Pasé 10 semanas en el programa Creator Accelerator de LinkedIn. Aquí hay 10 cosas que aprendí.

El otoño pasado, LinkedIn anunció su Programa Acelerador de Creadores, un programa estilo incubadora de 10 semanas en el que los participantes dan vida a nuevos conceptos y visiones, hacen crecer su audiencia e interactúan con la comunidad de LinkedIn.

Las solicitudes del programa se cerraron a las 11:59 p. m. del 12 de octubre. Envié mi solicitud a las 11:56 p. m. y recibí un mensaje de error que decía que tenía que completar otra sección de la solicitud. Con miles de personas solicitando, solo 100 lugares disponibles y mis hijos pidiendo a gritos un refrigerio, sabía que me enfrentaba a un pequeño desafío. No hay tiempo para palabras elegantes o ángulos intrigantes; Acabo de hablar sobre el valor que proporcionaría si me aceptaran.

“A través de mi contenido, voy a ayudar a las personas a escalar su negocio, ahorrar tiempo y tener más oportunidades para disfrutar de las personas y las experiencias que más les importan”.

Afortunadamente, me aceptaron en el programa, así que ahora es un buen momento para recordarte que me sigas en LinkedIn. Si bien originalmente solo iba a compartir mis puntos clave, sería negligente no incluir las lecciones aprendidas por otros miembros del Programa Acelerador de Creadores (CAP) de LinkedIn .

Esto es lo que aprendimos.

1. Deja de contar Me gusta y comentarios, comienza a construir relaciones y oportunidades.

Hannah Tran es una experta en contenido a la que le apasiona llevar el movimiento y los entrenamientos conscientes al mundo a través de las redes sociales. Cuando se le preguntó acerca de sus puntos clave del programa, dijo: "El trabajo duro no pasará desapercibido". Esto es clave porque el contenido construye relaciones, pero es fácil sentir que nadie está escuchando si recibe muy poca participación de algunas de sus publicaciones. Desafortunadamente, si solo le preocupa cuántos me gusta obtienen sus publicaciones, no podrá establecer una conexión profunda a través de su contenido.

Cualquiera puede volverse viral con una broma toc toc. Es mucho más impactante escribir contenido que beneficie a tu audiencia específica. Concéntrese en iniciar conversaciones y formar relaciones. Su arduo trabajo no pasará desapercibido.

2. Probablemente eres mejor creando contenido de video de lo que crees

El video es una excelente manera de establecer una conexión más profunda con su audiencia. Con herramientas sin código, incluido Descript y Canva , puede producir fácilmente contenido impactante y bien editado. ¿No se te ocurre nada que decir? Simplemente responda las preguntas que tenga su audiencia. Esto le dará la oportunidad perfecta para resaltar su experiencia y personalidad.

O cuenta una historia relacionada con tu nicho. En este ejemplo, discuto cómo un error tipográfico llevó a alguien a obtener un aumento de ingresos de 6X de un proyecto.

La mayoría de las personas se sienten un poco incómodas cuando comienzan (siempre me veía asustada Y enojada), pero la única forma de mejorar es hacer que esas repeticiones entren.

3. Cuando hablas con todos, no hablas con nadie

Aunque puede ser tentador hablar de categorías amplias, "La riqueza está en los nichos" también se aplica a la creación de contenido. Como consultor de empaques sostenibles y presentador de podcasts, Cory Connors es muy consciente de esto y transmitió el siguiente consejo: “Agregar valor y apoyar a los demás es el camino hacia el éxito. No le hable a la gente, tenga una conversación con ellos y participe para hacer avanzar las ideas”.

Una de las formas más fáciles de crear una conversación es comenzar o finalizar sus publicaciones con una pregunta. Cuando alguien responde a su publicación, un porcentaje de su red ve su comentario, lo que podría brindarle aún más atención a su publicación. Luego, asegúrese de responder a todos los comentarios lo antes posible. Mantendrás la conversación, lo que puede ayudarte a obtener conocimientos y conexiones.

4. Debes consumir para crear

Es imposible crear conversaciones si no estás descubriendo nueva información para compartir. Eventualmente aburrirás a todos, incluyéndote a ti mismo.

Grace Gong crea contenido para ayudar a las personas que no tienen "la red adecuada" a elegir cerebros de líderes tecnológicos exitosos en el desarrollo profesional. Ella comparte su proceso para estar al tanto de las últimas tendencias: “Me obligué a leer las noticias sobre criptomonedas todas las mañanas para poder crear resúmenes para que la gente los leyera. A través del proceso también obtuve mucho conocimiento debido a todo lo que he consumido”.

He notado que algunas de las personas más brillantes que conozco a menudo citan a otra persona o fuente. Si desea ser visto como un líder de opinión, solo necesita descubrir y distribuir información relevante a su audiencia.

5. Pruebe y aprenda, luego vuelva a probar

Cualquier especialista en marketing digital le dirá que "probar y aprender" es un enfoque común para crear programas de marketing eficientes. Desafortunadamente, a menudo está probando con grandes presupuestos y aprendiendo si obtendrá algo a cambio. Es por eso que la oportunidad de publicar en LinkedIn es tan única. Puede probar su contenido de forma gratuita, aprender de los resultados y crear contenido aún mejor la próxima vez.

Christian Peverelli ayuda a emprendedores no técnicos a lanzar sus negocios en línea sin programadores ni habilidades técnicas. Para su sorpresa, descubrió que dedicar más tiempo al contenido no necesariamente conduce a crear un mejor contenido. Él comparte “Experimenta con diferentes formatos de contenido. A veces, el contenido que tarda dos días en producirse funciona peor que dos líneas de texto y una imagen. Experimente y mire los datos”.

El objetivo de un experimento es aprender algo. Por lo tanto, incluso si su publicación "fracasa", aún puede aprender de ella y continuar mejorando en el futuro.

6. Debes dar para hacer crecer tu audiencia

A menudo digo “Tienes que proporcionar valor a cambio de la atención de tu audiencia”. Zander Van Gogh , Creator Manager en LinkedIn, lo dijo de manera mucho más elocuente: “Cuando damos, siempre terminamos recibiendo”. Al final del día, para hacer crecer su audiencia, debe proporcionar un regalo valioso.

Walter Gainer II , un creador de contenido que crea sistemas de apoyo para profesionales negros que se sienten desanimados por su carrera, también aprendió esa lección. Él comparte: “Durante mi tiempo en el Programa Acelerador de Creadores de LinkedIn, me di cuenta de que LinkedIn es un lugar para que la gente aprenda. Entonces, para crecer en esta plataforma, necesitaba crear recursos que contribuyan al crecimiento de la comunidad a la que quiero apoyar”.

Estos recursos pueden ser una lista de verificación, una guía o una plantilla útiles que brinden valor a su audiencia. Puede que solo te lleve unas horas crearlo, pero es la clave para desbloquear el crecimiento y las oportunidades en LinkedIn.

7. Céntrese en el impacto, no en la perfección

Aubrey Bergauer es conocida por su búsqueda de cambiar la narrativa de las artes escénicas, orientada a los resultados, centrada en el cliente y obsesionada con los datos. Cuando se le preguntó acerca de sus conclusiones clave del programa, ella compartió: “Más que nada, aprendí que necesito esforzarme para revelar más de mí misma. A la gente le gusta cuando nos volvemos un poco vulnerables, e incluso un poco sin pulir. Es real y identificable”.

La creación de contenido es una gran manera de construir su marca personal. Pero su audiencia nunca llegará a conocerlo, gustarle ni confiar en usted si no comparte ninguna historia personal. ¿No tienes ganas de compartir detalles íntimos sobre tu vida personal? Eso está bien, aún puede compartir el contenido del día en la vida según se aplica a su trabajo.

8. Nunca te mezcles

Hablando de límites, Jahmaal Marshall ayuda a los profesionales ocupados a establecer límites que los liberan para desbloquear todo su potencial. Su voz y experiencias únicas lo han ayudado a obtener seguidores de personas que lo aprecian por lo que es, no solo por lo que hace. “Solo hay un tú. Tratar de sonar y parecerse a otros creadores de contenido es la forma más rápida de perderse en el ruido de las redes sociales”.

La mejor versión de ti mismo es todo lo que necesitas ser, pero tu audiencia nunca podrá ver ese lado tuyo si estás constantemente copiando a otros.

9. Todos somos creadores

Miller crea contenido para ayudar a los creadores a generar confianza y conexión a través de la colaboración. Con la economía de los creadores actualmente valorada en $20 mil millones, y se espera que crezca a $102 mil millones en 2022, Miller tiene algunas palabras alentadoras si tiene dudas sobre comenzar a publicar. “Para cualquiera que se pregunte si hay un lugar para ellos en la economía del creador. Una cosa que aprendí en CAP es, sí, absolutamente perteneces. Especialmente en LinkedIn”.

La creación de contenido es la clave para desbloquear su potencial de ingresos, así que no deje que sus ideas y experiencias se queden atrapadas en su cabeza. Su contenido podría ser la solución al problema de alguien y crear un momento de relevancia que desencadene una nueva relación comercial.

10. El futuro es de los creadores, pero tenemos que construirlo juntos

Estoy muy agradecido con mi administrador de creadores, Kojo Oppong , por su apoyo, así como con todo el equipo de administradores de creadores. ¡Callie Schweitzer , directora de programas para creadores de LinkedIn, incluso dirigió una llamada desde su automóvil para evitar perderse un evento!

Más allá de eso, me sorprendió el apoyo y la inspiración que me brindaron mis compañeros del programa y la comunidad más amplia de creadores de LinkedIn. Me han dado consejos sobre áreas que incluyen cuánto cobrar por la creación de contenido, gracias a Kim Kaupe , las herramientas adecuadas para usar y cómo crear una comunidad valiosa para los demás.

Como creadores, es de vital importancia que colaboremos en lugar de competir por quién puede obtener más Me gusta y seguidores. El ego es el enemigo, así que trabajemos todos juntos para construir el futuro de los creadores.

¿Tiene alguna pregunta sobre la creación de contenido o mi experiencia con el Programa Acelerador de Creadores de LinkedIn? Envíame un mensaje en LinkedIn hoy .