3 estrategias para evitar el agotamiento de los empleados

Mucho antes de la pandemia, el agotamiento de los empleados había sido un problema creciente. Un estudio de investigación de Deloitte realizado justo antes de 2020 indicó que el 42% de los trabajadores estadounidenses dejaron sus trabajos debido al agotamiento. Pero después de estos dos últimos años, ha alcanzado alturas sin precedentes. Según una encuesta reciente de Harvard Business Review, "más de la mitad de todos los trabajadores estadounidenses están agotados", e indicó que fue un factor que contribuyó a la Gran Renuncia.

Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como dueños de negocios, corredores y gerentes, evitar que esto suceda?

1. Programe regularmente tiempo de bienestar

Puede parecer extraño, pero descubrí que muchos empleados (especialmente en un entorno de ventas) simplemente no se toman tiempo libre. Por lo tanto, durante las reuniones individuales con mis agentes o en las reuniones, me propongo preguntarles sobre sus rutinas diarias. Si escucho que alguien no ha tomado descansos o días libres, entro inmediatamente en una conversación más profunda en un esfuerzo por averiguar por qué. Si un empleado se siente abrumado o estresado, trato de determinar cuál es la causa. También dejo en claro que no solo estoy de acuerdo con usar el tiempo de bienestar, sino que lo animo; de hecho, insisto en que cada persona tome un tiempo libre designado cada semana.

El hecho es que, especialmente en ventas, debe responder rápidamente a consultas, dificultades, preguntas, etc. Es una parte del trabajo. Sin embargo, si permaneces en estado de alerta las 24 horas del día, eventualmente te alcanzará. Entrará en juego la ley de los rendimientos decrecientes: más allá de cierto punto, cuanto más esfuerzo pongas, menos resultados positivos obtendrás.

Todo el mundo necesita tener tiempo fuera del trabajo para concentrarse en las relaciones personales, los pasatiempos y otras actividades no relacionadas con el trabajo. Nuestro bienestar depende de la descompresión para mantenernos frescos, usando ese tiempo de manera constructiva y de recuperación. Programar controles regulares con su equipo lo ayudará a estar al tanto de cualquier síntoma de agotamiento antes de que se convierta en un problema importante.

2. Crea entornos positivos y premia el buen trabajo

Hay varias formas de reconocer y recompensar el éxito, la más obvia es ofrecer un bono u otra recompensa financiera, pero una de mis favoritas es realizar una cena de premiación formal al menos una vez al año en la que reconozco a los mejores y celebro sus hitos y logros. logros Estas son excelentes experiencias de vinculación para un equipo y ayudan a mostrar a los empleados que se nota y aprecia el trabajo duro.

Crear reuniones sociales informales frecuentes para hablar sobre los eventos del día o de la semana también es una excelente manera de reducir el aislamiento, aumentar la camaradería e intercambiar perspectivas. Las oportunidades para vincularse con el equipo y celebrar el éxito son aspectos significativos de la recompensa por un buen trabajo, pero antes de llegar a ese punto, debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad más amplia de crear un ambiente de trabajo positivo en el que los empleados se sientan cómodos siendo ellos mismos. Esta cultura debe incluir a los miembros del personal que se sientan seguros al expresar sus pensamientos y hacer preguntas sin temor a represalias o burlas. También deben creer que están trabajando hacia un objetivo común dentro de un espacio colaborativo. Debe haber un sentido de respeto mutuo, y todos deben sentir que las contribuciones son valoradas y que todos hacen una contribución.

Los gerentes y dueños de negocios son los responsables en última instancia de crear y mantener dicho entorno. Descubrí que una de las formas más seguras de perder a los mejores es dejar suelto a un matón en un equipo, por ejemplo. Manejar el ambiente tóxico resultante significará gastar tiempo, energía y recursos en asuntos que no tienen nada que ver con los verdaderos objetivos, y los empleados/agentes pronto buscarán una atmósfera más positiva.

Todos queremos sentirnos apreciados por nuestros esfuerzos. Reconocer el buen trabajo, celebrar los éxitos y crear un ambiente positivo asegura a los empleados que los está preparando para prosperar profesionalmente.

3. Desarrollar y asesorar a los empleados

El trabajo demasiado empapado en la monotonía y las tareas mundanas inevitablemente genera aburrimiento e insatisfacción, un entorno en el que el trabajo se convierte en una carga emocional. Descubrí que esto es especialmente cierto en los roles de ventas, donde la ambición de crecer profesional y financieramente es un gran motivador.

Es esencial que nosotros, como gerentes y dueños de negocios, nos tomemos el tiempo para desarrollar a nuestros empleados, ayudarlos a aprender nuevas habilidades y ofrecerles oportunidades para expandirse (incluidos proyectos líderes), permitiéndoles crecer tanto profesional como personalmente.

Según el décimo metanálisis de compromiso de los empleados de Gallup, publicado en 2020 y que estudió a más de 82 000 equipos en 230 organizaciones, los empleados con altos niveles de compromiso producen sustancialmente más, tratan mejor a los clientes (y, por lo tanto, atraen a otros nuevos) y es más probable que se queden con una empresa

Aunque siempre presente y apreciado en los logros gratificantes, los incentivos monetarios solo pueden llevarlo hasta cierto punto para mantener a las personas satisfechas y productivas. Aquellos verdaderamente comprometidos son más saludables, más felices, más efectivos y mucho menos propensos a experimentar agotamiento.

¿Con qué frecuencia revisa los objetivos de la empresa con su equipo? ¿Tiene controles regulares para ver cómo están progresando las personas? ¿Está interactuando activamente con ellos desde el punto de vista del desarrollo profesional? Si no, ahora es el momento de empezar.

