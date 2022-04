La misión Axiom 1 es la primera misión tripulada al espacio 100% privada y hoy es el día de su lanzamiento

El nombre de la misión es Axiom 1 (AX1) y su lanzamiento está programado para el día de hoy, 8 de abril, desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en la Florida. Se trata de la primera misión tripulada privada a la Estación Espacial Internacional (EEI). Por primera vez cuatro astronautas de una empresa privada abordarán una nave espacial para viajar a la EEI y realizar una serie de pruebas científicas relacionadas con el envejecimiento, el funcionamiento del cerebro y el cáncer.

Los astronautas viajarán a bordo del Dragon, una de las emblemáticas naves de SpaceX, pero esta vez no se trata de turistas espaciales, sino que de una tripulación privada que realizará una serie de 26 experimentos científicos y tecnológicos durante un periodo de diez días. Los cuatro miembros de la tripulación son: Michael López-Alegría un estadounidense nacido en España), Larry Connor de Estados Unidos, Mark Pathy de Canadá y Eytan Stibbe de Israel.

The #Ax1 crew just walked down the crew access arm to the white room. They underwent extensive training to prepare for these final moments. Their hard work and dedication will soon come to fruition as they ingress into the spacecraft. pic.twitter.com/Yg04TFqIl4