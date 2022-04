Cómo hablar menos podría conseguirle su próximo trabajo de 6 cifras

En el aclamado libro de Robert Greene Las 48 leyes del poder , la cuarta ley es decir siempre menos de lo necesario . Esto puede ser una sorpresa si te enorgulleces de poder disuadirte de cualquier cosa (o convencer a alguien de algo), pero hay momentos en los que hablar al mínimo puede ser una estrategia ganadora. Las entrevistas de trabajo son uno de esos momentos.

Sentarse en completo silencio durante toda la duración de la entrevista puede no ser una receta para el éxito, pero no dejar que el entrevistador diga una palabra tampoco lo es. Esta es la razón por la que reducir el nivel de conversación podría ayudarlo a ganar más.

El silencio es poder

Según Greene, la razón por la que el silencio es tan poderoso se reduce en última instancia a mantener el control. Tendemos a dejarnos resbalar o decir cosas tontas cuando hablamos por mucho tiempo, mientras que mantener las cosas breves puede hacer que nuestras declaraciones parezcan más profundas (y reduce la posibilidad de que digamos algo ridículo).

A primera vista, esto puede no parecer particularmente aplicable al mundo de las entrevistas: no puedes esperar ganar el trabajo manteniendo una era de mística y hablando con acertijos o dando respuestas de una palabra con miradas significativas. Pero sigue siendo cierto que decir demasiado puede privarlo de la oportunidad de esperar una reacción y responder a las señales del entrevistador.

Piénselo: si tuviera un candidato que dijera tonterías durante dos minutos seguidos para responder a su pregunta y otro que le diera una respuesta breve que necesitaba para seguir con más preguntas, ¿a quién le daría el beneficio de la duda? ?

Pero esto no se trata solo de evitar decir algo estúpido: mantener tus respuestas cortas te brinda más oportunidades para conectarte genuinamente con el entrevistador y reaccionar a lo que te está diciendo.

Muestra tu autenticidad

La mayoría de las personas encuentran las entrevistas angustiosas: hay mucha presión y no hay forma de saber con certeza qué preguntas te harán. Pero hay un tema que aparece de alguna forma en prácticamente todas las entrevistas: "¿Quién eres y por qué serías una buena opción para el papel?"

Muchos candidatos ensayarán extensamente su respuesta a esta pregunta, asegurándose de incluir todo lo que demuestre por qué son la persona perfecta para contratar. Desafortunadamente, esto puede parecer falso y demasiado ensayado, y si también estás en el extremo incómodo del espectro, tus respuestas pueden parecer robóticas.

No hay nada de malo en ensayar, pero evita caer en la trampa de ensayar tanto que domines la entrevista (no en el buen sentido) y no puedas mostrar tu verdadero yo.

En su mayor parte, las empresas reservan una cantidad fija de tiempo para una entrevista, por lo que dedicar demasiado tiempo a hablar será una pérdida de tiempo que podría haberse utilizado mucho mejor. Mantener la idea de que "menos es más" y ensayar uno o dos puntos clave en lugar de cinco o seis es una forma de parecer más auténtico.

Pero no es la única manera.

Crear una conexión

Las mejores entrevistas deben sentirse como una conversación. El entrevistador hace una pregunta, el candidato responde y eso conduce a un diálogo de ida y vuelta. Sin embargo, esto rara vez sucede, porque el candidato está demasiado concentrado en sí mismo (generalmente debido a su estrés).

Todos sabemos cómo se siente terminar en una conversación con un amigo o conocido donde se siente como si la otra persona estuviera tan atrapada en sí misma que ni siquiera se ha dado cuenta de que ya no le estás prestando atención. Los entrevistadores a veces también pueden sentirse de esta manera.

Todo lo que tienes que hacer para evitar que esto suceda es prestar atención a las señales sociales básicas. ¿Parece que quieren interrumpirte o seguir con una pregunta específica? Probablemente sea hora de callarse. ¿Parecieron disgustados o incómodos con algo que dijiste? Es hora de pasar por alto ese punto y pasar a otra cosa. ¿Parecieron emocionados por algo que dijiste? Entra en más detalles.

Es casi seguro que utiliza este tipo de habilidades sociales básicas en su vida cotidiana, pero cuando se trata de entrevistas, la mayoría de las personas prefieren "apegarse al guión". Trata a tu entrevistador como una persona y te llevará lejos.

¿Cuánto es demasiado?

Si lo hemos convencido de que hablar menos es el camino a seguir, probablemente le quede una pregunta para la que necesita una respuesta. ¿Qué extensión deben tener sus respuestas?

Generalmente, un máximo de 60 segundos para una respuesta es correcto. Solo toma alrededor de 10 segundos para que un entrevistador comience a perder interés, y después de 90 segundos es posible que haya dejado de escuchar por completo.

No es como si pudiera cronometrarse en la entrevista real, pero ciertamente puede cronometrarse en casa cuando está practicando sus respuestas a las preguntas comunes de la entrevista. Si puede permanecer cómodamente por debajo de los 45 segundos para obtener una respuesta, tendrá más libertad para responder.

Menos realmente es más

Cada entrevistador es diferente, y cada entrevista con el mismo entrevistador es diferente. No existe una fórmula mágica para exactamente lo que debe decir o cuánto tiempo debe hablar.

Pero si tiene dudas, rara vez se equivocará al suponer que menos es más. Mantén tus respuestas breves, deja que el entrevistador haga su trabajo y no dejes tu inteligencia emocional en casa. Podría conseguirte tu próximo papel de seis cifras.

