Cómo las luchas de mi padre durante la guerra civil me prepararon para construir el éxito empresarial

Tenía unos cinco años y vivía en Beirut, Líbano. Mi madre nos llevó a mí ya mis cuatro hermanos mayores a una boda en las montañas. Un amigo nos advirtió que tuviéramos cuidado al volver a casa: había peleas en la ciudad. La advertencia estaba bien fundada: cuando bajábamos de las colinas, mi madre se vio obligada a decirnos que nos agacháramos cuando las balas alcanzaron nuestro automóvil.

EN ese momento, el descenso del Líbano al conflicto civil armado quedó grabado en mi mente por primera vez. En los años que siguieron, vería a mi padre establecer y dirigir empresas de construcción y cuidar de todos nosotros. Aprendí de él mientras luchaba y confiaba en las personas equivocadas. La admiración y la empatía que desarrollé por él desde mi juventud continúan influyendo en la forma en que hago negocios hoy.

El trabajo duro y la creatividad compensan la poca educación formal

Como hijo mayor, mi padre tuvo que dejar la escuela con solo nueve años para ayudar a ganar dinero para su familia. Nunca tuvo la oportunidad de ir a la universidad o tener una educación formal, por lo que la dedicación al trabajo duro y simple lo significó todo.

Sin embargo, lo que mi padre tenía era una cantidad excepcional de creatividad. Cuando combinó eso con su comprensión de que no podía simplemente darse por vencido, sucedieron cosas maravillosas. Pasó de ser el trabajador que solo texturizaba las paredes a dibujar y diseñar los edificios. Con el tiempo fundó sus propias empresas de construcción.

Pero a la guerra no le importan los negocios que estás manejando o quién eres. Mientras trataba de mantener las cosas en marcha, el conflicto y sus efectos en la economía y todo lo que nos rodea se volvieron más difíciles de evitar. Caerían bombas cerca de nuestra casa y mi madre nos llevaría al almacén de abajo para que estuviéramos a salvo. Mi padre siempre nos decía que las bombas estaban demasiado lejos como para preocuparnos, pero yo seguía aterrorizado.

La inestabilidad exige pivotes

Con tantas dificultades y peligros a nuestro alrededor, mi padre decidió que el mejor camino a seguir era probar suerte en la construcción en los Emiratos Árabes Unidos. Se fue antes que nosotros a Abu Dhabi, comenzó otra empresa de construcción y, finalmente, construyó una nómina de unas 4000 personas allí. Cuando yo tenía siete años, lo seguimos y disfrutamos del éxito, mientras duró.

Sin embargo, esta probablemente no fue una decisión basada solo en nuestra situación inmediata y desesperada. Cuando tenía solo dos años, mi padre vivió en Libia por un tiempo. Había fundado una empresa a nivel local y estaba empezando a tener cierto éxito. Cuando Muammar Gaddafi llegó al poder, los funcionarios metieron a mi padre en la cárcel porque su socio comercial estaba en contra de lo que estaba haciendo Gaddafi. Mi padre sabía que no estaría seguro ni tendría libertad para trabajar si se quedaba en Libia, así que cortó sus pérdidas y regresó al Líbano. Quizás fue esta experiencia previa la que le dio la confianza de que podía pivotar de nuevo, como lo había hecho antes. El traslado a los Emiratos Árabes Unidos fue la segunda vez que se vio obligado a reconstruir, literal y figurativamente.

Cuando mi padre puso en marcha su nueva empresa en Abu Dabi, vivíamos en el mismo edificio donde él tenía su oficina. Me sentaba en su oficina y admiraba todas las paredes de madera y su escritorio; todo me impresionaba. Aunque yo era un niño, todos sus empleados me trataron como a la realeza. Fui con mi padre a sus sitios de construcción. Estaba claro para mí mientras lo seguía que tenía personas en su equipo que se quedarían con él sin importar nada. La forma en que trató a sus empleados y la forma en que respondieron se quedó conmigo hasta la edad adulta. Se convirtió en la base de cómo he trabajado con mi propio equipo.

Demasiada confianza, malas leyes y dinero sin valor

Parte de lo que hizo que mi padre tuviera tanto éxito en los negocios fue su atención a las relaciones. Incluso trajo a muchos miembros de su familia a su empresa. Pensó que, como eran parientes, serían leales y siempre se comportarían en su mejor interés.

Esa no era la realidad. Descubrió que su primo, a quien había pagado para que se encargara de pagar a otros empleados, se estaba embolsando dinero destinado a los trabajadores. Mi padre simplemente confiaba demasiado. No había establecido un sistema adecuado de frenos y contrapesos para protegerse internamente en la empresa. Para empeorar las cosas, un socio comercial local también le debía dinero. Esto haría aún más difícil para mi padre ganar su caso, ya que los residentes nativos tenían una gran ventaja en los tribunales. Se vio obligado a poner fin a sus empresas comerciales en los EAU.

Así que volvimos al Líbano a pesar de que la guerra seguía estallando en ocasiones. Mi padre tomó lo último del dinero que tenía y lo puso en un edificio de apartamentos más. Él mismo financió los préstamos. Lamentablemente, esos préstamos estaban en liras libanesas. Cuando la moneda se desplomó, lo perdió todo. La economía del Líbano solo ha empeorado desde .

Mi padre decidió jubilarse, pero no perdió el optimismo ni la pasión. Comenzó a contar las mismas historias una y otra vez, pero las contó con una emoción que hizo que me encantara escucharlas. Sus historias eran tan vívidas que su personalidad era tangible y podía percibir fuertemente su enfoque en todo lo que decía.

Sea amable, pero cauteloso

Aunque no me quedé en el Líbano, los éxitos de mi padre me enseñaron lo importante que es trabajar duro con lo que tienes y honrar a las personas que te rodean. También me mostró el estrés que conlleva estar en la cima y perderlo todo.

Por lo tanto, sus luchas me han hecho realmente aprensivo. Me aseguré de tener un sistema de controles y equilibrios en mi negocio que él debería haber tenido en el suyo. Firmo personalmente todos los cheques de mi empresa. El lado positivo de todas las luchas comerciales de mi padre es que ayudaron a que el sueño de todo padre se hiciera realidad: que pude aprender de sus errores en lugar de tener que cometer los míos.

En última instancia, los valientes esfuerzos de mi padre no fueron en vano. Hizo lo mejor que pudo por nuestra familia durante un período prolongado de conflicto hostil. Su legado y espíritu perduran en el éxito de mis emprendimientos comerciales. Siempre dirija con amabilidad, pero tenga cuidado en quién confía.