Pink Floyd presenta un nuevo tema a partir de la voz de un combatiente en Ucrania

Para muchos de nosotros la idea de que los integrantes de la banda de rock progresivo británico Pink Floyd se reúnan, es simple y sencillamente fascinante. Han pasado más de 22 años desde que The Division Bell, apareció en el mercado y la agrupación hizo una gira mundial (¡incluyendo un par de conciertos en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México!) y aunque en 2014 presentó el álbum instrumental The Endless River, en realidad se trata de las tomas descartadas de The Divison Bell y no contenía música nueva.

Ahora Pink Floyd ha regresado para sumarse a las voces que repudian la guerra. David Gilmour y Nick Mason presentaron el tema Hey Hey Rasie Up compuesto a partir de la grabación que el cantante ucraniano Andriy Khlynuyk (vocalista de la banda Boom Box) hizo a unos días de haberse enlistado en el ejército, tras haber tenido que suspender una gira por los Estados Unidos.

Sosteniendo un arma y ante la Catedral de Santa Sofía en Kiev, Khlynuyk cantó a capela el tema nacionalista El viburno rojo en la pradera desde su cuenta de Instagram para después partir a la guerra. Gilmour, quien acompañó a BoomBox en una presentación en vivo en 2015, se sintió conmovido por la voz de Khlynuyk y decidió hacer una composición a partir de la misma. El resultado es una pieza poderosa con el toque característico de su guitarra eléctrica y las percusiones de Mason.

Todo lo recaudado por el tema musical será donado al Fondo de Ayuda Humanitaria de Ucrania. David Gilmour declaró haber hablado con Andriy Khlynuyk, resultó herido por metralla durante el combate, en días previos para presentarle el tema: “Le puse un pedazo de la canción por teléfono y me dio su bendición. Ambos esperamos poder hacer algo juntos en persona en el futuro. Queremos expresar nuestro apoyo a Ucrania, y mostrar que la mayoría del mundo piensa que es totalmente incorrecto que una superpotencia invada al país democrático independiente en el que se ha convertido Ucrania”.

Pink Floyd es una de las bandas más grandes en la historia del rock. Fue fundada por Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason y Rick Wright en 1965, y David Gilmour se unió a ella luego de que Barret tuviera que abandonarla debido a problemas de salud mental. Es la banda responsable de álbumes como Dark Side of the Moon, Animals y The Wall. Roger Waters salió de ella en 1985 y Rick Wright falleció el 15 de septiembre de 2008.

BoomBox fue fundada por Andriy Khlynuyk y Andriy “Fly” Samoylo en 2004 que canta temas de rock en ruso y ucraniano.