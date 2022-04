F1 Delta Time, uno de los primeros juegos NFT, ha dejado de operar

Así como hay emoción en torno a todo lo que sucede en el metaverso, los NFT’s y las criptomonedas, también hay noticias que inquietan. El cierre de F1 Delta Time es una de ellas. Creado por Animoca Brands en 2019, el juego anunció su cierre definitivo el pasado 15 de marzo a través de un post de Twitter: “Lamentamos profundamente tener que anunciar que F1 Delta Time dejará de operar el 16 de marzo de 2022".

El juego funcionaba con la criptomoneda Ethereum que, al ser convertida en tokens REVV (desarrollados por Animoca) podían ser utilizados para adquirir y canjear NFT’s de autos, pilotos y equipamiento.

En el mismo tuit se explica que la razón del cierre es que no se renovó la licencia con la Fórmula 1: “Si bien no hemos podido renovar nuestra licencia, nos aseguraremos de que los propietarios actuales de los activos de F1 Delta Time sean recompensados ​​por su lealtad y apoyo”.

