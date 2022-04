¿Busca invertir en NFT? Cómo investigar y encontrar el próximo gran éxito potencial.

Habiendo estado en el espacio de NFT por un tiempo, he sido testigo del ascenso meteórico de muchos proyectos y colecciones de NFT.

Los mercados de NFT, criptomonedas y blockchain todavía están en pañales, por lo que puede ser difícil obtener y analizar de manera efectiva datos de mercado sólidos y señales de un buen proyecto e inversión de NFT, por lo que la información a menudo circula de boca en boca y publicaciones en las redes sociales.

Amigos y familiares que no estaban muy interesados en las tres letras crípticas "NFT" ( token no fungible ) el año pasado ahora están buscando información sobre NFT con gran interés y entusiasmo para poder unirse (y no perderse) el mundo creativo y digital. revolución.

El gran aumento del interés público a principios de 2022 se debe en gran parte a la mayor adopción de NFT y criptografía por parte de la prensa y las celebridades en 2021, como se describe en artículos como Vulture 's Celebrities Love NFTs, Soon You Will Too .

Una vez que un novato en NFT se haya familiarizado con la jerga sin sentido (consulte Los NFT son víctimas de terminología no amigable), una billetera digital (MetaMask o Coinbase, por ejemplo) y algunas colecciones modernas de OG, como Bored Ape Yacht Club y el CryptoPunks , se sienten empoderados y listos para sumergirse.

Comience con las NFT

La primera pregunta que siempre recibo es: "Pero espera, ahora que lo entiendo todo, ¿qué NFT debo comprar?"

Como consultor de la industria y figura pública, naturalmente me preguntan. Siempre advierto mucho cualquier consejo y dirección con la frase "Esto NO es un consejo financiero". Y lo reafirmo aquí también. No soy asesor financiero y no tengo control sobre el futuro de los mercados o los proyectos. Al igual que con cualquier nueva empresa y mercado, existe el riesgo de que no funcione.

Siempre feliz de compartir información sobre lo que he encontrado, sin embargo, la regla de oro de NFT y Crypto es DYOR: ¡haga su propia investigación!

Para respaldar una recomendación, generalmente les doy a mis amigos y familiares algunas herramientas y consejos básicos para evaluar un proyecto NFT decente. Esto incluiría cosas como la investigación de su equipo, el historial de seguimiento, la configuración, la ejecución, los números sociales y el compromiso, la obra de arte, la originalidad y las rarezas. Una vez que el recién llegado comprende cómo evaluar un proyecto de NFT (y cómo evitar proyectos malos o falsos), recomiendo las Colecciones de NFT que he recopilado personalmente o en las que he estado involucrado en algún momento, aquellas en las que ya he hecho algunas debidas. diligencia y tener una idea decente del equipo, la hoja de ruta y la estructura.

Busque proyectos NFT de nivel medio

A la hora de coleccionar, lo mejor es buscar proyectos de nivel medio, no los bajos ni los altos. Los proyectos de alta visibilidad suelen ser imposibles de acceder, las listas blancas están cerradas y son extremadamente caros. Parece ser difícil ganar en esos, en contraste, los proyectos de gama baja tienden a no despegar o ganar tracción, aunque son mucho más fáciles de conseguir. Encuentro mi punto ideal con proyectos intermedios, y parece haber un riesgo medio y muchas mejores posibilidades de éxito.

ser escéptico

Algunos coleccionistas de arte digital confían en las cifras de las redes sociales y los números de discordia para evaluar un proyecto, que puede ser severamente manipulado. He visto proyectos que usan bots (robots/software automático) para simular que hay más usuarios o para agregar usuarios generados por computadora. Por lo tanto, es importante llegar hasta el final con su investigación, no solo confíe en grandes números de discordia.

Si bien en el tema, la discordia está plagada de estafadores, TENGA CUIDADO. No aceptes mensajes directos, muchos han sido estafados por estafadores sofisticados. Es un buen lugar para encontrar la comunidad, las actualizaciones y la hoja de ruta de un proyecto, pero tenga mucho cuidado en lo que hace clic y no interactúe con nadie a menos que sea en una comunidad 100% confiable y no envíe mensajes directos a nadie. Lea The Crypto Wallet Hustle: lo que necesita saber para obtener consejos sobre cómo mantenerse seguro.

rendimientos esperados

En mi humilde experiencia en el mercado de NFT, es posible que el 80 % de las compras de NFT no generen rendimientos, pero generalmente se logran rendimientos decentes en el 10-20 % de los proyectos recopilados, y si se pueden comercializar al precio correcto, pueden generar una amplia regresa para compensar el 80% de los perdedores. Esto se debe a muchos factores que incluyen, entre otros, la demanda del mercado, la calidad del producto y la hoja de ruta.

La belleza del mercado de NFT es que se parece mucho a cuando se estableció Internet por primera vez y las empresas tecnológicas emergentes se metían en una nueva industria llena de pasión, innovación e impulso inmensos. El mercado de NFT no está sobresaturado, la mayoría del mundo aún no sabe que existe, y hay un gran margen de mejora y nuevos recursos, por lo que está creciendo constantemente y eso lo hace muy emocionante.

En el espacio NFT, encontré un lugar para combinar todas mis habilidades, talentos, conocimientos y redes recopilados y sobresalir en un mercado emergente donde innovar, evolucionar, colaborar e impactar es mi segunda naturaleza. Asegúrese de estar atento a nuestra última serie documental NFTme de nuestra galardonada productora de cine y televisión de EE. UU. Tech Talk Media sobre el fenómeno NFT y la revolución digital, que está sucediendo ante nuestros ojos.

Creadores de NFT que estoy viendo

CryptoPills de Micha Klein : una colección NFT de 10,000 piezas del artista internacional y creador digital establecido de OG Micha Klein , cuyo trabajo se presenta en los principales museos y galerías de todo el mundo, está representado por Christie's Inc, Sotheby's y Phillips Auction Houses y ha sido comisionado por importantes Fortune 100 Brands a lo largo de los años, y artistas líderes como Eminem, quien le pidió a Micha que creara animaciones para sus giras de manejo de la ira y de ahí nació el famoso 'Pillman'. Micha evolucionó el personaje de Pillman para su génesis NFT en 10 000 personajes de Pill extravagantes y detallados, cada uno con su propio NFT en la colección CryptoPills, que celebra y recuerda la cultura pop y la música de finales de los 90 y principios de los 2000. La icónica colección se agotó en 11 minutos y solo está disponible ahora en el mercado secundario, ¡con ventas individuales de una NFT CryptoPill que alcanzan alrededor de $ 75,000 cada una! Tienen varios elementos en la hoja de ruta, incluidas colaboraciones de celebridades, un juego interactivo, TV y cine y nuevos lanzamientos.

Drawn Together : colaboración de 54 artistas líderes para recaudar fondos para la concienciación sobre la salud mental creada por el artista y creador con sede en Nueva York Alex Alpert . La obra de arte, titulada "Dibujados juntos", comenzó como un garabato en el centro de un lienzo digital al que los artistas agregaron, cada uno de los cuales brindaba su interpretación de la salud mental a través de su obra de arte. Se acuñó como un NFT y se acuñó cada pieza individual de los más de 50 artistas, lo que permitió que el proyecto lograra su propósito de crear conciencia y al mismo tiempo destinar el 100 % de las ganancias a una buena causa. Participé personalmente como artista y como amigo de Alex y fui testigo de cómo se recaudaron más de $30 000 USD para NAMI en una campaña NFTs for Good de 72 horas. La obra de arte continúa comercializándose en el mercado secundario, realizando más donaciones para la concientización sobre la salud mental.

Fluf World (Flufs, Party Bears, Thingies & Burrows): creado por un equipo de NFT y Blockchain con sede en Nueva Zelanda, comenzando con su colección Génesis 'Flufs' de 10,000 avatares de conejo generados programáticamente en 3D, cada uno con sus propias características y características. Flufs fue el primer proyecto coleccionable 3D NFT real, que combina animación, movimiento, sonido y fondos de primer nivel, algunos de los cuales son activamente intercambiables. Al otorgar más obsequios de NFT para cada uno de los titulares de Fluf, Fluf World ahora incluye Party Bears, Thingies y Metaverse Burrows, incluida su última colaboración con Beyond Gaming y Snoop Dogg. Fluf World es un ecosistema de metaverso de coleccionables de personajes NFT y una comunidad creativa global. Los titulares incluyen a Snoop Dogg, Dillon Francis, Timberland, Mike Shinoda y el jugador de rugby Dan Carter.

NeonFlufs : una colección de 1650 NeonFlufs almacenados en la cadena de bloques Ethereum. Cada uno está hecho a mano por 10 artistas líderes de NFT. Los NeonFlufs son remixes originales (derivados) de la colección Fluf World NFT. 1/10 Ediciones limitadas 1/25 Ediciones raras. Ciento cincuenta diseños, rasgos y personalidades únicos. Creado por y en colaboración con Jonny Caplan, Tom Laroc, Ishita (SoulCurryArt), Yossi Kotler Art, Shadi Shaay, Jafeth (AllYourLittleFaces), Jimena Buena Vida, Dr. Lemny, ArtBtJaqui, Jake-Andrew Nason, NFT BAZL y otros. Los titulares notables incluyen a Snoop Dogg, Pammy Hilton (la hermana de París) y Alex Smeele (cofundador de Fluf World).

Long Neckies : Creado por CAA Representada por Nyla Hayes, de 13 años. Nyla hizo historia en 2021 como Artista en Residencia Mujer del Año de la revista TIME y ha sido VISTA en CNN, Yahoo Finance, Business Insider y otros medios. Los premios incluyen NFT.NYC 2021 - Artista emergente del año y Revistas Time - Artista en residencia. Long Neckie Ladies y Long Neckie Fellas son colecciones de arte digital de 3333 NFT únicos cada una. Con coleccionistas notables como Gary Vee, Logan Paul, Steve Aoki y Eva Longoria.

TheMetaArtClub : The Meta Art Club (TMAC) es una colección de 9888 NFT que son obras de arte exclusivas de 35 artistas digitales internacionales seleccionados a mano. Fundado y comisariado por los veteranos de la industria Levina Li (Ex-Christies) y el coleccionista de arte holandés y empresario Frank Smits. La colección cierra la brecha entre las bellas artes y los coleccionables NFT y agrega curaduría, conectividad entre el artista y el coleccionista, programas educativos y una utilidad adicional. Entre los artistas de TMAC, se captura una variedad de diferentes estilos creativos, desde el afrofuturismo hasta el surrealismo, el arte abstracto hasta el cubismo y más. Con importantes asociaciones establecidas, incluidas Vogue, Brytehall y muchas otras en proceso. La colección también apoya causas benéficas y el desarrollo de artistas.

Afrodroids : una colección de 12 117 NFT de droides en 3D del artista africano Owo Anietie y su equipo. La colección fue la primera gota coleccionable NFT africana importante y fue pionera en NFTs for Good con una donación benéfica del 20 % a la Dream Catchers Academy escrita directamente en el contrato inteligente. La hoja de ruta de Afrodroids incluye la configuración de un estudio de producción de animación, una película, la integración del metaverso, además de contrapartes adicionales de NFT y airdrops.

Slimhoods : SlimHoods es una colección de 5000 NFT generados aleatoriamente en la cadena de bloques de Ethereum. Todos llevan capuchas, pero cada SlimHood es único. SlimHoods es la primera colección de Random Character Collective, creadores de Invisible Friends, una colección líder de todos los tiempos.

Brytehall : lanzado el mes pasado, Brytehall es un mercado NFT premium para colecciones digitales, presentado por los propietarios de Vogue, GQ y Robb Report Singapore. A medida que las experiencias cierran cada vez más la brecha entre los mundos físico y digital, Brytehall conecta a compradores (coleccionistas e inversores) y vendedores (creadores y artistas) exigentes con la nueva economía creativa digital al proporcionar un conjunto de servicios de extremo a extremo. Al lanzar su primera entrega de NFT con artistas digitales líderes, Brytehall ofrece una experiencia curada de alto nivel para coleccionistas y compradores de arte.

Claylings : un proyecto de arte generativo de 4.040 ediciones, que extrae su estética de personajes como Chicken Run, Wallace and Gromit y Neverhood, recordando la nostalgia de los 90. Agotado en solo unos minutos del lanzamiento, el equipo está trabajando duro en la producción de animación más grande para televisión y cine. Uniendo las NFT a las series animadas. Construyendo la marca de entretenimiento web3 del mañana con arcilla.

Según mi entendimiento y creencia, el mercado de NFT está en sus inicios, y aunque la primera reacción a pagar dinero por un JPG o una imagen digital puede ser impactante, las posesiones y activos digitales ya son parte de nuestro presente y futuro, y es solo que es posible que hayamos estado inclinados a subestimar o subestimar su valor. El mercado aún es joven y, por lo tanto, nadie sabe exactamente qué sucederá, eso mantiene las cosas emocionantes y presenta muchas oportunidades, pero significa que aún no puede (o no debería) volver a hipotecar su casa para comprar NFT.

Empieza pequeño y trabaja hacia arriba. Creo en el juego largo y en la ventaja de ser de los primeros en el mercado. El tiempo dirá qué NFT y qué inversiones serán las más gratificantes.