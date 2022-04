Horizon Worlds, el metaverso de Mark Zuckerberg, les permitirá a los creadores vender bienes digitales y experiencias en sus mundos

Se llama Horizon Worlds y es el primer espacio en el metaverso creado por Meta, la empresa de Mark Zuckerberg. En este mundo inmersivo, al que se accede por medio de visores de realidad aumentada (como el Oculus Quest Pro), los usuarios pueden interactuar con otros jugadores, crear sus propios mundos y juegos, y participar en las creaciones de los demás. Ssí, es algo muy similar a Roblox, pero en modalidad inmersiva gracias a las gafas de realidad virtual.

La plataforma acaba de anunciar que algunos usuarios podrán comenzar a vender artículos creados por ellos mismos, así como acceso a secciones limitadas de sus universos, a los jugadores que los visiten. Con este anuncio, Meta da un paso importante hacia el metaverso que ha imaginado Mark Zuckerberg, en el que no solo es posible la interacción entre usuarios, sino que también las transacciones comerciales. El programa de venta estará disponible solo para usuarios mayores de 18 años que vivan en Estados Unidos y Canadá (los territorios en los que ya opera Horizon Worlds).

En un comunicado de la empresa se explica: “Como parte de nuestro compromiso continuo de apoyar a los creadores, estamos comenzando a probar varias herramientas nuevas que les permitirán experimentar con diferentes formas de monetizar sus creaciones en Horizon Worlds. Si bien estamos lanzando esto hoy como una prueba con un puñado de creadores para obtener sus comentarios, este tipo de herramientas son un paso hacia nuestra visión a largo plazo para el metaverso donde los creadores pueden ganarse la vida con los bienes digitales, servicios y experiencias que otros usuarios compran”.

