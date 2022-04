Cómo construir un negocio regenerativo y salvar el planeta

Siempre he creído que si quieres cambiar el mundo, lo haces a través de los negocios. Las empresas pueden moverse más rápido, crear productos y servicios que realmente hacen el bien y, lo que es más importante, son financieramente sostenibles (idealmente, de todos modos). No se puede decir lo mismo sobre el gobierno o las organizaciones sin fines de lucro . Con demasiada frecuencia, el primero está en deuda con los cabilderos y los votantes, y las organizaciones sin fines de lucro dependen de las subvenciones, por lo que el gran trabajo que pueden hacer se ve restringido debido a las limitaciones de financiamiento.

Desafortunadamente, a la mayoría de las empresas no les importa marcar la diferencia para las personas y el planeta. El beneficio sigue siendo la medida número uno del éxito. Pero les guste o no, los consumidores ahora exigen negocios que lo hagan mejor. El 73% de los consumidores están en proceso o ya han realizado cambios en sus hábitos de consumo para ser más sostenibles.

Si bien hay empresas que ya están haciendo grandes cosas, deben destacarse de las que no las hacen, las que todavía gritan sobre sus limitadas iniciativas de sustentabilidad . Si desea utilizar su plataforma para cambiar el mundo para mejor, debe eliminar el lavado verde y ayudar a los consumidores a ver que su producto o servicio realmente funciona bien. Entonces, la forma en que hablas de tu negocio es importante.

En Ethique, estamos cambiando la forma en que presentamos nuestro negocio. (Divulgación completa: soy el fundador y director ejecutivo de Ethique). Ethique alguna vez fue conocida como "la empresa de cosméticos más sostenible del mundo". Ahora, estamos siendo más específicos, porque "más sostenible" no es suficiente. Estamos enfocados en regenerar nuestro planeta a través de prácticas comerciales éticas.

¿Por qué el interruptor? La sostenibilidad es, por definición, garantizar que lo que estamos haciendo es algo que podemos seguir haciendo para siempre, y que el estado de nuestro medio ambiente no mejorará ni se degradará debido a esa actividad. La sostenibilidad no se trata de mejorar las cosas.

Relacionado: Las 3 mejores prácticas comerciales sostenibles para emprendedores

Sostenibilidad frente a regeneración

La sostenibilidad solo funciona si lo que existe actualmente está en buen estado. Pero la realidad es que necesitamos hacer mucho más que simplemente mantener lo que tenemos. Necesitamos reconstruir, reforestar y rehabilitar gran parte de nuestro planeta. La responsabilidad de hacer más para abordar esto debería recaer en las empresas, no en los consumidores. ¿Por qué? Porque las empresas tienen un impacto mucho mayor (y, francamente, han causado muchos de los problemas que enfrentamos hoy).

Eso nos lleva de vuelta al lavado verde. El lavado verde en los negocios es omnipresente. Cada empresa tiene una página de "sostenibilidad" en su sitio web donde hablan sobre sus iniciativas que demuestran que les importa. Plantar un árbol no compensa el hecho de que su ropa está hecha de plástico en un 90% y llenará nuestras vías fluviales con microplásticos cada vez que pase por la lavadora.

Donar el 1% a la caridad no compensa el salario mínimo que pagan el 50% de su equipo, lo que significa que deben depender de los bancos de alimentos para alimentar a su familia. Volverse neutral en carbono para 2040 no solo es demasiado lento, sino que no deshace el daño causado por el uso de materiales que están directamente relacionados con la deforestación.

La sostenibilidad ahora se ha lavado de verde en algo que casi no tiene sentido. Las empresas se clasifican como "sostenibles" si tienen solo una o dos iniciativas, como la anterior; por desgracia, eso no es cierto.

La regeneración, por el contrario, es devolver mucho más de lo que tomamos, y debería ser el nuevo estándar por el que todos los negocios deben trabajar si queremos ser parte de la solución. Si queremos alentar a las empresas a mejorar, es importante aclarar qué es lo que todos estamos tratando de lograr. Ahí es donde entra en juego nuestro interruptor de mensajes.

Las empresas regenerativas miran el panorama completo. Cada negocio está en un viaje, ninguna empresa es perfecta, todo lo que hacemos impacta nuestro planeta. Pero una empresa que prioriza su responsabilidad con las personas y el planeta dejará de tomar decisiones que son perjudiciales para nuestro medio ambiente. No continuará con los negocios como de costumbre, solo implementará iniciativas que se vean bien en un banner en un sitio web o en un anuncio de televisión de colores brillantes. En lugar de simplemente plantar un árbol para cada pedido, las empresas regenerativas dejan de usar materiales en primer lugar que saben que causan deforestación.

Si vamos a mejorar el mundo a través de los negocios, debemos hacer más que simplemente mantener el statu quo. Necesitamos negocios regenerativos.

Relacionado: Cómo las marcas sostenibles ganan al consumidor consciente y exigente

Ejemplos de prácticas comerciales regenerativas

La regeneración es un concepto relativamente nuevo en el mundo de los negocios. Por lo general, se asocia con la ganadería y la agricultura, pero ya hay algunos ejemplos asombrosos de negocios que trabajan para ser regenerativos. La Patagonia es una de mis favoritas; cada decisión que toma Patagonia pone a las personas y al planeta primero y las ganancias en segundo lugar. ¿Es perfecto? No. Eso es imposible. Pero está avanzando a pasos agigantados, y es un negocio que realmente hace bien.



Para Ethique, sus cimientos se basan en ser regenerativos. Comenzando con la cadena de suministro, las iniciativas de comercio justo, los productos y empaques (siempre veganos, libres de crueldad, sin aceite de palma, sin plástico y compostables), hasta las operaciones comerciales, trabajando para minimizar tantas emisiones de carbono como sea posible. posibles y doble compensando los inevitables. ¿Es perfecto? No. Siempre se puede hacer más.

Cómo implementar iniciativas regenerativas en tu negocio

La implementación de iniciativas regenerativas puede ser abrumadora, pero como líderes empresariales, debemos liderar el camino con iniciativas audaces. Las empresas han tenido una gran participación en la creación de muchos de los problemas sociales y ambientales que enfrentamos, por lo que la obligación de las empresas es que trabajemos para solucionarlos.

Entonces, ¿cómo puede su empresa implementar iniciativas regenerativas? Desde mi perspectiva, hay tres categorías principales: producto, personas y procesos (operaciones).

Productos

Los productos suelen ser en lo que se centran las empresas; cómo se obtienen y procesan los materiales con los que están hechos, si se producen de manera sostenible y qué sucede al final de su vida útil.

Muchos materiales, como el algodón, el cáñamo y las algas, pueden ser regenerativos, pero a menudo se cultivan de forma dañina. Entonces, la fuente es importante, pero también lo es el proceso por el que pasan. Muchos no son inherentemente regenerativos, como el plástico y otros derivados petroquímicos. Pero estos materiales son útiles para muchas cosas y de misión crítica para otras. Por lo tanto, es imposible erradicarlos. Aún así, puede poner cosas en su lugar que disminuyan su impacto, como obtener materiales reciclados para fabricarlos, en lugar de plástico virgen, por ejemplo.

Si desea un producto verdaderamente regenerativo, debe considerar el ciclo de vida completo de sus materiales desde el crecimiento, el procesamiento, la producción y, finalmente, la eliminación. Si algo se cultiva en un monocultivo enorme, desprovisto de biodiversidad, ¿se pueden cambiar estas prácticas de producción a una agricultura regenerativa?

Si el procesamiento de la materia prima en material utilizable requiere mucha agua, ¿puede comenzar a reciclar y tratar el agua, para que pueda volver al medio ambiente tan prístina como la sacó? ¿Puede usar agua no potable en su proceso y luego tratarla para que se vuelva potable, de modo que esté mejorando algo a través de sus procesos comerciales?

Históricamente, como empresas, hemos evitado preocuparnos demasiado por lo que sucede con el producto después de que el cliente se deshace de él. Una gran parte de las decisiones materiales que tomes deben considerar esto. Es muy difícil hacer productos con materiales completamente compostables. Entonces, si no tiene más remedio que usar plástico o metal, ¿puede implementar un programa de reciclaje de devolución o asegurarse de que el producto sea increíblemente duradero para minimizar las "cosas" que terminan como desperdicio?

Relacionado: estas nuevas empresas están presentando iniciativas inteligentes para reciclar desechos

Gente

La segunda categoría, "personas", es aparentemente, y muy lamentablemente, el último factor considerado. Para que una empresa sea regenerativa, todas sus partes interesadas deben recibir un trato y una remuneración justos a lo largo de toda la cadena de suministro. Y eso es particularmente raro. Aquí es donde se deben analizar las prácticas comerciales y laborales justas para garantizar que todos se beneficien. O que, como mínimo, nadie salga perdiendo a manos del negocio.

Hablo mucho sobre la cadena de suministro y cómo creo que pagar a los proveedores un precio justo por sus productos o a los trabajadores un salario digno es lo más importante que puede hacer una empresa para tener un impacto positivo en las personas y el planeta. Entonces, esta es una gran iniciativa regenerativa para empezar. ¿Por qué? Los precios justos son la clave para el empoderamiento económico, y el empoderamiento económico es libertad (junto con la educación). Fomentar la propiedad del equipo en la empresa, una vez más, es una forma de fomentar el empoderamiento económico.

En general, las empresas explotan enormemente a las personas que fabrican productos o producen materiales. Simplemente siendo justo, eso es regenerativo. Las decisiones de la cadena de suministro también deben considerar qué opciones son las mejores para el medio ambiente. El aceite de palma, por ejemplo, es insostenible debido a la forma en que se produce actualmente. ¿Es inherentemente insostenible? Absolutamente no. Es la planta de aceite más eficiente que tenemos. Pero hemos hecho insostenible su producción debido a nuestros monocultivos y abusos a los derechos humanos. Al considerar las opciones de abastecimiento, piense si puede trabajar directamente con una comunidad para producir el material, de una manera que regenere paisajes previamente deforestados, por ejemplo.

Esto es lo que estamos tratando de hacer con el aceite de palma. Si bien actualmente no lo usamos de ninguna forma, es tan eficiente que un boicot global en toda la industria causaría mucho daño, ya que todos tendríamos que encontrar una fuente de aceite nueva y menos eficiente (como el aceite de coco). ). Entonces, en el futuro, queremos trabajar con los productores locales de aceite de palma y asegurarnos de que se les pague de manera justa y se regenere su entorno.

Procesos

Los procesos, u operaciones comerciales, es donde se vuelve más fácil implementar opciones regenerativas.

Las iniciativas como la plantación de árboles , que generalmente forman parte del plan de compensación de carbono de una empresa, tienen un impacto si se realizan de una manera que fomente la plantación nativa, particularmente en áreas que necesitan reconstrucción. Comenzamos nuestro bosque Ethique el Día de la Tierra hace dos años (22 de abril de 2020) y hasta ahora hemos plantado casi 400,000 árboles. No solo son árboles nativos, plantados en países como Madagascar, en ambientes que han sido deforestados, sino que esos árboles también secuestran carbono durante sus próximos 20 años de crecimiento. Si se hace bien, la reconstrucción es algo a lo que todas las empresas pueden contribuir.

Una opción simple: Haga funcionar sus fábricas y/u oficinas con energía renovable . Dependiendo de dónde se encuentre, es tan simple como cambiar su compañía eléctrica. O bien, podría invertir en paneles solares o una turbina eólica. Una aún más simple: simplemente comience a apagar el aire acondicionado y las luces por la noche. Te sorprendería saber cuántas empresas no lo hacen.

Los negocios tienen el poder de ser enormemente destructivos, como hemos visto en las últimas décadas. También tiene el poder de ser enormemente positivo, cuidando nuestro medio ambiente, empoderando a las personas y fortaleciendo a las comunidades. Pero debemos ir más allá de las prácticas "sostenibles" únicas y a corto plazo, y pensar en grande. Necesitamos empezar a arreglar lo que hemos roto en beneficio de unos pocos y arreglarlo, en beneficio de todos.

¿La mejor parte? Se ha demostrado que las empresas con un propósito sólido e iniciativas regenerativas son más rentables, inspiran más lealtad y crecen más rápido que sus pares. Construir un negocio regenerativo puede parecer una tarea difícil, pero al abordar primero la fruta madura, ya está marcando la diferencia. Las cosas más grandes pueden venir cuando haya dado esos primeros pasos más fáciles, como rastrear toda su cadena de suministro, crear envases que sean genuinamente compostables en el hogar (¡sin bioplásticos!) o deshacerse de los ingredientes relacionados con la deforestación . Estas cosas pueden llevar años, así que como dice el dicho, “¿Cómo te comes un elefante? Un bocado a la vez.

Relacionado: ¿Qué es el espíritu empresarial sostenible y por qué es importante?