¿De vacaciones en la CDMX? Esto es lo que tienes que saber sobre la verificación voluntaria

Si vas a venir a la Ciudad de México para las vacaciones de Semana Santa y estás sufriendo con el programa Hoy no circula, esto te va a interesar: el 23 de marzo de 2021 la Comisión Ambiental de la Megalópoils (CAMe) emitió un comunicado informando que cualquier vehículo con placas foráneas (salvo el Estado de México) que se encuentre de visita en la CDMX podrá asistir a un centro de verificación para solicitar una verificación voluntaria.

©fitopardo | Getty Images

El comunicado explica que “los ciudadanos responsables de vehículos matriculados en otras entidades federativas, con excepción del Estado de México, cuyos automotores carezcan de holograma de verificación tipo Exento, Doble Cero o Cero obtenido en su entidad de origen, podrán realizar una verificación vehicular voluntaria en los centros de verificación de emisiones ubicados en la Ciudad de México”.

La verificación voluntaria sigue vigente en el 2022 y está disponible para todos los autos que no tengan la verificación o que no cuenten con holograma “0” o “00”. Los autos de las entidades que conforman la Megalópolis (Morelos, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala) que hayan obtenido en su entidad los hologramas “E”, “0” o “00” están exentos de las restricciones de circulación que el programa Hoy no circula impone por lo que no es necesario que realicen la prueba.

¿Cómo hacer la verificación voluntaria en la CDMX?

El proceso es sencillo: solo es necesario agendar una cita en esta liga indicando que deseas hacer la verificación voluntaria. Una vez que tu vehículo sea examinado y haya aproado la verificación, te será entregado un certificado y el holograma que te permitirá circular diariamente (bueno, salvo en contingencias ambientales).

El costo de la verificación voluntaria es el misma que para la verificación normal: $898 pesos para el holograma “00” y $448 para el “0”.

Es importante aclarar que la realización de la verificación voluntaria no te exime de la que tengas que realizar en tu entidad.

Puedes pedir mayores informes al teléfono 55 5278 9931 extensiones 1690 a 1694 o escribiendo un correo electrónico a hoynocircula@sedema.cdmx.gob.mx