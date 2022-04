Por qué el trabajo remoto encarnará completamente el metaverso

Allí se encuentra un espacio, esencialmente en constante desarrollo y cambio en estos días, que llamamos el metaverso. Si bien no es de naturaleza universal, se parece más a una vasta red de realidades potenciales que los usuarios pueden experimentar. El metaverso está, en mi opinión, aquí para quedarse y evolucionar junto a nosotros los seres humanos en nuestro mundo físico. Es un espacio que parece estar creciendo a un ritmo exponencial. Nunca podrá reemplazar completamente nuestro mundo físico. Pero se convertirá en un lugar de inmensa importancia en el futuro, incluso en la forma en que trabajamos y nos ganamos la vida.

Más de una década trabajando de forma remota me tiene listo para abrazar el trabajo en mundos virtuales

Pasé los últimos 11 años trabajando de forma remota como consultor y ahora ejecutivo para empresas de software y tecnología en EE. UU., Singapur, Tailandia, Dubái, Brasil e Israel. Estoy en una posición única para hablar sobre el trabajo remoto, dado que he estado completamente inmerso en él mucho antes de su prominencia general ahora en muchas de nuestras vidas diarias. Sin embargo, esto es lo que más me emociona. Creo que el metaverso es el siguiente lugar lógico para que las empresas y los empleados comiencen una migración masiva o una transición. Recientemente me uní a un metaverso llamado eXp World a través de eXp Realty, donde soy un agente de bienes raíces con licencia. La totalidad del ecosistema empresarial está contenido dentro de eXp World, para que los miembros del equipo y los clientes colaboren y trabajen juntos a nivel mundial.

¿Qué significa realmente el término metaverso? Que significa?

El término metaverso fue acuñado por el programador Markus Persson en 1994, según algunas fuentes.

Usando múltiples elementos de tecnología, como realidad virtual, realidad aumentada, juegos gráficos y video, los usuarios pueden vivir en un mundo digital. El metaverso permitirá a sus usuarios trabajar, jugar y mantenerse conectados con amigos a través de todo, desde conciertos y conferencias hasta viajes virtuales por todo el mundo. Algunas aplicaciones de metaverso proporcionan una combinación de espacios físicos y virtuales y economías virtuales, a veces con un enfoque en el avance de la tecnología de realidad virtual. En un ensayo en su sitio web en febrero de 2021, Matthew Ball, socio gerente de la firma de capital de riesgo Epyllion Industries, dijo que estamos en la cúspide de la próxima Internet. El metaverso abarca el ecosistema Web 3.0 que se está construyendo hoy.

Pruebe este ejercicio para tener una idea de cuán vago puede ser el término metaverso: Reemplace la frase metaverso en una oración con ciberespacio. El noventa por ciento de las veces, el significado no cambiará mucho. Más bien, el término se refiere a un amplio cambio en la forma en que las personas interactúan con la tecnología, no a un tipo específico de tecnología. A medida que la tecnología específica que una vez describió se vuelve común, el término en sí mismo puede volverse anticuado.

Una visión más idealista del metaverso lo haría interoperable, lo que le permitiría llevar elementos virtuales como ropa o automóviles de una plataforma a otra. Puedes comprar una camisa en el centro comercial y usarla en el cine en el mundo real. Un metaverso podría permitirle crear una persona que pueda cambiar de una plataforma a otra tan fácilmente como copiar su imagen de perfil de una red social a otra. En la actualidad, la mayoría de las plataformas ofrecen identidades virtuales, avatares e inventarios que están vinculados a una sola plataforma.

El metaverso y el trabajo remoto

Ahora que le he ayudado a visualizar lo que es el metaverso en algunas formas potenciales diferentes, quiero que piense en ello en términos de trabajo.

Supongo que ha escuchado o visto el término trabajo remoto de una forma u otra y tal vez incluso haya participado en él en estos días. Si no lo has hecho, también está bien. El trabajo remoto generalmente se refiere a la práctica de los empleados que trabajan desde un lugar que no sea la(s) oficina(s) centralizada(s) de su empleador. Podría ser la casa de un empleado, un espacio de trabajo conjunto, una oficina privada o cualquier otro lugar que no sea un edificio de oficinas corporativo tradicional.

Imagine poder presentarse en las oficinas corporativas de su empresa en la ciudad de Nueva York para hacer una presentación para su equipo mientras está sentado en una playa de Barcelona. Un metaverso permite que este escenario exacto se desarrolle, aunque en forma digital, a través de un avatar que usted mismo crea. ¿Qué tal tener que participar en un retiro de toda la empresa en el que tiene miembros del equipo dispersos geográficamente en todos los continentes? ¡Puedo decir que ahora participé en estas actividades exactas y es una experiencia bastante surrealista! El metaverso le permite unirse a estos mundos digitales inmersivos que se crean para estos propósitos específicos y más que aún tienen que emerger por completo. En resumen, el metaverso y el trabajo remoto se hicieron el uno para el otro.

Aquí hay cinco formas en que el metaverso influirá y mejorará el trabajo remoto

Existe una distinción entre el trabajo remoto y el teletrabajo, que es la práctica de trabajar desde casa. El trabajo remoto es una práctica en el lugar de trabajo que involucra a los empleados que trabajan desde una ubicación distinta a la oficina centralizada del empleador. A medida que el metaverso se vuelva más popular, comenzaremos a ver un aumento significativo en los equipos virtuales.

Los equipos virtuales son esencialmente grupos de empleados que trabajan juntos virtualmente. Esto incluye reuniones virtuales, miembros de equipos virtuales y asignaciones de tareas virtuales. Los equipos virtuales permiten que los trabajadores remotos sean más productivos al eliminar muchas de las distracciones que consumen tiempo y que vienen con la proximidad física. En el futuro, los equipos virtuales pueden ser más frecuentes que los entornos de trabajo tradicionales. Esto se debe al mayor ahorro de tiempo y costos que conlleva la colaboración del equipo virtual, así como a la disminución del agotamiento de los empleados.

1. Fomenta la cohesión del equipo

En teoría, el metaverso de una empresa debería garantizar que el equipo permanezca unido mientras trabaja en conjunto para lograr objetivos comunes. Esta tecnología también permitirá que los miembros del equipo sientan que han contribuido al éxito general del grupo. O más que probablemente el propio negocio, al estar inmerso de lleno en su universo digital. El metaverso de una empresa debería contribuir en gran medida a resolver las desventajas del trabajo remoto. Porque, según mi experiencia, las personas que forman parte de un equipo cohesionado tienden a centrarse más en todo el grupo que en sí mismas. Y están más motivados para trabajar hacia las metas del equipo.

2. Mejorar la colaboración en equipo

El metaverso permitirá a los trabajadores remotos mejorar su comunicación y poner un énfasis significativo en el trabajo en equipo. Estos entornos digitales deberían mejorar la capacidad de un equipo para innovar y lograr objetivos de una manera más sucinta.

Trabajar en el metaverso debería ayudar a dar a los miembros del equipo una sensación de logro como parte de un equipo, un problema que actualmente afecta a muchos trabajadores remotos.

3. Permita que los trabajadores remotos interactúen con todos sus clientes

¿Imagina poder invitar a sus clientes de todo el mundo a su metaverso e interactuar con ellos virtualmente? Hable acerca de derribar las principales barreras que los empleados a veces tienen que superar cuando tratan con sus clientes. Con el advenimiento de la realidad virtual, será posible que los empleados remotos se reúnan virtualmente con sus clientes de formas que nunca antes pudieron.

4. Habilite entornos de oficina virtual y ecosistemas personalizados

El metaverso, con la ayuda de la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (AR), facilitará el trabajo desde casa tanto para los empleadores como para los trabajadores remotos. Se puede crear una oficina virtual que se puede usar para imitar el mundo real o la configuración de oficina del mundo real existente de la empresa. Los empleados y los empleadores pueden trabajar para completar tareas y trabajos, aunque en forma digital. Se pueden crear entornos de mundos artificiales, hechos a la medida de la empresa, para los trabajadores de las empresas. Si los trabajadores quieren poder trabajar de forma remota y sobre la marcha, la configuración del metaverso se puede optimizar para satisfacer estas necesidades.

5. Permitir la creación de conferencias, exhibiciones y exposiciones virtuales

Las ferias comerciales virtuales se utilizarán para reemplazar eventualmente las conferencias y exposiciones en persona, debido a su efectividad y al hecho de que permitirán una mayor participación. No importa dónde se encuentren, los participantes remotos pueden acceder a contenido y oportunidades de redes interactivas en vivo en sus computadoras o dispositivos inteligentes. Las conferencias virtuales se alojan completamente en línea y presumiblemente en ecosistemas de metaverso. No hay necesidad de viajar, reservar hoteles o pedir catering. Simplemente inicie sesión a través del portal de la conferencia y estará listo para ir a cualquier lugar del mundo en el que se encuentre.

Pensamientos de despedida

La evolución de lo que hoy consideramos metaversos es absolutamente apasionante. Es un espacio emergente con un alto potencial de crecimiento y expansión en todos los rincones del planeta. Las únicas limitaciones en el metaverso desde mi perspectiva son nuestras mentes e imaginaciones colectivas. Continuarán construyéndose y evolucionando a partir de ideas compartidas y desarrolladas en colaboración por todos los que interactuamos y las usamos.

Sin embargo, creo que la parte más emocionante de todo esto para mí es descubrir cómo podemos usar el metaverso a nuestro favor para mejorar nuestra propia vida personal y profesional. Si bien no tengo las respuestas exactas a estas preguntas, tengo algunas ideas generales que guardaré para otro momento a medida que seamos testigos de otro hito en esta revolución tecnológica.

