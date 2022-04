Cómo esta hermana y su hermano cofundaron un negocio sostenible generador de ingresos de $45,1 millones

Mary-Kate y Ashley Olsen, Venus y Serena Williams, e incluso Cameron y Tyler Winklevoss han demostrado que pueden surgir grandes empresas de las relaciones entre hermanos. A diferencia de las relaciones comerciales entre padres e hijos, es mucho más probable que las empresas entre hermanos sean una sociedad entre iguales.

Fair Harbor

Si bien la dinámica puede ser suave o inestable (o un poco de ambas), la alquimia de las asociaciones entre hermanos a veces puede ser mágica. Como ejemplo, la marca de estilo de vida sustentable Fair Harbor, un negocio de propiedad de hermanos que fue iniciado por Caroline y Jake Danehy en 2014 cuando Caroline estaba en el último año de la escuela secundaria y Jake estaba en el tercer año de geografía en la Universidad de Colgate.

La idea de Fair Harbor era algo simple: usar botellas de plástico recicladas para crear una tela ultrasuave para ropa con una marca divertida y familiar que evocaría los sentimientos de los veranos pasados en la playa de Fair Harbor en Fire Island, Nueva York. La pareja se inspiró cuando vieron los efectos de los desechos plásticos en las costas de su querido pueblo costero, por lo que convirtieron esa frustración en motivación. Decidieron encontrar una manera no solo de evitar que las botellas de plástico contaminen el agua, sino también de honrar a su comunidad especial en Fair Harbor y preservar esos lugares para las generaciones futuras.

En los primeros años, el cumplimiento de dos manijas desde el garaje familiar con la ayuda de su familia y amigos contratados, envió personalmente hasta 1,000 unidades por día para 2019. Fair Harbor logró rentabilidad en 2019 y ganó $ 18.1M en ventas brutas en 2020, en medio de la pandemia. La empresa ha seguido prosperando con ventas brutas en 2021 que alcanzaron los 45,1 millones de dólares, gracias al aumento de la ropa cómoda y al enfoque experimental de la marca con respecto a la publicidad. Los trajes de baño ahora aparecen en múltiples puntos de venta como Nordstrom, Saks 5 th Avenue y más de 250 minoristas especializados, aunque por ahora, la compañía mantiene su propia presencia minorista completamente en línea.

Si bien la línea se ha basado en trajes de baño para hombres durante sus primeros siete años, el 55 por ciento de sus clientes son mujeres y compran trajes para los hombres en sus vidas. En marzo de este año, la empresa lanzó su primera campaña publicitaria de televisión nacional. Y en abril, la marca lanzará su primera línea de ropa de playa para mujer con 25 piezas adicionales. Este mes obtuvo una inversión estratégica de Broad Sky Partners para impulsar su expansión hacia nuevas líneas de productos, nueva expansión minorista e iniciativas de sostenibilidad.

Todos en la familia

En una entrevista conjunta con Jake y Caroline, mientras hablo con ellos, queda claro que la empresa fue un asunto familiar completo. Si bien los suministros y la fabricación se subcontrataron a varias fábricas en todo el mundo, el cumplimiento inicial se realizó desde el hogar familiar con la ayuda de varios pasantes contratados. Los dos se habían apoderado del garaje. La mesa de la cocina se convirtió en la sede de la empresa. Las mesas plegables en la sala de estar formaban la línea de ensamblaje para el cumplimiento, con un conductor designado que realizaba los envíos entre las mesas y la oficina de correos. Para 2019, el equipo a veces enviaba hasta 1000 pedidos por día. Los viernes, el equipo empacaría para las exhibiciones de baúles durante el fin de semana; entonces la operación volvería a iniciarse todos los lunes por la mañana.

Durante este tiempo se aprendieron varias lecciones importantes, dice Caroline:

“Grit nos impulsaría hacia adelante”. "No había trabajo demasiado grande o demasiado pequeño". "Los programas troncales no podrían escalarlos al tamaño que querían crecer". "Oficialmente habíamos superado el garaje de nuestros padres".

Los dos se mudaron a una instalación de envío y a un espacio de oficinas en Nueva York en septiembre de 2019 y han continuado su crecimiento en los dos años posteriores. Hoy, la compañía ha crecido a 25 empleados y ocupa un piso tipo loft de un edificio en las bulliciosas calles del Soho en el bajo Manhattan.

recuerdos imborrables

Algunos de los desafíos se han convertido en recuerdos imborrables en el tiempo. Por ejemplo, para celebrar su primera producción de 500 unidades, Jake y Caroline organizaron una fiesta de lanzamiento de Fair Harbor en Delancey Rooftop en Manhattan para familiares y amigos y pusieron una mesa para vender los cortos en el evento. El primer desafío de la noche tuvo lugar cuando a Caroline, que aún no tenía 21 años, casi se le niega la entrada a las instalaciones.

La segunda crisis ocurrió cuando Jake fue al baño para probarse un par de pantalones cortos nuevos, solo para descubrir que la fábrica había pegado el cierre de velcro en lugar de coserlo. En al menos algunos de los pares, el velcro se estaba despegando de los pantalones cortos. Fue casi un desastre que requirió que el equipo recuperara todos los trajes que habían vendido y contratara a una costurera local para coser el velcro en cada envoltura.

“Esa noche aprendimos la importancia del servicio al cliente, las pruebas de calidad y tratar a cada cliente como familia”, dijo Caroline.

¿Qué es lo más difícil de trabajar con un hermano?

Durante la entrevista conjunta, los dos reportaron muchas ventajas, particularmente porque la familia está muy unida y los intereses de los hermanos, Caroline en el diseño de moda y Jake en los negocios, están muy bien alineados. Ambos están interesados en la sostenibilidad y el medio ambiente. Tener áreas separadas de enfoque y límites claros ha sido beneficioso.

En su mayor parte, los dos "se apoyan mutuamente" de una manera que pocas asociaciones de trabajo podrían, comentan. Sin embargo, Jake reconoció que la diferencia de edad de 4 años provocó cierta fricción durante los períodos de tiempo en los que se graduó de la universidad y trabajaba en el negocio el 100 por ciento de su tiempo mientras Caroline completaba sus últimos años de universidad. Caroline reconoce que faltó a tantas clases como se atrevió durante los períodos de mayor afluencia de negocios y sintió profundamente la presión de llevar todo el peso de su función empresarial al mismo tiempo que cumplía con las exigencias de su título universitario.

¿Hacia dónde irá Fair Harbor desde aquí?

Además de los elogios de 2021 como no. 26 empresa privada de más rápido crecimiento y no. Como segunda empresa privada minorista de más rápido crecimiento en las listas Inc. 5000, los Danehy han ganado el prestigioso premio EY Entrepreneur of the Year y el premio Reuters Responsible Business. La compañía espera alcanzar el estatus de B Corp en 2022. La campaña televisiva inicial, basada en las divertidas historias de terror de un viejo marinero arenoso sobre el roce del traje de baño y los estragos de la sal, la arena y las telas de malla agravantes, aparece en ESPN, Food Network, truTV, VICE y Comedy Central y parece estar funcionando bien hasta ahora.

Aprovechando esta ola de impulso, la compañía tiene un plan estratégico para el futuro, que incluye expandirse a nuevas categorías y abrir una tienda minorista el próximo año. Pero en cuanto al modelo de negocio familiar, los fundadores no se arrepienten y están agradecidos de haber creado un negocio próspero que no solo es un legado financiero sino que ha forjado experiencias y recuerdos que los han llenado de alegría.