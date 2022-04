10 lecciones de negocios del cofundador de Netflix, Marc Randolph

Si tienes la edad suficiente para recordar los días en que ibas a Blockbuster para encontrar una nueva película o ver un viejo favorito por centésima vez, es posible que hayas pensado: "Esos eran los buenos tiempos". En realidad, lo fueron, pero las cosas cambiaron drásticamente cuando Netflix entró en escena.

El 29 de agosto de 1997, Reed Hastings y Marc Randolph iniciaron Netflix como un servicio de alquiler de DVD en línea, pero ahora se ha convertido en la plataforma de transmisión en línea más grande del mundo.

¿Qué podemos aprender del fundador de Netflix, Mark Randolph ? Gracias a las inteligentes decisiones comerciales de Randolph y su cofundador, Netflix ahora vale miles de millones de dólares. Entonces, exploremos a Randolph y las 10 mejores lecciones de negocios que podemos aprender de su viaje hacia el éxito.

1. Mantenerse por delante de los nuevos competidores

Si bien Netflix fue el primero de su tipo, los competidores han inundado el mercado a lo largo de los años. Amazon, Disney, las redes de televisión y muchas más empresas ofrecen redes de transmisión exitosas. Además, el modelo de negocios de Netflix continúa cambiando con los tiempos. Comenzó como una empresa de alquiler de DVD, luego ofreció a los espectadores servicios de suscripción y, en 2007, cambió su nombre a un servicio de transmisión en línea.

2. Marcando tendencias

Las tendencias cambian todo el tiempo y, para seguir siendo relevantes, las empresas deben mantenerse al día. Randolph y Netflix iniciaron el concepto de " atracones de televisión ", para que su audiencia no tuviera que esperar cada semana para ver su programa favorito.

3. Conviértete en un disruptor

Debe convertirse en un disruptor y hacer que la competencia se sienta incómoda si quiere tener éxito. Por ejemplo, Randolph sabía que podían interrumpir el negocio de Blockbuster si se deshacían de los videos y pasaban directamente al alquiler de DVD.

“Pero la principal razón por la que teníamos confianza en nuestro futuro es que planeábamos interrumpir su negocio haciendo algo que no podían hacer, o al menos no estarían dispuestos a hacer”. -Marc Randolph

4. Aprovechar las oportunidades

Randolph vio la oportunidad de expandir su negocio al no solo brindar servicios de transmisión por suscripción, sino también al ofrecer exclusividad de producciones internas. Como resultado, la compañía creó programas exitosos como Orange Is the New Black , The Umbrella Academy y You , que solo se pueden encontrar en Netflix.

5. Experiencia del consumidor

El portal de transmisión fue diseñado para personalizar la experiencia del usuario. Realiza un seguimiento del comportamiento del consumidor, recomienda películas y programas de acuerdo con su historial de búsqueda y reproducción, y guarda el progreso del usuario para mejorar su experiencia la próxima vez que use la plataforma.

6. Precios

Randolph y Hastings ofrecieron a los consumidores una tarifa plana mensual para ver DVD ilimitados para competir aún más con Blockbuster. Su postura sobre el modelo de tarifa plana se ha mantenido igual desde que se introdujo en 1997, excepto que ahora es un servicio basado en suscripción. Si bien los precios han aumentado a lo largo de los años, los consumidores aún conocen y están comprometidos con los programas de calidad de Netflix y las oportunidades de ver atracones.

7. Expansión

Otra manera increíble en que Randolph y su equipo llevaron a Netflix a nuevas alturas fue globalizándose. No solo ofrecieron Netflix al mercado global. En cambio, investigaron las regulaciones, los requisitos técnicos, la política, la cultura y las preferencias de los consumidores de cada país para garantizar el éxito del lanzamiento. Como resultado, Netflix ahora se puede reproducir en 190 países de todo el mundo.

8. Plataforma basada en datos

En 2013 , Netflix lanzó su primer programa original aclamado por la crítica, House of Cards . Pero, ¿por qué eligió este programa para gastar millones en crearlo? Netflix ya sabía lo que quería el consumidor a través de los datos recopilados del mercado. Inicialmente, utilizó un sistema de calificación simple seguido de un estudio de las preferencias de los consumidores para asegurarse de que lo hicieran bien.

9. Cambiando a los tiempos

Randolph y Hastings vieron una gran oportunidad en la creciente popularidad de los televisores inteligentes, por lo que se integraron en los televisores LCD para ampliar la accesibilidad de la audiencia a la plataforma. Como resultado, las familias de los Estados Unidos utilizaron Netflix como su principal fuente de entretenimiento televisivo. Netflix sabía cómo sincronizar su sitio de transmisión de acuerdo con el clima económico actual. Cuando cambió a la transmisión en 2007 y 2008, el país estaba experimentando una recesión y Netflix ofrecía entretenimiento doméstico asequible.

10. Estar siempre en evolución

Netflix comenzó en un mercado que ni siquiera sabía que necesitaba un cambio. Randolph y Hastings desarrollaron Netflix para que los alquileres de DVD fueran convenientes para los consumidores sin cargos adicionales. Los consumidores no tenían que ir a las tiendas de alquiler de videos, el entretenimiento en el hogar se simplificó y cambiaron completamente el juego. Netflix ha ajustado continuamente su modelo de negocios para mantenerse a la vanguardia y marcar tendencias.

