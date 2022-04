5 elementos no negociables que no puede ignorar si quiere tener éxito como emprendedor de comercio electrónico

Con todos, su vecino y el perro de su vecino abriendo una tienda Shopify últimamente, es posible que se sorprenda de cuán pocos se convierten en negocios reales y rentables. Hay una multitud de razones por las cuales. Demasiados para enumerarlos aquí. Pero en mi empresa, estos cinco son los que llamamos "asesinos de negocios".

1. No tienes una propuesta de valor única x10 o la tienes pero nadie lo sabe

¿Puede responder afirmativamente a estas preguntas: ¿Es su producto realmente mejor que el de la competencia? ¿Es mucho mejor que los clientes te vean como la única opción lógica? ¿Los clientes lo saben o hay que decírselo? ¿Tu propuesta de valor se repite constantemente en tu sitio web, redes sociales, correos electrónicos, relaciones públicas, etc.?

Primero debe tener un producto único o valor de marca, y luego, segundo, asegurarse de que la gente sepa esto sobre usted sin tener que pensarlo dos veces.

2. No te tomas el tiempo para elaborar un plan de marketing

Esto se reduce a estrategia vs táctica. Imagina que estás en un equipo de fútbol. La estrategia es su plan de juego. Las “jugadas” son tus tácticas. Las "jugadas" nunca funcionarían si fueran aleatorias, entonces, ¿por qué operaría su negocio de esa manera? En la jerga de marketing, las tácticas serían promociones, relaciones públicas, marketing por correo electrónico, etc. Pero solo funcionan si forman parte de un plan de marketing cohesivo general. Operar estratégicamente le permite conocer el cronograma necesario para medir el éxito y cuándo comenzar su próxima iniciativa de marketing.

3. Mala gestión del flujo de caja y el ROI

Al comienzo de la vida útil de una marca (a menos que tenga una financiación masiva), la mayor parte de su gasto se destinará al marketing directo (piense en Dollar Shave Club o Warby Parker desde el principio) y la adquisición de clientes frente a la marca del mercado masivo (piense en CocaCola). Es decir, debe optimizar despiadadamente su marketing para lo que sea que genere el mayor rendimiento.

Aclaración clave: esto no significa que debas convertirte en una máquina de ventas de spam. Simplemente significa que cada pieza de marketing que publique debe impulsar algún tipo de acción. Descargar un PDF, suscribirse, comprar ahora, etc. Desea mantener el valor de la marca y concentrarse en generar seguidores.

4. Ser sabio con los centavos y tonto con los dólares

Este es bastante simple. No compre lo más barato que hay en todos los frentes. Cuando se vuelve barato, se pierde la funcionalidad clave, la atención al cliente, la calidad del servicio a los clientes es insatisfactoria y dañará seriamente el valor a largo plazo de su marca. Al principio, busque niveles intermedios de productos SAAS y otros gastos operativos.

En una nota al margen, si no está en el presupuesto, no compre algo que se salga de su presupuesto si va a dañar el flujo de efectivo o poner su negocio en una situación en la que solo puede cubrir dos meses más de gastos y está orando para que esta nueva herramienta elegante podrá cubrirlo. 9/10 veces no lo hará. No seas tonto. Espera hasta que tengas 4 meses de reservas de efectivo por lo menos.

5. Ignorar lo que dice el mercado

Mucho de lo que hace el primer año es iterar tan rápido como sea humanamente posible en todo, desde la propuesta de valor, el diseño del sitio web, el plan de marketing, quién es realmente su público objetivo, etc.

Pero si el negocio se estanca y usted no está dispuesto a mirar los datos porque tiene esta visión idílica de cómo se "supone" que debe lucir su marca, y simplemente duplica e inyecta más dinero en anuncios que no trabajo... solo estás acelerando tu viaje al cementerio.

Recuerde, el mercado siempre le dice la verdad sobre lo que funciona y lo que no. No ignores los datos. Sacrifica tu ego por el bien de tu negocio y sus empleados.

Como implementar

Uno a uno. Siéntese con su equipo, o solo usted mismo si se trata de una operación en solitario. Desglose cada uno y luego elija cuál tendrá el mayor beneficio para su negocio primero. Comenzar con el número uno y dos en esta lista es un gran golpe doble para empezar.

Resumen

El primer año en el negocio puede ser aterrador, estresante y hacer que quieras preguntarte por qué estás haciendo esto. Y aunque esta lista no es completa, debería ayudarlo a evitar los errores más comunes que cometen las personas cuando comienzan a vender en línea.

Si desea aprender otras herramientas o simplemente desea escuchar lo que haría un experto, asegúrese de buscar un experto que haya pasado por el desafío y realmente haya hecho lo que dice que puede hacer por usted.

