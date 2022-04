Cómo sucedió el éxito de Anouck Gotlib, director ejecutivo de Belgian Boys

Fundada en 2015, Belgian Boys está dirigida por el dúo de marido y mujer de origen belga Anouck Gotlib y Greg Galel. La pareja ha impulsado el negocio de una pequeña idea a una marca favorita de culto que ahora se vende en más de 5000 minoristas (como Target y Walmart) en todo el país. Recientemente, por primera vez, Belgian Boys recaudó fondos de socios estratégicos, incluido Equilibra Ventures del fundador de KIND Snacks, Daniel Lubetzky, y otros fundadores de CPG, líderes de la industria e inversionistas ángeles entusiasmados con escalar la misión de Belgian Boys para "aumentar la felicidad" todos los días. momentos

Belgian Boys

Gotlib todavía trabajaba en la moda cuando los muchachos belgas estaban en su infancia. Aprovechando sus habilidades del mundo de la moda, Gotlib comenzó a ayudar a Belgian Boys como un proyecto paralelo, diseñando su marca y empaque originales. Rápidamente se enamoró no solo del producto, sino también de las sonrisas que traía a las caras de las personas, y se incorporó a tiempo completo primero como jefa de marketing antes de asumir el cargo de directora ejecutiva en 2018. Gotlib y Galel ahora trabajan codo con codo. -lado, todo mientras criaban a dos niños juntos en Brooklyn, donde se basa los muchachos belgas.

Relacionado: 10 pasos simples para iniciar un negocio hoy

Para los Belgian Boys, el éxito no fue un fenómeno inmediato de la noche a la mañana. Gotlib señala que ella y Galel adoptaron un enfoque metódico para construir los cimientos de su marca. Debido a que estaban iniciando el negocio por su cuenta, buscaron formas rentables de incubar nuevas ideas en el mercado. En Costco, probaron la idea de ofrecer los amados desayunos europeos (como mini panqueques y crepes) en la sección refrigerada, como es típico en Europa, en lugar de dentro de la sección congelada, como era común en los EE. UU.

Gotlib reflexiona: “Para nosotros, tenía mucho sentido. El desayuno es una comida que comemos todos los días. Comercializar nuestros alimentos como congelados envió el mensaje de que esto es algo que se mete en el congelador y se saca de vez en cuando. ¿Y por qué nuestros clientes deberían caminar por la tienda de alimentos frescos a congelados cuando ya están agarrando sus productos para el desayuno como huevos, tocino y yogur, cuando podrían agregar sus panqueques allí mismo?

La idea innovadora se hizo popular y cada vez más consumidores comenzaron a agregar una porción de felicidad a sus rutinas matutinas. Esa felicidad que a Gotlib le apasiona difundir se muestra en cada parte de la marca, desde sus sabores nostálgicos hasta su empaque de colores brillantes que, como dice Gotlib, "simplemente hace que la gente se sienta bien". La línea está hecha en Europa con ingredientes premium sin OGM. Aunque el stroopwafel fue el primer producto de Belgian Boys, y es la línea de desayuno de crepes, panqueques, waffles belgas y tostadas francesas para calentar y servir la que está creciendo más rápido. La tostada francesa Brioche, que se lanzó exclusivamente con Target a principios de 2022, ya muestra potencial para convertirse en el elemento básico de "indulgencia" de los hogares millennials. A medida que esta generación asume la paternidad, el desayuno de los muchachos belgas logra ser conveniente, delicioso y sin sacrificar los ingredientes.

Relacionado: El poder de la innovación

“Nuestro objetivo es incluir la máxima cantidad de amor y felicidad en cada regalo que hacemos y traer una sonrisa a los rostros de nuestros clientes. Nunca nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos y negociamos con la moneda de las sonrisas. Nos apasiona crear alegría para nuestros clientes y esparcir dulzura en la vida de las personas, y sabemos que fabricamos los mejores productos que hacen precisamente eso”. de sus decisiones comerciales hasta la fecha, y eso incluye ayudar a la marca a identificar asociaciones significativas. Por ejemplo, a través de su asociación con DryBar, Belgian Boys ofrece un poco de alegría en un momento en que los clientes ya se están dando un gusto con una experiencia divertida y placentera. La felicidad de Gotlib comienza con su familia y su equipo, a quienes considera una extensión de su familia. Ella comparte: “¡Mi familia me brinda mucha alegría, pero soy adicta al trabajo y no me avergüenzo de ello! Todos los días me despierto feliz y bendecido de poder hacer lo que amo rodeado del talentoso equipo que trabaja arduamente para hacer crecer a los Belgian Boys hasta convertirlos en la marca global que sé que puede ser. El equipo y nuestros felices clientes se han convertido en una extensión de la familia de Greg y la mía”.

Relacionado: El secreto de un negocio exitoso son los clientes satisfechos

Especialmente a medida que las personas continúan lidiando con el peso de Covid, Gotlib espera que los muchachos belgas puedan generar un poco más de alegría en los momentos cotidianos e incluso en los momentos difíciles. La marca se vinculó con el inversionista Daniel Lubetzky por primera vez cuando participó en un programa KIND Snacks para entregar refrigerios donados a trabajadores de primera línea como médicos y enfermeras. Gotlib recuerda que los hospitales llamaban a su equipo para decirle lo agradecidos que estaban por sus partos. Ella pensaría: “Estás salvando vidas, te estoy enviando un waffle”.

Ella agrega: “Sentí que ese era el poder de nuestra marca. Si tienes un mal día, esa galletita te sacará una sonrisa. De eso se trata: de generar felicidad”.