Encuentre compañeros emprendedores con ideas afines en estos nuevos grupos de fundadores

Comenzar su propio negocio no es para todos, razón por la cual la mayoría de las personas no tienen uno . Es un camino desalentador y solitario lleno de diferentes desafíos y obstáculos, según su industria, antecedentes personales y capacidades. Una cosa es segura: los fundadores no tienen el mismo acceso a compañeros con experiencia similar para compartir consejos, ideas y críticas como otros trabajadores.

Startups.com

Para ayudar a abordar la necesidad de nicho de los fundadores de hablar entre sí y trabajar juntos, las comunidades de fundadores de Startups.com ayudan a los miembros a maximizar su productividad colaborando con sus pares. Desde sesiones útiles de resolución de problemas hasta inmersiones profundas mensuales y más, estas comunidades posicionan a quienes lideran sus negocios y empresas para que continúen creciendo indefinidamente.

Como base de estas comunidades progresistas, Startups.com (calificado con 4,2/5 estrellas en GlassDoor) cuenta con un historial de haber ayudado a lanzar más de un millón de nuevas empresas. Solicite su consideración hoy y descubra cómo puede obtener respuestas a sus preguntas más específicas de fundadores de una fantástica comunidad de compañeros empresarios que han resuelto los mismos problemas por sí mismos.

Una vez que lo coloquen en una comunidad de fundadores , se lo conectará con un asesor de inicio dedicado que lo ayudará a acceder a todos los recursos valiosos que vienen con la membresía. Puede enviar el trabajo actual a un equipo de revisión de Pitch Deck, obtener consejos de un experto en marketing de crecimiento, hablar sobre los problemas cotidianos en su grupo de pares de la industria y obtener orientación de programación de su gurú técnico dedicado.

Los miembros de las comunidades de fundadores de Startups.com tienden a estar de acuerdo en que ofrecen una comunidad de nicho que puede ayudarlos en áreas en las que de otro modo estarían solos. Creado para fundadores, por fundadores: el concepto de estas comunidades se conecta con el fundador y director ejecutivo de Startups.com, Wil Schroter. Escribió: "Construimos esto a partir de la abrumadora respuesta que recibimos de nuestro podcast, Startup Therapy y nuestra experiencia ayudando a más de 1 millón de fundadores en la plataforma Startups.com".

Solicite la consideración de una comunidad de fundadores hoy . Si se selecciona, obtendrá una ventana de 30 días para un reembolso del 100 por ciento si no está satisfecho.