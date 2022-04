Por qué la gran renuncia acaba de dar un gran impulso a su pequeña empresa

Cuando los maestros de mitad de carrera dejan el aula para convertirse en científicos de datos y maestros de scrum, saben que algo grande está sucediendo en el mercado laboral. Y ese gran fenómeno tiene un nombre bastante intimidante: La Gran Renuncia .

Como empresario o propietario de una pequeña empresa, puede sentirse inclinado a preocuparse por la gran cantidad de empleados que renuncian a sus puestos. Sin embargo, si está tratando de cubrir puestos vacantes, hay un lado positivo en esta nube. Según una investigación de Harvard Business Review , la mayoría de las personas involucradas en La Gran Renuncia son trabajadores del conocimiento de entre 30 y 45 años .

Esto los hace experimentados y entrenados, y probablemente solo estén cubriendo sus apuestas de que hay algo mejor en el horizonte. En otras palabras, no necesariamente están huyendo debido al sentimiento anti-trabajo (probablemente liderado por trabajadores más jóvenes), sino que buscan una mayor flexibilidad y un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida, según una inmersión profunda de McKinsey.

Básicamente, son solo un grupo de personas que cambian de carrera en busca de un papel más satisfactorio. ¿Podría ser eso en su empresa?

Cortejando al trabajador cansado del mundo

En mi empresa, una organización sin fines de lucro que brinda capacitación gratuita para que las personas ingresen y tengan éxito en el campo de la tecnología, estamos trabajando con innumerables profesionales como los maestros mencionados anteriormente que desean utilizar su experiencia y habilidades transferibles en una nueva carrera. Están interesados en ingresar a campos que siempre les han interesado, y están poniendo su corazón y alma en obtener la mayor capacitación posible. Lo que quieren es un nuevo comienzo.

Desafortunadamente, muchas empresas más grandes están estructuradas de manera demasiado rígida para satisfacer las necesidades de estos empleados. Recuerde: los resultados de la encuesta de EY muestran que aproximadamente el 90% de los que cambian de trabajo quieren flexibilidad en el lugar o el momento en que trabajan. Estas cifras se repiten en Future Forum , que indica que el 71 % de los profesionales que trabajan para empresas con estructuras de arreglo de trabajo inflexibles considerarían mudarse a una organización diferente durante el próximo año.

Sin embargo, no estás a la cabeza de una gran corporación. Estás guiando un barco más pequeño y tal vez incluso una startup o una pequeña organización sin fines de lucro. Esto significa que no está atascado en la burocracia. Puede ser más creativo con sus prácticas de contratación, ventajas de contratación, procesos de incorporación y todo lo demás que es importante para los buscadores de empleo. Además, puede diversificar más fácilmente su equipo y atraer candidatos de un grupo cada vez más amplio.

Tal vez nunca haya considerado lo valiosa que podría ser su organización para un trabajador en busca de una nueva carrera profesional. Ahora es el momento perfecto para concentrarse en cambiar sus tácticas de reclutamiento, contratación y retención para aprovechar una avalancha de empleados sólidos ansiosos por cambiar ocupacionalmente. Aquí hay cuatro técnicas para atraer y reclutar talento de manera creativa en busca de un cambio de carrera:

1. Búsqueda de talento en nuevos lugares

Expanda más allá de buscar reclutas en colegios y universidades. Sí, las instituciones educativas son excelentes opciones para encontrar trabajadores en los primeros años de carrera. Pero los trabajadores del conocimiento más experimentados no estarán en el campus ni en eventos en línea.

Sin embargo, probablemente tendrán LinkedIn u otros perfiles de redes sociales. Según una investigación de CareerArc , las redes sociales y el software de reclutamiento social fueron la principal inversión en tecnología de los empleadores en 2021. ¿Por qué? Porque el 86% de las personas que buscan trabajo buscan nuevos trabajos, solicitan directamente e interactúan con contenido relacionado con la carrera a través de las redes sociales. Al expandir los esfuerzos de reclutamiento y mezclar sus ubicaciones de abastecimiento, obtendrá una mejor muestra representativa de talento.

2. Resalte los aspectos únicos de su empresa durante el reclutamiento

No tenga miedo de nombrar y aclamar lo que hace que su negocio sea diferente de los demás, particularmente en los mensajes de reclutamiento. Considere We Are Rosie , una cámara de compensación de expertos en marketing independientes. We Are Rosie ofrece un retiro especial #RosieRefresh como beneficio para sus empleados principales. En lugar de mantener internamente a #RosieRefresh, la empresa ha utilizado su cuenta de Instagram para ilustrar el valor de este beneficio.

¿No está seguro de cuáles deberían ser los puntos destacados de su empresa? Háblalo con tu equipo. Si no puede pensar en nada especial acerca de su organización, considere realizar mejoras de bajo costo y alto impacto en su paquete de beneficios .

3. Ofrecer a los candidatos más aprendizaje y desarrollo en el trabajo

Aunque los modelos clásicos de aprendizaje no son adecuados para todas las empresas, pueden funcionar bien incluso si simplemente se modifican en procesos de aprendizaje en el trabajo. Nuestro equipo ha visto cómo muchas empresas más pequeñas y nuevas empresas se benefician de los aprendizajes.

Balto Software, una startup de inteligencia artificial con sede en St. Louis, es una de las muchas empresas que tuvo éxito con los aprendices de LaunchCode. Balto comenzó con algunos aprendices de LaunchCode para ayudar a expandir su desarrollo, y ahora, la mayor parte de su equipo de desarrollo de software está formado por graduados de LaunchCode a quienes se les ofrecieron puestos de tiempo completo en la empresa luego de completar el aprendizaje. El uso de aprendizajes permitió a la empresa encontrar talentos de nivel inicial en el Medio Oeste y moldearlos según las necesidades de la empresa.

4. Cree una trayectoria profesional atractiva para sus empleados

Un informe reciente de PwC muestra que el 77% de los trabajadores encuestados querían oportunidades de mejora de sus habilidades. En otras palabras, los candidatos a un puesto valoran las oportunidades de aprender y desarrollar sus habilidades en el trabajo. Ofrecer oportunidades relevantes de mejora de habilidades es una excelente manera de presentar otro elemento único y valioso del trabajo en su organización.

Amazon, por ejemplo, inició su programa de capacitación en mecatrónica y robótica para brindarles a los empleados actuales la oportunidad de capacitarse para desempeñar funciones como técnicos en mecánica y robótica en la empresa, lo que les permite ganar más y tener más oportunidades profesionales.

A los que cambian de carrera les gusta la tranquilidad de saber que no están saltando de la sartén al fuego cuando se trata de limitar sus horizontes de crecimiento. Cuando les presente la oportunidad de trazar una carrera profesional dentro de su empresa, se sentirán más cómodos plantando raíces.

La Gran Resignación puede sonar aterradora cuando la miras al pie de la letra. Sin embargo, cuando excava debajo de la superficie, comienza a ver lo valioso que podría ser para el futuro de su pequeña empresa. En este momento, millones de trabajadores están ejerciendo su derecho a ser más felices y plenos en el trabajo. Todo lo que tienes que hacer es atraer la atención de unos pocos para fortalecer tu empresa.