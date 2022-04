5 maneras para que los emprendedores individuales mantengan el impulso y prosperen

Recientemente, mi esposa renunció a su trabajo y comenzó su propia práctica de coaching y consultoría, Alexasia Coaching & Consulting, para ayudar a guiar a las personas en su viaje de liberación personal y lograr una sensación de libertad y verdad. Como la mayoría de los solopreneurs , le apasiona su propósito y está totalmente comprometida con el éxito haciendo lo que ama. Me impresionó mucho su capacidad para resolver problemas y realizar múltiples tareas por sí misma, pero también me hizo darme cuenta de lo desafiante que puede ser la experiencia de un solopreneur.

Si bien todos los emprendedores independientes son emprendedores, no todos los emprendedores son emprendedores independientes. Por ejemplo, mientras construía Lumanu, tenía un equipo de inversores, asesores y empleados en los que confiar, mientras que mi esposa actúa como CEO/CFO/CTO/CMO, todo en un solo paquete. Tengo ingenieros para ayudar a construir nuestro producto, pero el producto de mi esposa es ella misma. No solo es la fundadora y creadora de su negocio, sino que también es la única responsable de producir y brindar sus servicios. Comparar su experiencia con la mía me ha abierto los ojos a cuántos privilegios he experimentado como fundadora respaldada por capital de riesgo .

Con más de 41 millones de adultos estadounidenses trabajando actualmente como emprendedores independientes, muchos de los cuales participan en la economía del creador, los emprendedores independientes seguirán siendo una fuerza impulsora del éxito económico futuro. Solo el año pasado, YouTube pagó más de $ 30 mil millones a los creadores de solopreneur. Y eso es sólo una empresa. Pero, ¿cómo pueden los emprendedores independientes mantener este nivel de impulso?

1. Acceder a herramientas adaptadas a sus necesidades

Uno de los mayores activos de mi esposa es su tiempo . Pero para aprovechar al máximo su tiempo disponible, necesita tecnología y herramientas que la ayuden a ella y a su negocio a prosperar. Una de sus herramientas favoritas es Kajabi , que utilizó para crear su sitio web y desarrollar y vender clases educativas en línea para clientes objetivo. Canva ha sido otro recurso indispensable, ayudándola a diseñar contenido y materiales atractivos desde cero, desde libros electrónicos hasta gráficos. Un beneficio importante de herramientas como estas es que los emprendedores individuales pueden usarlas para satisfacer múltiples necesidades comerciales, optimizando la cantidad de aplicaciones y plataformas que necesitan visitar diariamente.

2. Asegúrese de que las finanzas personales y comerciales se mantengan separadas

Mi esposa pasó mucho tiempo determinando el mejor tipo de cuenta bancaria comercial para abrir. Tuvo que eliminar una cantidad interminable de anuncios, contenido patrocinado y pagar para jugar para llegar allí, pero sabía que la configuración financiera correcta era fundamental para el presupuesto , el seguimiento de gastos, la facturación y los informes financieros precisos. Al final, terminó usando la aplicación Lumanu para administrar su facturación, pagos, finanzas y banca comercial.

3. Cuida tu salud física

Obtener cobertura de atención médica como emprendedor independiente puede ser extremadamente difícil. Si bien existen nuevas regulaciones que supuestamente lo hacen más fácil, los empresarios independientes a menudo solo califican para un seguro individual, lo que limita la cantidad de tipos de planes HMO para elegir. Y si pierde el período de inscripción abierta, puede pasar hasta un año sin cobertura. ¡Una sola emprendedora que conozco incluso adelantó su línea de tiempo de matrimonio para poder obtener beneficios de atención médica!

A medida que la economía de los creadores sigue floreciendo, será importante que las empresas de este espacio brinden beneficios para la salud tanto a los creadores como a los emprendedores independientes. Plataformas como Substack ofrecen un estipendio de seguro médico a los escritores que usan la plataforma y ganan $5,000 por año. Y creo que a medida que pase el tiempo, veremos más empresas extendiendo este beneficio a sus clientes.

4. Prioriza el bienestar emocional

La vida laboral de la mayoría de los solopreneurs puede ser solitaria y aislada. Inevitablemente, hay altibajos en la gestión de cualquier negocio, pero para los emprendedores individuales en particular, es fundamental contar con recursos para ayudar a administrar los tiempos de inactividad. Ya sea que esto signifique tomar una clase, comenzar una rutina de ejercicios o unirse a la industria o grupos profesionales, vale la pena el esfuerzo de valorar la salud mental.

5. Construye una comunidad

Una de las cosas más importantes que pueden hacer los solopreneurs es la creación de redes, pero esto puede ser más fácil decirlo que hacerlo. Cuando dedico tiempo a la creación de redes, por ejemplo, tengo un equipo completo para mantener las cosas en movimiento, pero la hora que un solopreneur dedica a la creación de redes es una que no dedica a trabajar directamente en el negocio. ¿Cómo pueden los solopreneurs equilibrar mejor la necesidad de expandir sus comunidades y al mismo tiempo hacer avanzar el negocio?

La buena noticia es que hay una variedad de excelentes plataformas de redes profesionales. Además de LinkedIn, plataformas como Discord y Reddit pueden ayudar a los emprendedores independientes a crear redes más sólidas y relacionarse con comunidades de personas con ideas afines en un entorno divertido y sin prejuicios. Al establecer contactos de esta manera, los emprendedores individuales pueden acceder más fácilmente a los recursos para la creación de negocios e incluso a los clientes potenciales.

He aprendido mucho al ver a mi esposa en acción. Aparte de las diferencias entre nuestros dos viajes, lo más importante que aprendí es que todos tienen su propio proceso para iniciar un negocio. No todos siguen el mismo libro de jugadas o el mismo proceso de planificación comercial, y es importante respetar cualquier camino que elija tomar. Ya sea que elija la ruta en solitario o no, siempre que tenga pasión y propósito, tiene el poder de tener un impacto positivo en el mundo.