espiritualmente? ¿Qué resultados lograste?

3. Sepa de quién es el héroe que quiere ser

El error más común que cometen los atletas es que saltan a lo que quieren que su audiencia piense, sienta, haga sin entender lo que les emociona hacer, lo que desean sentir o lo que los motiva a actuar. Saber esto le permitirá entregar palabras, historias y verdades que harán que la vida de su audiencia sea mejor, más significativa, más feliz y más rica. Y eso construye comunidad.

Debe comprender qué entusiasma a su audiencia y qué impulsa sus motivaciones, necesidades, comportamientos, desafíos, puntos débiles, metas, aspiraciones y temores. Preguntas para hacer: ¿Qué quieres evitar o qué temes que suceda en tu vida? ¿Dónde te sientes atascado, qué te resulta difícil y qué te frustra? ¿Qué quieres sentir, qué sueñas y qué es lo que más necesitas y deseas? ¿Hay algo que se interponga en tu camino para conseguir estas cosas?

Escriba las palabras, frases u oraciones que usan para describir sus desafíos o sus deseos (ya sea internamente o para otros), luego úselo para ayudarlo a ofrecer algo que los ayudará a sobrevivir o prosperar.

4. Cree mensajes centrales en cualquier lugar al norte de neutral

Tienes que darles a las personas, marcas y socios una razón para sentirse atraídos por ti. Para hacer eso, debes entender que la neutralidad no se nota y la ambigüedad siempre se percibe negativamente. En otras palabras, ser soso, banal y brindis con leche se olvida y ciertamente no es recogido por los patrocinadores.

Por lo tanto, para ser recordado, generar seguidores leales y alentar a las marcas a mirar en su dirección, es importante descubrir qué es lo que le importa lo suficiente como para estar dispuesto a defenderlo. Para encontrar cuáles son esas cosas, hágase tres preguntas:

¿Tiene una opinión diferente sobre una creencia común en su deporte, en su industria, en su círculo de amigos y atletas? ¿Qué sucede en su deporte, porque se ha hecho de esa manera desde siempre pero podría estar obsoleto ahora? ¿Qué te dejó “magullado pero no destruido” (crédito del término: Brene Brown )? Piensa en lo que has pasado que te ha dejado una marca. Tal vez no te trataron bien porque eras gay, tenías un trastorno alimentario o te criticaron por el estilo con el que corrías. Pero, sobreviviste, ¿verdad? ¿Qué lección aprendiste de ello?

Luego, tome estas ideas y compártalas constantemente.

5. Haz visible lo invisible

Hay un aspecto de voyerismo en la vida de los atletas que es infinitamente fascinante, entretenido e inspirador. Compartir su fórmula, el "cómo" detrás de lo que hace, ayuda a las personas a sentir que lo conocen, pero también que tienen una pequeña posibilidad de ser como usted. También crea un efecto boomerang en el que la audiencia sigue regresando por más, y eso significa comunidad: la máxima fiebre del oro para las marcas.

Para ello, sigue estas TRES reglas:

Sea específico y concreto . Esa conexión profunda con su audiencia , y su relación, sucede cuando se adentra en el meollo del asunto y saca a la luz los pensamientos, sentimientos, errores, dolor, victorias y pérdidas exactos que ha experimentado. Cuanto más descriptivo y específico puedas ser, más universales se vuelven los sentimientos. Comience con el sangrado. Ordene su contenido y sus historias para que nos atrapen desde el principio. Claro, su historia necesita un punto, pero no se exceda en la preparación, porque comenzará a perder personas con un exceso de contexto. Sea consistente . Las personas necesitan escuchar un mensaje siete veces para asimilarlo. Además, un promedio de 0,83 a 10 % de sus seguidores ven sus publicaciones, así que reitere sus mensajes principales con frecuencia y de manera constante para que se escuchen.

6. Planifique y apunte a oportunidades de ingresos

Con una nueva historia de marca y una estrategia de mensajes, es hora de hacer la transición para crear oportunidades de ingresos específicas. Aquí hay cinco pasos para generar ingresos:

Cree una lista de correo electrónico . A diferencia de las redes sociales, usted es dueño de su lista de correo electrónico y no es víctima de los cambios de algoritmo. Por lo tanto, cree una forma para que los fanáticos, seguidores y patrocinadores se incluyan en su lista de correo electrónico y envíeles actualizaciones por correo electrónico sobre eventos, expediciones, nutrición, entrenamiento, cosas que ama, aprendió o espera de manera regular (semanalmente es ideal).

Cree un calendario de contenido fijo. Considera tu presencia en las redes sociales como tu currículum. Por lo tanto, es vital crear un cronograma de creación de contenido consistente al que pueda apegarse.

Cree una presentación principal . Usando su historia de origen o un mensaje claro, cree una presentación principal que pueda comparar con las marcas. Según los informes, la atleta paralímpica Aimee Mullens gana entre $ 30 y $ 50 mil por charla, y las marcas de todo el mundo contratan atletas para hablar en conferencias, eventos y reuniones de la empresa.

Póngase en contacto con marcas no endémicas. Tome sus identidades de arriba y escriba 10 marcas que se alineen con esas partes de usted. Pregúntales qué necesitan y luego ofréceles apoyo con contenido de blogs , videos y redes sociales a cambio de su apoyo financiero.

Contrata a un agente deportivo. Si está buscando aprovechar su impulso y estar expuesto a más oportunidades, contrate a un agente deportivo. Puede esperar pagarles más del 15% de sus ganancias, pero el 15% de $100k es más que el 0% de $0.

Como atleta olímpico, te has ganado una insignia de honor universalmente reconocida que tiene peso, prestigio y estatus a los ojos de una audiencia internacional. Es hora de aprovechar eso para que pueda estar seguro de que sus triunfos, sacrificios, victorias, derrotas y esfuerzos son importantes y pueden ayudarlo a construir una carrera posdeportiva lucrativa y significativa.