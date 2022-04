¿Cuánto debe cobrar como escritor independiente?

Hoy en día , los escritores independientes tienen una gran demanda. Desde los redactores de contenido que elaboran artículos orientados a SEO hasta los redactores publicitarios que elaboran textos de ventas atractivos que generan ingresos, las empresas se sienten más cómodas que nunca al externalizar los servicios de redacción.

Si bien esa es una buena noticia para los escritores independientes, significa que los escritores también deben estar preparados para decidir cómo cobrar. Hay muchos modelos, pero tres son los más populares porque los clientes están familiarizados con ellos. Siga leyendo para obtener más información sobre cada uno y cómo decidir si es el adecuado para usted.

Relacionado: Las 9 habilidades que se necesitan para tener éxito como escritor independiente

Cobro por hora

La mayoría de los nuevos escritores independientes se sienten cómodos al comenzar con una tarifa por hora si provienen de otras industrias. Ya sea que haya tenido un trabajo de oficina o algún otro puesto más reciente, es probable que le pagaran por hora o que tuviera una tasa de salario que se convirtió en una tasa por hora.

Las tarifas por hora funcionan bien para los escritores independientes principiantes porque esos escritores aún no saben cuánto tiempo les lleva escribir una publicación de blog, una leyenda en las redes sociales o incluso un libro. Establecer una tarifa por hora modesta puede facilitar el comienzo del trabajo, pero también es un desafío cobrar por hora porque los clientes casi siempre tienen en mente un presupuesto o una tarifa fija para escribir.

Un cliente que tiene que elegir entre un escritor que cobra $100 de tarifa plana por un blog y alguien que cobra $40/hora sin tener claro cuántas horas necesitará para completar el trabajo solo genera confusión. Si el escritor de $40/hora tarda seis horas en completar la pieza, el cliente puede sentir que se han aprovechado de él. Por lo tanto, los escritores siempre deben incluir un rango o límite en función de su mejor estimación de cuánto tiempo les tomaría, como por ejemplo:

"Cobro $ 40 por hora y estimo que esto llevará de 3 a 4 horas".

"Cobro $40/hora y espero pasar varias horas trabajando en esto".

Esto hace que las tarifas por hora sean fácilmente accesibles para los autónomos y más difíciles para los clientes, que realmente no tienen idea de cuánto tiempo toman ciertos proyectos. Entonces, si bien puede ser un buen punto de partida, el objetivo para los nuevos escritores independientes debe ser rastrear cuánto tiempo les tomó hacer algo para que puedan convertirlo en una tarifa plana.

Relacionado: Inicie un ajetreo secundario como escritor independiente con la ayuda de estos 12 talleres

Cobro por Proyecto

La forma más fácil de cobrar una vez que sabes lo que estás haciendo es por proyecto. Esto elimina el intercambio de dólares por horas en el extremo del trabajador independiente. También ayuda al cliente a saber el máximo que pagará desde el principio.

Cobrar una tarifa plana o por proyecto es más difícil para los principiantes porque es muy fácil cobrar de menos, especialmente si no está familiarizado con escribir la longitud en cuestión. Se necesita un nivel de trabajo diferente para escribir un documento técnico de 4000 palabras que para una publicación de blog de 1000 palabras.

Para escribir, tenga en cuenta todo el trabajo que hace para llegar a una pieza terminada, que puede incluir cosas como:

Selección de temas o palabras clave

investigando

esbozando

entrevistando a la gente

Lectura de transcripciones

Redacción

Edición

Agregar campanas y silbatos como enlaces, imágenes o subtítulos

Para cobrar una tarifa de proyecto justa, un escritor debe saber cuál de las tareas anteriores se aplicará al proyecto en cuestión y poder estimarlas con bastante rapidez. Para un escritor experimentado que tiene varios proyectos que recordar en ese sentido, es un poco más fácil. Pero no es tan simple para un novato. A los novatos les puede ir mejor trabajando en proyectos por hora con rangos de horas dedicadas o tomando piezas más cortas/más simples para que no pierdan tanto si se equivocan en el precio.

Por ejemplo, tal vez cotiza $ 75 para su primera publicación de blog, pero rápidamente se da cuenta después de un proyecto que debería haber cobrado más según el tiempo que le tomó y el nivel de trabajo involucrado. Eso es mucho mejor que asumir un proyecto de $ 5,000 y darse cuenta de que estaba cobrando significativamente menos, porque en ese momento, está comprometido con un proyecto masivo y el dolor de estar fuera es mucho más profundo.

Cobrando por la Palabra

En el mundo del periodismo e incluso en algunas empresas digitales, cobrar por palabra es lo más común. Este método funciona bien cuando el cliente tiene una variedad de proyectos en juego para ti y todos ellos tienen diferentes duraciones. Tal vez descubras que para abarcar un tema en profundidad necesitas 3.000 palabras. Se le pagará por cada palabra que escriba, mientras que si cotiza por adelantado un artículo de 2500 palabras pero entrega 3000, el cliente no aceptará aumentar su tarifa para acomodar eso en la mayoría de los casos.

By the word mantiene la matemática simple y es popular entre los modelos de agencias porque pueden pagar a muchos escritores la misma tarifa por palabra, pero aun así permiten algo de esa personalización en los proyectos según la longitud.

Relacionado: 4 errores que debe evitar al trabajar como escritor independiente

Razones para considerar cambiar de tarifas por hora a tarifas por proyecto y por palabra

La conclusión es que no hay una forma incorrecta de cobrar por su trabajo como escritor independiente. Los freelancers más experimentados prefieren no cobrar por hora porque es un cambio de valor sutil pero importante: con las tarifas de proyecto/palabra, sus clientes pagan por su experiencia, no por su tiempo.

Cuando comencé a trabajar por cuenta propia, me llevó más tiempo. Con el tiempo, desarrollé sistemas, invertí en software y, en general, fui más rápido en lo que hacía. No quería ser castigado por ser más rápido. Del mismo modo, un escritor independiente "más lento" no debería sentirse presionado para acelerar porque un cliente piensa que cuatro horas es demasiado tiempo para escribir un artículo.

Que le lleve dos o diez horas completar el proyecto no es asunto de ellos. Evitar la ruta por horas también elimina la posibilidad de que un cliente discuta con usted sobre cuánto tiempo "debería" tomar completar algo. Sus percepciones pueden ser incorrectas en función de sus sistemas y procesos, y cambiar la perspectiva de valor al producto terminado a una tarifa plana o por palabra significa que puede concentrarse en cumplir con los plazos en lugar de sentir que necesita justificar cuánto tiempo lo hizo o no. no te llevare