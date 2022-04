Usuario de Twitter les pide a sus seguidores que opinen sobre su isotipo favorito de Spider-Man y, además de hacerse viral, nos da una gran lección

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

No es un secreto: Spider-Man despierta pasiones.

Archive Photos | Stringer | Getty Images

El icónico personaje de Marvel Comics, creado por Stan Lee en 1962, es uno de los favoritos del público y hemos visto su historia ser narrada una y otra vez en formato impreso y en las diversas pantallas (cine, televisión, tablets y celulares). Cada tratamiento trae consigo algo nuevo y así como cada actor le imprime algo de su personalidad, el isotipo de la araña en el traje del superhéroe también evoluciona.

En días pasados un usuario de Twitter llamado The One Above All publicó un post con ocho isotipos distintos y preguntó a sus seguidores cuál era su favorito. Las imágenes de las arañas corresponden a las que pueden ser vistas en las cintas más recientes de Spider-Man: del filme protagonizado por Tobey Maguire en 2002, a No Way Home, la más reciente película del personaje con Tom Holland.

A la fecha el tuit tiene más de 64,000 likes y 2,073 comentarios en los que los usuarios opinan en torno a la araña estampada en el traje. Aunque es difícil hallar una tendencia en los comentarios para elegir a un ganador, son muchos los usuarios que sugieren que la votación se amplié más allá de las películas.

Otros opinan sin hablar, subiendo simplemente una fotografía de sus tatuajes y algunos piden que también se incluya la imagen de la araña en la espalda del traje.

My favorite was always the spider on the back of the Raimi suit, if only because it was such an easy improvement over the “tick” that’s somehow still used in the comics today pic.twitter.com/PZUIHEZsmm — Tyrannosaurus Ren (@RenMalone) April 5, 2022

Lo que es evidente es que, más allá de elegir a una araña ganadora, lo que buscan los usuarios que opinan es sumarse a una conversación colectiva.

NUNCA OLVIDES EL PODER DE UNA BUENA CONVERSACIÓN

Aunque la encuesta no llega a una conclusión definitiva, sirve para recordarnos lo mucho que a los seguidores de un perfil de redes sociales les gusta participar de una buena conversación. Una pregunta bien pensada puede desatar una oleada de comentarios y reacciones que nos ayudarán a entender mejor a nuestra comunidad. El acierto del tuit de las arañas de Spider-Man es preguntarle a la gente directamente qué es lo que piensa en torno a un tema que les apasiona.

Esto ayuda a incrementar el engagement y abre la posibilidad de que se generen conversaciones significativas entre los seguidores que pueden contribuir a la viralidad de un mensaje.

Elon Musk lo sabe hacer muy bien. En muchos de sus posts, el CEO de Tesla, SpaceX y ahora socio mayoritario de Twitter, sube encuestas para conocer la opinión de sus seguidores. Estos le contestan, lo retan, lo celebran y le aplauden sus ocurrencias.

Las redes sociales se tratan de generar conversaciones; The One Above All lo comprendió y vean lo que logró con su tuit.

Si tus redes están apagadas ya sabes qué es lo que tienes que hacer: preguntar.