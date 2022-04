Las cosas más importantes que he aprendido: 16 años y 7 empresas después

Fundé mi primera empresa en 2004 y comencé otras seis entre 2010 y 2022. Estas experiencias me enseñaron lecciones invaluables que he compartido con cientos de emprendedores en los aceleradores de TechStars y Austin's Capital Factory y Dallas Entrepreneur Center. Si hubieras venido durante el horario de oficina, esto es lo que habrías escuchado:

1. Aprende qué temas (o cuestiones) te interesan

Empecé mis últimas dos empresas para resolver problemas que eran importantes para mí. Y he notado que he sido mucho más feliz, no solo exitoso, desde que incluí mis pasiones en mis planes de negocios.

Es por eso que les digo a los emprendedores primerizos que el secreto de la realización es considerar los problemas y temas que son más importantes para ellos. Siempre animo a sentarse con un cuaderno y explorar lo que les emociona.

Una vez que un emprendedor ha elaborado una lista, sugiero que haga un mapa de lo que se ha hecho en cada área y dónde existen oportunidades para construir un negocio. En términos generales, estas son las preguntas que le gustaría hacer al evaluar una oportunidad:

¿Hay un mercado considerable?

¿Lo que desea hacer es factible en términos de tecnología?

¿Tendría usted una ventaja competitiva sostenible?

¿Tiene (o puede reunir) un equipo que pueda capitalizar la oportunidad?

¿Cuál es el riesgo/recompensa? ¿Justifica una inversión de su tiempo y el dinero de otros?

2. Crea un discurso de ascensor para ti mismo

Después de que alguien haya hecho el trabajo anterior, recomiendo crear un discurso personal. Esto requiere destilar experiencia, intereses, ideas y más en una introducción que no tomará más de unos segundos para recitar. Algunas cosas para incorporar:

Que estas haciendo

lo que mas te inspira

Tus mayores logros

Tus metas

Lo que estás buscando lograr

Tus habilidades especiales

Aquí hay un dibujo de ejemplo de mi fondo:

Soy Ben Lamm. Soy un emprendedor tecnológico apasionado por el desarrollo de tecnologías para combatir el cambio climático provocado por el hombre. Recientemente cofundé una empresa de biociencias con un genetista de Harvard. Estamos trabajando para reintroducir el mamut lanudo en la tundra para ayudar con la reconstrucción del Ártico y ralentizar o revertir el derretimiento del permafrost”.

Tener un discurso sucinto como este será útil durante los eventos de networking, las reuniones de inversionistas e incluso al momento de reclutar. No solo impulsará las conversaciones; podría conducir a otras más amplias.

3. Conviértete en un oyente activo

Las reuniones son una gran parte de la vida de un emprendedor, por lo que no es suficiente tener todo resuelto lo que quieres decir. Querrás asegurarte de que también estás abierto a escuchar lo que otros quieren que sepas. Siempre he creído que aprendes más cuando escuchas que cuando hablas.

La escucha activa también puede ayudarte como líder. Hacer espacio para los demás permite que sus empleados se sientan escuchados y podría exponerlo a grandes ideas. Mantenga contacto visual, evite interrupciones, absténgase de emitir juicios prematuros y haga preguntas cuando sea apropiado. Además, permanezca presente y evite que sus pensamientos se desvíen hacia sus respuestas.

4. Saber cuándo decir no

Los empresarios simplemente no tienen el ancho de banda para decir que sí a todo. Si bien algunas oportunidades comerciales pueden parecer increíblemente atractivas, mis colegas me han enseñado el valor de mantener la concentración. Si alguien se está dispersando a sí mismo, o a sus equipos, demasiado, ¿podrán tener un impacto en las áreas en las que están más apasionados?

Aconsejo a la gente que sea cortés pero firme. Y no dé una razón o una excusa, ya que eso puede conducir a alguna forma incómoda de negociación. Si no está seguro de decirle a alguien que no en el momento, diga que considerará la solicitud y se comunicará con ellos más tarde por correo electrónico o mensaje de texto.

Warren Buffet quizás lo dijo mejor: "La diferencia entre las personas exitosas y las personas muy exitosas es que las personas muy exitosas dicen que no a casi todo".

5. Date cuenta de cuándo es el momento de entregar las riendas

Durante la mayor parte de mi carrera empresarial, fundé y vendí empresas de software. Sin embargo, durante la pandemia, me preguntaba si la empresa que dirigía me permitiría frenar el cambio climático provocado por el hombre y ayudaría a prevenir o retrasar la pérdida de biodiversidad. Si bien la empresa de inteligencia artificial que fundé en 2018 estaba teniendo éxito allí, me convencí cada vez más de que necesitaba concentrar mis energías en el área de las biociencias.

En lugar de dirigir dos empresas simultáneamente, busqué un ejecutivo de software empresarial que fuera un buen administrador del negocio de IA. No había llevado a la empresa tan lejos como podía llegar, pero la había llevado tan lejos como quería. Sin embargo, ha habido muchos casos en los que una empresa ha superado el conjunto de habilidades de su CEO fundador, lo que me hizo darme cuenta de que parte del trabajo de cada CEO debería ser encontrar a su sucesor.

Una vez que haya contratado al candidato adecuado, es importante no demorarse. Quedarse más allá de su bienvenida solo confundirá a los empleados con respecto a quién dirige la empresa. También puede indicarle a su sucesor que puede tener dudas sobre él. Mientras conservaba un puesto en la junta directiva de la empresa que antes dirigía, ideé y respeté un plan de transición conveniente.

Usa mi experiencia a tu favor

Servir como mentor y poner a los empresarios en el camino del éxito ha sido uno de los aspectos más gratificantes de mi carrera. He logrado cosas asombrosas al hacer lo anterior, y espero que puedas decir lo mismo.