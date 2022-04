Ellen Jackowski, CIO de HP, explica por qué ESG es esencial para la sustentabilidad corporativa

En los últimos años, los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y la sustentabilidad se han convertido en una parte fundamental de la conversación en torno a la estrategia corporativa. Las empresas han tomado medidas y han aumentado las expectativas de reunir diferentes aspectos de ESG bajo un enfoque integral. La carrera competitiva en ESG ha visto un compromiso cada vez mayor, pero ha perdido el enfoque y la alineación. Los líderes se han quedado confundidos, y a muchos les falta una comprensión muy necesaria de lo que es ESG y hacia dónde deben ir a continuación.

Como empresa, HP ha establecido un sólido historial de liderazgo en sostenibilidad en ESG, y Ellen Jackowski ha sido su arquitecta. Como directora de impacto y jefa de impacto sostenible de HP, llevó a la empresa a la lista A de Climate Disclosure Project durante cinco años, y la empresa logró sus objetivos de reducción de carbono. Su trabajo sobre responsabilidad corporativa, impacto e integración de diferentes dimensiones de la sostenibilidad le ha valido muchos honores, incluido haber sido nombrada una de las "25 mujeres rudas que dan forma a la acción climática" por GreenBiz . Hablé con Ellen sobre cómo las empresas pueden aprovechar sus esfuerzos y programas relacionados con ESG para lograr sus objetivos de una manera que respalde su estrategia comercial general.

¿Cómo cree que las empresas pueden pasar de un compromiso ESG a trabajar realmente de manera estratégica?

ESG siempre ha sido un valor central que es fundamental para HP. Desde los primeros días de la empresa, nuestros fundadores, Bill Hewlett y David Packard, crearon una lista de ocho objetivos corporativos. Si bien los ingresos y las ganancias estaban claramente entre ellos, también lo estaba el término “ciudadanía global”. Desde entonces, hemos modernizado nuestro lenguaje y lo llamamos impacto sostenible. Pero incluso entonces, tenían la previsión y la comprensión del papel de la corporación y su responsabilidad para con la sociedad.

Estos valores han evolucionado y profundizado dentro de HP y continúan fortaleciéndose. Hemos tratado de asegurarnos de que sea una prioridad al pensar siempre en nuestra matriz de materialidad y preguntarnos: “¿Qué es lo más importante para nuestra empresa y dónde podemos tener el mayor impacto en la sociedad? ¿Qué es lo que más les importa a nuestros grupos de interés?” Por partes interesadas, no nos referimos solo a inversores o clientes, sino también a nuestros empleados y las comunidades a las que servimos. Trabajamos para pensar de manera holística sobre esas respuestas y el papel de nuestra empresa para marcar la diferencia. Hemos elaborado nuestra estrategia de impacto sostenible para dar en el blanco de lo que es más relevante para nosotros y dónde podemos tener el mayor impacto.

Creo que eso es lo que es realmente importante que todos piensen en el espacio corporativo. ¿Qué capacidades estás aportando a la sociedad? ¿Qué experiencia? ¿Qué herramientas? ¿Y cómo se pueden aprovechar esas herramientas para el mejoramiento de la sociedad? En HP tenemos tres pilares de enfoque: El primero es sobre el cambio climático. HP produce impresoras y PC, pero también vende servicios de impresión y computación, impresión 3D, así como un negocio emergente de atención médica. Eso representa una huella de carbono importante. Entre nuestro negocio de impresión y la fabricación de impresoras a través de las cuales fluye el papel todos los días, sabemos que debemos tomar medidas urgentes para avanzar hacia una economía más regenerativa. Reconocemos que tenemos una relación inextricable con los bosques, por lo que nos enfocamos en asegurarnos de pensar de manera holística y hacer todo lo posible para regenerarlos.

Nuestro segundo pilar son los derechos humanos. En esta área, trabajamos para crear una cultura de diversidad, equidad e inclusión dentro de nuestra propia empresa, así como en toda nuestra cadena de valor. Eso incluye empoderar a los trabajadores en nuestra cadena de suministro.

Y nuestro tercer pilar se centra en la equidad digital, que es particularmente importante en este momento. Con ese fin, acabamos de lanzar nuestro nuevo acelerador con Aspen Institute . Como empresa que fabrica computadoras e impresoras, la equidad digital es fundamental para lo que somos. Las computadoras son esenciales para la educación; lo vimos más que nunca durante la pandemia. Cuando pensamos en nuestro negocio de educación y cómo podemos ayudar a impulsar la equidad digital allí, además de aumentar el acceso a la atención médica a través de nuestro negocio de atención médica emergente, estamos creando oportunidades económicas para todos, incluidos los grupos históricamente más marginados. Ahí es donde estamos realmente enfocados en este momento, y es más que un ejercicio de emisión de cheques. Hemos elaborado una estrategia basada en quiénes somos como empresa y dónde están los problemas más importantes de la sociedad para que podamos tener el mayor impacto.

Usted dice que la sostenibilidad ha sido parte integral de HP desde el principio. ¿Cómo se ve eso desde una perspectiva organizacional? ¿Quién está involucrado y cómo se coordinan las actividades ESG?

En HP, comienza en la parte superior. Todo nuestro equipo de liderazgo está de acuerdo con este enfoque, y nuestra junta se preocupa más que nunca por este tema. Reciben actualizaciones trimestrales sobre nuestras actividades, y nuestro CEO se reunió con el presidente Biden en la Casa Blanca para hablar sobre la iniciativa Build Back Better. Es increíblemente solidario y ha publicado nuestra estrategia interna centrada en el impacto sostenible. Está en nuestro núcleo. Hemos establecido una agenda muy ambiciosa para alcanzar metas claras en cada uno de los tres pilares que mencioné.

En nuestra estructura corporativa, cada informe directo al CEO tiene un experto al que se le ha asignado la tarea de generar un impacto sostenible dentro de su parte de la organización. Ya sea nuestro negocio de PC, nuestro negocio de impresión, finanzas, marketing, asuntos corporativos o recursos humanos, cada uno tiene líderes y planes que se alinean con los objetivos que hemos establecido.

También establecimos un objetivo de equidad digital que acelerará la equidad digital para 150 millones de personas para 2030, y el acelerador que lanzaremos en febrero es una parte clave de eso. Está dirigido por mi equipo, pero realmente involucra a cada parte de la empresa.

Dado que la estructura de gobierno de HP funciona y sus funciones y responsabilidades están alineadas de una manera que permite la acción, ¿qué le quita el sueño? ¿Hay partes de su estrategia que no están donde usted quiere que estén? ¿Cuál es el siguiente nivel?

En términos de lo que me mantiene despierto por la noche, se trata de equidad digital. La pandemia nos abrió los ojos a problemas que existen desde hace mucho tiempo y que solo empeoran. La mitad de la población mundial todavía está desconectada, en particular las comunidades marginadas y subrepresentadas. Ellos son los que llevan la peor parte de la desconexión.

Nuestra asociación con el Instituto Aspen lanzará una iniciativa piloto para brindar tutoría y oportunidades de financiamiento a organizaciones sin fines de lucro enfocadas en promover la equidad digital. Estoy realmente entusiasmado con esto, pero lo que me mantiene despierto por la noche es asegurarme de que se lance, que genere el impacto que esperamos y que logremos nuestro objetivo de acelerar la equidad digital para 150 millones de personas. Es un número grande, por lo que dedicamos mucho tiempo a pensarlo.

En el primer año, lo probaremos en los EE. UU., India y Marruecos, y eso se expandirá año tras año en el camino para alcanzar esa meta para 2030. Queremos cuantificar con precisión nuestro progreso y asegurarnos de que Somos tan transparentes en nuestra contabilidad como lo hemos sido en el clima y los derechos humanos. Informamos sobre nuestro progreso de manera auténtica y clara cada año en nuestro informe anual de impacto sostenible. El punto es generar un impacto real. No es solo tener un gran objetivo.

En cuanto al siguiente nivel, estamos cambiando sistemáticamente la cultura en HP para alinearnos con nuestra estrategia de impacto sostenible. Una forma en que nos aseguramos de que realmente penetre en la organización es a través del sistema de gestión del desempeño que presentamos el año pasado. Se alienta a cada uno de nuestros 53 000 empleados de HP a establecer un objetivo de gestión del rendimiento de impacto sostenible para sí mismos dentro de su función laboral. Es un cambio fundamental para empoderar a cada empleado.

HP es la rara organización en la que la sostenibilidad ha sido parte de la estrategia desde el principio. ¿Es crítica tal alineación? ¿Hay formas de que otros se pongan al día?

En cuanto a si es importante, voy a compartir el volumen de nuevas ventas que hemos determinado que se deben en parte a nuestras acciones sobre el impacto sostenible. La cifra es de 3.500 millones de dólares. Eso es más de mil millones de dólares el año pasado y un poco más de mil millones de dólares el año anterior. Pasar de mil millones de dólares a $3.5 mil millones este año muestra que la tendencia solo va en aumento. Desde un simple punto de vista comercial, es absolutamente esencial. Los clientes están sintonizados con esto. Sienten el impacto del cambio climático. Sienten el impacto de la brecha digital. Buscan comprar a empresas que comparten sus valores y, para nosotros, es un diferenciador de ventas. Estamos ganando en el mercado gracias a nuestras acciones.

Nuestros números deberían ser una clara llamada de atención para cualquier empresa que no esté enfocada en esto en este momento. Es una forma de diferenciarte. Convertirse en una empresa sostenible y equitativa no solo es una forma de ganar negocios, sino que, si no lo hace, perderá su base de clientes.

Continuar como somos como sociedad humana claramente no es sostenible. Todos hemos sentido la presión. Vivo en el norte de California, donde los incendios forestales comienzan más temprano en la temporada, son más severos y duran más. Donde quiera que estés en el mundo, tienes tu propio ejemplo local del impacto del cambio climático o de la brecha digital que afecta a tu comunidad. Si nuestros hijos no pueden acceder a la educación, crea un futuro muy preocupante para todos nosotros.

¿Cuál cree que es la clave para cambiar la cultura corporativa, no solo para establecer y lograr objetivos, sino también para aumentar la transparencia?

Hay un par de claves para esa ecuación. Una es establecer la visión a la que aspira, tanto como empresa como a lo largo de la cadena de valor. En HP, tenemos un programa increíble llamado Amplify Impact , en el que hemos tomado nuestra estrategia de impacto sostenible en los tres pilares y hemos comprometido a nuestros socios de canal para ayudar a impulsar el cambio en toda nuestra industria. Aquí es donde divulgamos, públicamente por primera vez, que Sustainable Impact ayudó a la empresa a ganar más de $3500 millones en nuevas ventas en el año fiscal 21. Entendemos que HP no va a resolver los problemas solo. Establecer una visión clara y alinear a todos hacia ella es esencial.

El segundo es empoderar claramente a las personas para que sean parte de la solución. Es enormemente motivador. No importa en qué trabajo esté, ya sea en HP o en cualquier otro lugar, puede tener un impacto en estos problemas. Por ejemplo, en HP, nuestro equipo de sistemas personales está diseñando la próxima generación de PC desde el punto de vista de la brecha digital, pensando en los estratos económicos más bajos y agregando funciones de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan computar con igualdad y equidad. Pasamos mucho tiempo pensando en cada uno de nuestros tres pilares y cómo cada uno de los líderes de HP puede alentar a sus empleados a ser parte de la solución. Alcanzar grandes objetivos va a llevar a todos.

Hemos cubierto mucho terreno. ¿Qué sigue para HP?

Solo quiero hablar un poco más sobre nuestra asociación aceleradora de valores digitales con el Instituto Aspen y cómo seleccionamos a Aspen. Como ha sido cierto en algunos de nuestros otros programas, en los que nos hemos asociado con los bosques con el Fondo Mundial para la Naturaleza o con Conservación Internacional, vamos donde están los expertos. Reconocemos lo que aportamos a la solución, pero también sabemos que no podemos hacerlo solos, y eso significa crear alianzas con expertos. Estamos muy orgullosos de lo que hemos podido construir. Es una oportunidad compartida y una responsabilidad compartida. Creo que es importante que los demás piensen en quién puede contribuir y quién puede ser parte de la solución. Estamos encantados con el progreso que hemos logrado, pero miramos hacia el futuro y vemos que aún queda mucho por hacer.

