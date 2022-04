Graba todas tus aventuras de verano con esta pequeña cámara

A medida que el mundo continúa abriéndose a raíz de la pandemia de Covid-19, muchos empresarios están reanudando los viajes de negocios. Pero si bien puede pasar mucho tiempo preguntándose cómo hacer que los viajes de negocios sean más productivos , no debe olvidarse de hacerlo divertido. Después de todo, no puedes dar nada por sentado y si estás viendo el mundo este verano, deberías crear algunos recuerdos en el camino. La Insta360 GO 2: la cámara de acción más pequeña del mundo puede respaldar esa misión.

Insta360

Esta inteligente cámara de acción afirma ser la más pequeña del mundo, mide menos que su teléfono inteligente y pesa aproximadamente seis veces menos que las cámaras de acción de la competencia. Todo eso sin sacrificar el sensor de imagen u otras características. La cámara se adapta perfectamente a su camisa, cinturón o sombrero, y ofrece Estabilización FlowState para garantizar que sus tomas permanezcan estables sin importar cuánto las sacuda, golpee o ruede. Con los algoritmos de nivelación del horizonte, tus tomas se mantendrán erguidas pase lo que pase, ya sea que estés buceando o en una montaña rusa.

El GO 2 también ofrece una gran cantidad de funciones creativas como hiperlapso, lapso de tiempo, cámara lenta, lapso nocturno y mucho más para permitirle capturar tomas increíbles y diseñarlas de manera que las haga brillar. El modo HDR aumenta el color de su video, mientras que AquaVision produce colores extremadamente realistas y vivos cada vez que dispara agua. Además, el estuche de carga funciona como estuche, cargador, controlador y trípode, todo en uno para brindarle un kit de fotografía completo donde quiera que vaya.

CNET escribe: "No encontrará una mejor opción para el registro de vida y su tamaño permite usos creativos que no puede hacer fácilmente con otras cámaras".

Amplifica tus aventuras de verano con Insta360 GO 2: la cámara de acción más pequeña del mundo. Consíguelo hoy por $290 cuando usas el código de promoción ACTION9 .

Precios sujetos a cambio.