Brit Morin tenía 25 años cuando dejó Google para iniciar Brit + Co , una empresa de estilo de vida y educación destinada a ayudar a las mujeres a cultivar la confianza creativa. Ahora, 10 años, $50 millones en financiamiento y 1200 millones de páginas vistas más tarde, la pasión de Morin es empoderar a más mujeres para que den el salto empresarial. Es socia gerente del fondo de capital de riesgo Offline Ventures, presentadora del podcast de iHeartRadio Teach Me Something New , creadora de Selfmade, un curso de 10 semanas para iniciar su propio negocio para mujeres fundadoras y, más recientemente, columnista de consejos para emprendedores . Encuéntrala aquí respondiendo las preguntas más personales y apremiantes de las mujeres emprendedoras .

Soy un fundador de etapa temprana. ¿Cómo puedo saber si tengo un ajuste de producto-mercado con mi nuevo negocio?

Esta es una buena pregunta y un desafío fundamental que todos los empresarios deben abordar, especialmente aquellos que están recaudando capital de riesgo.

A medida que desarrolla su próxima gran cosa, hay algunos indicadores clave de que ha logrado un ajuste de producto-mercado:

Hay un crecimiento constante en su base de usuarios o base de clientes e ingresos cada mes. Su producto se está utilizando de una manera que nunca anticipó. Sus clientes están evangelizando su producto a sus amigos y colegas. Puede escalar su negocio rápidamente sin comprometer la calidad o los niveles de satisfacción del cliente. Tiene una alta tasa de retención y las personas que usan su producto continúan usándolo y no lo abandonan. Tiene una gran cantidad de clientes potenciales entrantes y las personas se acercan a usted para comprar su producto, en lugar de tener que salir a buscarlos. Su negocio es rentable o está en camino a la rentabilidad.

Si está viendo la mayoría (o todos) de estos indicadores, ¡felicidades! Es probable que tenga un ajuste de mercado de productos. Sin embargo, tenga en cuenta que este es un viaje continuo y es posible que no alcance todos estos puntos de referencia de inmediato. Pero si observa un crecimiento constante y compromiso con su producto, es una buena señal de que está en el camino correcto.

Si no está seguro de haber alcanzado el ajuste del producto al mercado, siga iterando y probando hasta que encuentre una fórmula que funcione. Y en caso de duda, ¡pregunte a sus clientes! En Selfmade , mi programa acelerador para mujeres fundadoras, nos enfocamos en este concepto a través de una investigación intensiva de usuarios.

A medida que pasa por este proceso, recuerde confiar tanto en su instinto como en esos datos. Cuando logre el ajuste del producto al mercado, las cosas no serán necesariamente fáciles, pero es muy refrescante. Yo mismo he pasado por este proceso varias veces, con fijngenoegen + Co , Selfmade y BFF , y estoy evaluando la viabilidad de los negocios en los que invierto en Offline Ventures . Al final del día, se trata de crear algo que los usuarios quieran y necesiten. Mientras busca la intersección perfecta, ¡manténgame informado sobre sus aventuras para encontrar la opción ideal para usted y su negocio en @brit !