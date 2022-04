5 cosas que los CMO deben saber sobre las relaciones públicas modernas

Como muchas otras industrias, la industria de las relaciones públicas también se ha adaptado al panorama digital. Con muchas publicaciones de medios que tienen una fuerte presencia en línea y con podcasts y plataformas de video que se vuelven cada vez más dominantes, las relaciones públicas han pasado de la cobertura tradicional de medios de televisión y periódicos a un entorno mucho más dinámico. Este entorno tiene un conjunto de nuevas estrategias, tácticas e implementaciones que son más detalladas y avanzadas, lo que establece una nueva forma de hacer relaciones públicas a gran escala. Muchos CMO (Chief Marketing Officers) están acostumbrados a las viejas formas de hacer relaciones públicas y todavía están rastreando y analizando sus esfuerzos de relaciones públicas en función de datos irrelevantes que no tienen nada que ver con los resultados reales y la efectividad de sus campañas. En este artículo, enumeraré 5 puntos clave que los CMO deben tener en cuenta al ejecutar una campaña moderna de relaciones públicas de manera efectiva.

En las relaciones públicas modernas, la cantidad es tan importante como la calidad

Cuando un CMO se acerca a mí para servicios de relaciones públicas, por lo general ya han probado hacer relaciones públicas. Si recaudaron una buena cantidad de dinero, probablemente incluso obtuvieron una buena cobertura mediática en lugares como Techcrunch o VentureBeat. Lo que pasa es que les pareció suficiente. Los uno o dos artículos esperados en los principales sitios de noticias marcarán una gran diferencia para su negocio. Aunque puede obtener una buena cantidad de visitantes del sitio web de un artículo de Techcrunch durante uno o dos días, no es suficiente para sobresalir y obtener suficiente conocimiento de la marca en un panorama tan ruidoso. Su empresa necesita aparecer constantemente para que una campaña de relaciones públicas funcione. No todos los artículos tienen que estar en Techcrunch, y la diversificación entre la demografía, el tamaño del punto de venta y los segmentos de audiencia es una forma muy poderosa de obtener resultados comerciales de las relaciones públicas.

El liderazgo intelectual es más importante que los anuncios de noticias

En mi agencia de relaciones públicas, nos referimos a algunas nuevas empresas en el ecosistema como "Entusiastas de los anuncios". Básicamente, estas son nuevas empresas a las que les encanta anunciar fondos, contrataciones y cuántas máquinas de helados tienen en sus oficinas. Aunque no estoy en contra de hacer anuncios de financiamiento, no es suficiente para brindarle a su audiencia ideal la información y el valor necesarios para que pregunten sobre su producto o servicio. Es por eso que los artículos y entrevistas de liderazgo intelectual son tan importantes porque le brindan a usted y a su empresa nueva la oportunidad de comunicar las características clave del producto y la tecnología, además de obtener una ventaja competitiva en el mercado. Además, el liderazgo de opinión es mucho más sostenible y también aporta valor a las publicaciones de los medios que pueden ofrecer a sus lectores conocimientos amplios que no pueden obtener en ningún otro lugar.

En caso de duda, amplifique

A veces escucho a CMOs decir: 'Acabamos de compartir el artículo sobre nosotros el lunes, esperemos a la próxima semana para compartir el nuevo artículo en el que nos mencionaron'. Estimados CMO, tengan en cuenta que deben publicar y compartir cosas constantemente para destacarse y pasar por alto el ruido. La tecnología es competitiva. Tienes que ser muy dominante con tu PR. Además, compartir es solidario, así que cuando compartes, también ayudas al periodista que escribió el artículo, dándole un incentivo para escribir más sobre ti. Por lo tanto, no espere una semana hasta compartir otro artículo.

La publicidad como seguro

A menudo, los CMO se me acercan y me dicen que quieren llegar a una audiencia muy detallada. Presentan uno o dos títulos de trabajo muy específicos en un pequeño nicho. La única forma de hacerlo y asegurarse de que está llegando a su público objetivo de nivel de nicho es a través de anuncios de LinkedIn. Esa es la única plataforma que puede garantizarle que alcanzará puestos de trabajo específicos en empresas específicas. Si está obteniendo cobertura de los medios, establezca un presupuesto de publicidad para mostrar los artículos ganados a su persona objetivo ideal.

Las relaciones públicas son una inversión a largo plazo

Lo poderoso de la cobertura de los medios es que una vez que obtiene un artículo que presenta su inicio, siempre está ahí, sindicado en Google. No es como un anuncio, donde una vez que lo apaga, ya no está convirtiendo prospectos. Con PR, su contenido siempre está a un clic de proporcionarle un gran cliente, asociación o trato. Es por eso que debe considerar las relaciones públicas como una estrategia a largo plazo que puede demostrar su ROI durante un período de tiempo más prolongado que otras actividades de marketing. Además, la autoridad de confianza de su marca se eleva una vez que un prospecto lo busca en Google y ve que apareció en publicaciones de medios de alto perfil.

