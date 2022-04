Si no quiere gastar mucho dinero en un MBA, esta es la siguiente mejor opción

No todos tienen el tiempo, el dinero o la energía para obtener un MBA. Pero hay muchas buenas razones por las que los empresarios deberían considerar obtener un MBA . Pero, ¿y si pudiera obtener la educación de MBA sin todas las condiciones y obstáculos? Con The 2022 MBA for Entrepreneurs Startup Bundle , puedes hacerlo.

Nada puede reemplazar por completo una educación y un título de MBA de una institución líder, pero este paquete de 12 cursos sirve como una buena imitación. El paquete integral es impartido por Alun Hill, quien después de décadas trabajando como periodista para CNN y la BBC, se ha convertido en una carrera en la enseñanza. Hill es un inversionista en serie y un hombre de negocios que entrevistó a personas como Bill Gates y Richard Branson, y comenzó o invirtió en 32 negocios en tres continentes. Hill es algo así como un hombre de negocios del Renacimiento y en estos cursos, te enseñará cómo ser igual.

En todo el paquete, abordará preguntas básicas cruciales, como cómo identificar a su público objetivo, cómo crear proyecciones financieras perfectas, cómo crear planes comerciales, cómo perfeccionar su marketing y desarrollo de productos, y más. Aprenderá a usar datos e información para resolver problemas complejos y tomar mejores decisiones para impulsar su negocio. Aprenderá cómo conectarse en red de la manera más efectiva, construir su marca en las redes sociales, descubrir los secretos del lanzamiento efectivo y mucho más. Ya sea que esté construyendo su negocio en línea o en una tienda física, comprenderá lo que se necesita para prosperar en un mercado competitivo y hacer que sus productos y servicios se destaquen del resto.

¿No quieres volver a estudiar para obtener tu MBA? El 2022 MBA for Entrepreneurs Startup Bundle es la siguiente mejor opción. Consíguelo a la venta hoy por solo $ 39.96 .

