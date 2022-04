La participación en las redes sociales es donde sucede la magia para su negocio

Las redes sociales se han convertido en una necesidad para la mayoría de las empresas. ¿Por qué más marcas que nunca están interesadas en participar en las redes sociales? Porque más de la mitad de la población total del mundo ahora usa las redes sociales. 3.96 mil millones de personas usan las redes sociales hoy en día, lo que representa aproximadamente el 51% de la población mundial. Esto significa que más personas ahora usan las redes sociales que las que no, y ese número está creciendo. Hay casi 12 nuevos usuarios que se registran en cuentas de redes sociales cada segundo.

Tal vez porque más personas trabajan desde casa , estamos viendo más interacción en las redes sociales. Los clientes quieren hacer aún más en las redes sociales, porque ven una conexión entre aumentar la visibilidad, el compromiso y las ventas.

Para tener éxito, no se trata solo de publicar. También se trata de involucrarse realmente, ya sabes, ser social. Eso es algo BUENO, porque cuando interactúas con tus seguidores en las redes sociales, ahí es donde ocurre la magia. Dicho esto, no siempre se puede medir el valor de las redes sociales y las marcas deben sentirse cómodas con eso. Gran parte del valor proviene de los merodeadores. Algunos estudios dicen que hasta el 90% de tu audiencia puede ser un merodeador.

Uno de mis clientes mide el valor de su programa de redes sociales basado principalmente en el hecho de que los ejecutivos de su empresa matriz han notado sus esfuerzos allí, sin "gustar" o "compartir" nada, y eso lo hace sobresalir de los demás. empresas de su propiedad (que no están activas en las redes sociales). Es un diferenciador para mi cliente.

Si desea ser más activo en las redes sociales, ¿qué puede hacer usted o su marca para ser más atractivo?

Publicar consistentemente

No basta con tener una cuenta. Debes publicar regularmente. Es decepcionante buscar una empresa en las redes sociales y descubrir que no ha publicado nada en un año. Si necesita ayuda con publicaciones consistentes, las herramientas como Buffer pueden precargarse con contenido que puede programar para publicar en su nombre. Y recuerda que no necesitas estar activo en todas las plataformas de redes sociales. Eso es solo prepararte para sentirte abrumado. Elija aquellos en los que su audiencia pasa la mayor parte de su tiempo y concéntrese en ellos.

Interactuar con otros en las redes sociales

Asegúrese de seguir a otros colegas y líderes de la industria en las redes sociales y responder a sus publicaciones. Si comentan el tuyo, asegúrate de reconocerlo. En Twitter o LinkedIn , por ejemplo, puede entablar algunas conversaciones que invitan a la reflexión y obtener mucha información valiosa.

Curar contenido

Es mejor seleccionar parte del contenido que publicas de otras fuentes. Si solo publica contenido creado por su organización, sus seguidores se cansarán de que hable constantemente solo de usted. En cambio, dedique un poco de tiempo cada día o semana a consultar fuentes de información confiables, como blogs, publicaciones comerciales y medios de noticias, en busca de historias que puedan ser relevantes para su público . Agregue su breve opinión sobre cada uno, y listo, tiene un gran contenido para agregar a su feed.

Hacer una pregunta

Haz una pregunta a tus seguidores para ayudar a estimular la actividad. También puede usar una encuesta para atraer a su audiencia. Esto puede ayudar a iniciar conversaciones y ayudarlo a aprender más sobre su audiencia. Además, puede pedir a las personas su opinión sobre un tema específico, plantear preguntas hipotéticas o incluso organizar una sesión de preguntas y respuestas.

Iniciar un chat de Twitter

No puedo enfatizar lo suficiente cuánto he obtenido de los chats de Twitter. Conocí gente, hice amigos, encontré colaboradores, me mantuve al tanto de las tendencias, localicé fuentes para los artículos que escribo y aprendí de cada chat en el que participé. Los encontré tan valiosos, de hecho, que incluso comencé el mío propio (#FreelanceChat). Los participantes esperan “ver” a las personas en los chats que frecuentan; es un lugar en el que seguramente se encontrarán. Ahora, Twitter ha lanzado Comunidades , que, en palabras de Twitter, "brinda a las personas un lugar dedicado para conectarse, compartir y acercarse a las discusiones que más les interesan". Y en este momento de mayor aislamiento para muchos, la comunidad es más importante que nunca.

Las redes sociales pueden ser rentables para su negocio, si está dispuesto a interactuar y comprometerse allí. Recuerde, si más de la mitad de la población está pasando el rato allí, tal vez su negocio también debería estarlo.

