7 estrategias sencillas para superar el miedo a estar frente a la cámara

Yo era un ingeniero de sonido geek dolorosamente introvertido que solo se sentía cómodo detrás de mi computadora portátil. Me topé con el marketing en Internet después de reconocer el poder inigualable del video mientras aprendía de diferentes cursos. Me di cuenta de que este era un medio que tenía que explorar. Pero, ¿cómo me desharía de mi agobiante ansiedad ante la cámara? ¿Cómo saldría de mi propia cabeza?

Hoy, después de grabar más de 1,000 videos y más de 700 cursos de seminarios web en línea, creo que los videos son la forma más rápida de establecer confianza y una buena relación con una audiencia. Ahora puedo literalmente saltar de la cama y grabar un video de 20 minutos sin sudar.

No sucedió de la noche a la mañana. Superar mi incomodidad tomó un tiempo. La confianza es algo que tiene que salir de dentro. No existe una varita mágica o una técnica especial que pueda hacerte sentir más seguro que trabajar contigo mismo. De la misma manera que hacer ejercicio en un gimnasio ayuda a desarrollar los músculos, se puede desarrollar la confianza en uno mismo. Sí, los primeros días en el gimnasio son dolorosos y así se sentirá el proceso inicial de enfrentar la cámara. La diferencia es que trabajas sin descanso en tu forma de pensar para sacar ese nuevo nivel de confianza.

Esto es lo que funcionó para mí:

Anclaje

Existe una técnica de programa neurolingüístico (PNL) que está científicamente probada para reducir la ansiedad y los ataques de pánico. Necesita desarrollar un ancla mental para superar su aprensión e inquietud para recuperar el equilibrio. Esta podría ser una imagen que pueda mirar, un anillo que pueda tocar o incluso un recuerdo que pueda revivir para que su cerebro experimente esos sentimientos positivos. Podría ser el momento específico en que ganaste un premio y la descarga de adrenalina que experimentaste cuando sonreíste y lo sostuviste en tus manos. Establece la intención de capturar ese sentimiento exacto cuando te enfrentas a la cámara y verás que tu confianza se dispara. En lugar de detenerte en tu nerviosismo, estás invocando la energía de la realización y el logro que fluye dentro de ti.

Práctica

Te sientes vulnerable cuando grabas un video. Es casi tan desafiante como hablar en público sin la retroalimentación de una audiencia en vivo. Pero calma esas mariposas en tu estómago; sólo hacerlo de todos modos. Siempre hay un punto de partida. Olvídate de no ser fotogénico, no te concentres en tus defectos. Cada persona comienza desde cero. Todos nos ponemos nerviosos. Podemos congelarnos, pero eso es parte de ser humanos. Práctica. Práctica. Práctica. Comprométete a hacer un video todos los días durante un mes. Mire un par de sus primeros intentos y corrija cualquier cambio en el lenguaje corporal si es necesario. Me encanta decir esto: cada vez que te sientas nervioso, piensa en el servicio. Estarás ayudando a alguien por ahí.

Preparando contenido

No tiene que temer ser juzgado siempre que proporcione valor a sus espectadores. Para usar la analogía del músculo nuevamente, si eres un habitual en un gimnasio y alguien te pregunta cuál es la mejor manera de desarrollar bíceps. Estará lo suficientemente bien informado y tendrá la confianza para hablar de ello porque ha estado trabajando arduamente en ello. No ha venido de leer un libro o blog o ver un video. Si tienes un juego interno fuerte, todo lo que necesitarás es un estado de ánimo tranquilo para que saques a relucir esas cosas buenas de manera espontánea. Ha hecho su tarea y conoce todos los botones calientes que debe presionar. Simplemente no pospongas las cosas. No lo pienses demasiado. No entres en la parálisis del análisis. No se trata de ti, es lo que tienes que compartir.

Sentirse cómodo

Encuentre un espacio familiar, tal vez su estudio o un rincón tranquilo en su dormitorio donde pueda trabajar sin ser molestado. Elimine todas las distracciones para que pueda concentrarse en grabar un video sin que aparezcan ventanas emergentes en su pantalla o que alguien entre cuando la luz roja de grabación esté parpadeando. Inicialmente, lea su artículo en voz alta y redúzcalo a quizás tres o cuatro viñetas del concepto que necesita presentar y asegúrese de no perderse nada mientras habla.

Tome algunas respiraciones profundas y obtenga más oxígeno en su cuerpo. Haga un esfuerzo consciente para reducir la velocidad de su discurso para que no suene chillón. Te sentirás más tranquilo cuando tengas un ritmo manejable. Sus espectadores siempre pueden reproducirlo hasta dos veces la velocidad si lo prefieren.

Habla con confianza como si estuvieras compartiendo tus pensamientos con un buen amigo. Mantén una mirada fija e imagina que hay alguien mirando al otro lado con quien estás haciendo contacto visual frecuente. Esto hará que se sienta como una conversación de dos lados. Siéntese derecho, pero no se ponga rígido; haga algunos estiramientos antes de comenzar.

¿Tu video tendrá guión o es espontáneo? Prefiero este último. Mantén los momentos más humanos en tus videos en lugar de editarlos. Simplemente establezca la intención y déjela fluir. Por eso la espontaneidad siempre funciona. Si te equivocas, está bien. Si estás atascado, no es el fin del mundo. Pero sigue adelante. Los pequeños errores dan permiso a todos para ser humanos. En cambio, hará que su video sea más atractivo.

Intente hacerlo en una sola toma para mantenerlo crudo y real. La audiencia sentirá la pasión y el entusiasmo que transmites cuando hablas desde el corazón. El tema correcto puede darle poder a tu voz.

Vístete bien

Escoge algunas prendas en colores básicos que te gusten y te hagan sentir a gusto. Evite cualquier impresión que esté demasiado cargada. No quieres que los ojos del espectador se distraigan. Elige algo con lo que te sientas seguro de usar o algo que te traiga buenos recuerdos.

Sonreír

Cuanto más sonría, más se relajará y aparecerá natural ante la cámara. Fíngelo para lograrlo. Si bien puede parecer extraño al principio, intente pensar en algo divertido para aligerar su estado de ánimo. Esté tan bien arreglado como pueda y deje que su lenguaje corporal sea abierto. Tu agitación interior se desvanecerá

Relájate y sé tú mismo: no te tomes demasiado en serio ni te preocupes demasiado por las opiniones de los demás. Una opinión no es un hecho. Tu fortaleza es que eres una persona promedio en la que los demás pueden verse a sí mismos. Estás en un nivel en el que sabes lo que realmente quieres de la vida. Conoces tus prioridades. Has establecido tus valores fundamentales por los cuales quieres vivir tu vida. Entonces, es solo mantener ese escudo de armadura a tu alrededor. A partir de su tono de voz y lenguaje corporal, su audiencia percibirá su convicción y compromiso. Este es el verdadero carisma.

Intención

Las experiencias de nuestras propias vidas nos enseñan las lecciones que podremos compartir con los demás. Recuerda que tus videos son auténticos. Son útiles como una forma de comunicarse. No están destinados a ser perfectamente producidos.

Para que tus videos mejoren, sigue reconociendo incluso las pequeñas victorias y sigue adelante. Tu carisma proviene de tus intenciones y de lo que representas.

No se trata de lo impresionante que es tu vocabulario. No se trata de cuántos premios has ganado. Ni siquiera se trata de habilidades de comunicación. Si te propones escalar una montaña y te enfocas en la cima todo el tiempo, te vas a asustar mucho, mucho. Pero si solo mira el pico una vez y lo fija como su objetivo, simplemente da el siguiente paso. Y el siguiente paso. Y el siguiente Antes de que te des cuenta, estarás en la cima.

