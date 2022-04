Buscando proteger a sus usuarios del ciberbullying, Twitter experimenta con una función para eliminar etiquetas en las menciones

Todo indica que Twitter está cambiando. No solo es la llegada de Elon Musk como accionista mayoritario de la red social, sino que una serie de anuncios sobre cambios y nuevas funcionalidades en la plataforma como la esperada opción de editar un mensaje después de haber sido publicado. Además, la red social anunció que está probando una nueva funcionalidad que le permitiría al usuario eliminar las etiquetas de su nombre en posts e hilos hechos desde otras cuentas.

NurPhoto | Getty Images

Presentada por primera vez en junio de 2021 bajo el nombre “unmentioning” por Dominic Camozzi, diseñador de privacidad de la red social, esta funcionalidad pretende combatir el acoso y la atención no deseada en Twitter. La cuenta Twitter Safety subió un post demostrando cómo operará la nueva funcionalidad que será liberada a manera de prueba en las cuentas de algunos usuarios. “Estamos experimentando con unmentioning, una forma de ayudarte a proteger tu paz y retirarte de las conversaciones, ya está disponible para algunos de ustedes en la (versión) web”.

El tuit muestra un video en el que se observa el modo en el que los usuarios podrán eliminar las etiquetas que lo mencionan en otros mensajes. Una vez que una etiqueta haya sido eliminada, no será posible volver a mencionarla en la misma conversación y el nombre del usuario aparecerá en gris e inactivo.

Esta no es la única funcionalidad en la que la red trabaja actualmente para combatir el acoso, una de ellas es el

How do you say “Don’t @ me,” without saying “Don’t @ me”?



We’re experimenting with Unmentioning—a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations—available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 7, 2022 >Safety Mode (modo seguro) que bloquea en automático durante una semana a los usuarios que utilicen leguaje agresivo.

Según la página Cyberbulling.org, el 37% de las personas entre los 12 y los 17 años han sufrido bullying en línea. Medidas como el unmentioning y el bloqueo temporal de cuentas que agredan a otros usuarios, ayudan a combatir los abusos y a disminuir lo efectos que el acoso electrónico tiene sobre todo en la población adolescente.