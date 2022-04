Es hora de superar los 5 obstáculos comunes que le impiden emprender a tiempo completo

A la edad de 21 años, decidí que era hora de liberarme del trabajo. Había estado trabajando para una editorial de videojuegos y no estaba siendo recompensado por mis esfuerzos, sin importar cuánto pusiera. En el transcurso de un año, me desmoralicé cada vez más, hasta el punto en que comencé a buscar trabajo independiente. oportunidades.

Luego, apareció un puesto en el que podía trabajar desde casa. Me pagó el doble de lo que ganaba y pude formar mi propio equipo y aprovechar mi tiempo para producir contenido. Fue la mejor decisión que había tomado hasta ese momento, porque me puso en un lugar donde me vi obligado a hacer que las cosas funcionaran por mi cuenta.

Nací para ser emprendedor. Cuando finalmente superé los videojuegos, me convertí en un entrenador personal autónomo trabajando en gimnasios, pagando el alquiler mensual y teniendo que atraer a mis propios clientes. Esto nunca fue una lucha porque me apasionaba mucho lo que estaba haciendo. Llevaría a los nuevos inscritos a un recorrido por el equipo, les daría una sesión gratuita y luego terminarían inscribiéndose conmigo.

A lo largo de los años, he ayudado a muchas personas a renunciar a sus trabajos y convertirse en empresarios a tiempo completo, y en el proceso he descubierto algunos elementos/dinámicas diferentes que mantienen a las personas atrapadas en sus puestos existentes.

1. El tema del dinero

Una pregunta que hago a todos los que contemplan un pivote profesional es: "¿Qué debe suceder específicamente para que renuncies a tu trabajo?" La mayoría de las personas responde con algo como “Necesito reemplazar mis ingresos actuales”, que es una respuesta justa pero amplia. La palabra “específicamente” es importante aquí. Entonces, por ejemplo, si alguien se lleva a casa $ 5,000 por mes, entonces le preguntaría: "¿Necesita ganar $ 5,000 durante tres meses con su ajetreo paralelo para dejar de fumar, o necesita ser seis meses?" Cuando profundizas hasta el punto de inflexión real, crea un cambio mental. Luego, la pregunta de seguimiento es: "¿Qué debe suceder específicamente para que eso suceda?" Nuevamente, entramos en detalles aquí, para que podamos profundizar en cualquier hito que conduzca a la renuncia, porque si no existe la creencia de que un cambio es posible, simplemente no sucederá.

2. Darle la vuelta al miedo

Por supuesto, particularmente cuando ha pasado mucho tiempo trabajando para otras personas, hay seguridad en ese cheque de pago, pero es importante abordar cualquier temor asociado y comenzar a pensar de manera diferente si existe alguna posibilidad de hacer un movimiento de poder. Las ansiedades comunes incluyen la posibilidad de no atraer clientes, el miedo tanto a fracasar como a tener éxito y el miedo a simplemente parecer tonto. Si bien mirar el peor de los casos a veces puede ser útil para prepararse para los próximos desafíos, en la mayoría de los casos es solo un autosabotaje inteligente que nos protege de vivir nuestro verdadero potencial. Entonces, tenemos que volvernos conscientes del miedo y luego cambiarlo a positividad. Si sigues pensando: "No conseguiré clientes", cámbialo por "Atraeré muchos clientes" y obtén evidencia para respaldar esa expectativa, en lugar de cerrar la ambición debido a un pensamiento que simplemente es no es verdad

3. El cambio de energía

Las grandes decisiones crean un cambio en la energía. Al igual que pensar en romper con alguien, a menudo sientes alivio cuando encuentras el coraje para hacer el movimiento que tu alma ha estado pidiendo a gritos. Es la misma dinámica cuando se trata de pensar en dejar un trabajo que no te apoya. Cada día, semana y año que pasa y sigues postergando una decisión, perderás energía vital. Sin embargo, en el momento en que se toma la decisión, la energía cambia porque te has alineado con lo que es mejor para ti.

4. Emociones incómodas

Algunas personas no se dan por vencidas porque temen la reacción de otra persona, cualquier conversación difícil que deba suceder o porque no pueden manejar los sentimientos que podrían surgir, y así pasan años evitando la vida que queremos. Cuando recientemente ayudé a una triunfadora en su trabajo a renunciar y dedicarse a tiempo completo al sector inmobiliario, le pedí que le enviara un mensaje de texto a su jefe mientras estábamos en Zoom. Ella tuvo la conversación ese mismo día, y se hizo. Había pospuesto esta decisión durante años, pero cuando estuvo del otro lado dijo: "Esta es la mejor decisión que he tomado".

5. Establecer una fecha de intención

Es parte de la naturaleza humana seguir postergando las cosas... seguir protegiéndonos. Entonces, si usted es 100% serio acerca de renunciar a su trabajo, es importante no solo solidificar esa intención, sino también elegir una fecha en la que sucederá: tomar una decisión, porque las decisiones tienen poder. Luego pregúntese si hay alguna razón por la que no pueda suceder en la mitad de ese tiempo. Te sorprenderá la cantidad de personas que terminan tomando grandes decisiones más rápido después de considerar esa simple pregunta.

Tener el coraje de dedicarse a tiempo completo como empresario es un movimiento audaz. Se necesita cavar profundo, autoconciencia y una mentalidad dedicada a liberarse. También es una gran parte de ser un emprendedor de tiempo completo, porque dejar de fumar es la primera prueba: si tienes el coraje de renunciar, tienes el coraje de enfrentar los desafíos más grandes que se te presenten.