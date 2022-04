¿Un vehículo autónomo intentó huir de la policía luego de ser detenido?

Hace un par de meses Cruise, la división de vehículos autónomos de General Motors, comenzó a ofrecer servicios de taxi sin conductor en la ciudad de San Francisco para probar y afinar su tecnología. La empresa trabaja arduamente para ser la primera en ofrecer viajes en autos cargados de sensores que prometen revolucionar la manera en que nos transportamos, haciendo las calles y carreteras más seguras.

Bloomberg | Getty Images

Pero no todo el mundo parece estar listo para decirles adiós a los conductores. El fin de semana circuló en redes sociales un video de un oficial de tránsito que pretende interrogar al conductor de un vehículo autónomo. Luego de ordenarle al vehículo que se detenga, el oficial se acerca a la ventana de este y azorado, observa al interior. Después intenta abrir la puerta y al no lograrlo regresa a su patrulla. En ese momento el Cruise arranca de nuevo para atravesar una calle y detenerse con las luces intermitentes encendidas. El policía y su compañero se acercan de nuevo al auto, lo rodean y se muestran confundidos ante la situación.

Según The Verge, Aaron McLear, un portavoz de Cruise, declaró tras el incidente que el auto no intentaba huir sino encontrar un lugar más seguro para estacionarse. El auto fue detenido por no llevar las luces encendidas, asunto que ya ha sido corregido por la empresa. McLear explicó que la empresa trabaja en estrecha colaboración con la policía de la ciudad y que existe una línea directa para reportar incidentes como este.

Cruise no es la única empresa que trabaja y prueba sus vehículos autónomos en entornos reales. En la carrera por ser los primeros en ofrecer el servicio también se encuentran Tesla con Autopilot y Google con Waymo (que también realiza pruebas en la ciudad de San Francisco).

Se estima que el 94% de los accidentes automovilísticos son ocasionados por un error humano. La introducción de sistemas autónomos promete reducir dramáticamente las muertes y lesiones causadas por incidentes de tránsito.