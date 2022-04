BIG3 Basketball, la liga fundada por Ice Cube, les permitirá a los fans ser dueños de los equipos vía NFT's

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

BIG3 es una liga profesional de Basketball en la que juegan varias de las antiguas leyendas de la NBA en un formato de 3 contra 3 jugadores. Fundada en el año 2017 por el rapero Ice Cube y el magnate del mundo del espectáculo, Jeff Kwatinetz, es un formato diferente que ha permitido a los espectadores ver de nuevo en acción a figuras de antaño como Kenyon Martin, Charles Oakley y Mike Bibby. La liga está conformada por doce equipos que se enfrentan en ocho fechas entre los meses de junio y agosto. En cada jornada se juegan cuatro partidos que gana el equipo que llegué primero a los 50 puntos.

Cooper Neill | Getty Images

El slogan de la liga es “We are changing the game (Estamos cambiando el juego)” y el anuncio que acaba de hacer lo confirma: a partir de ahora los aficionados podrán adquirir una parte de los equipos por medio de NFT’s (tokens no fungibles, es decir, activos criptográficos que representan algo único). BIG3 anunció que fraccionará la propiedad de los equipos por medio de cadenas de bloque (blockchain) y que cada equipo tendrá un total de 1,000 NFT’s en dos grupos: 25 NFT’s “Fire” (con un valor de $25,000 dólares cada uno) y 975 NFT’s “Gold” (con un valor de $5,000 dólares cada uno).

Actualmente la liga es dueña de los equipos al 100%.

En una entrevista concedida al sitio Decrypt, Ice Cube comentó: “La revolución de la cadena de bloques NFT llegó, por así decirlo, y pensamos: ‘Oye, ¿queremos que venga alguno de los peces gordos a comprar los equipos? Esta es gran manera de que los fanáticos sean los dueños. Para mí es una obviedad. Me refiero a cambiar al juego y cambiar al paradigma”.

Como es de esperarse los NFT’s vendrán cargados de una serie de beneficios: boletos de entrada para todos los partidos de la liga, experiencias VIP exclusivas, mercancía especial y —lo más importante— voto en asuntos importantes del equipo.

Con esta jugada BIG3 rompe paradigmas y apunta a lo que podría ser el futuro de las ligas deportivas. Eso lo dirá el tiempo.