Obtenga un monitor portátil para computadora portátil y Microsoft Office por un precio único

Todo el mundo tiene su espacio de trabajo ideal. En su oficina, probablemente tenía al menos un monitor, tal vez dos para conectar su computadora portátil y todo tenía su lugar. Una vez que se hizo cargo del trabajo remoto, tal vez tenía un rincón perfectamente iluminado en su hogar en el que le encantaba acurrucarse para leer sus correos electrónicos. Si bien una de esas situaciones está diseñada para la productividad, la otra está diseñada para la comodidad. ¿Por qué no puedes tener ambos?

Mobile Pixels

Si va a trabajar desde casa por un tiempo, necesita herramientas que lo ayuden a prosperar . Ya sea que esté trabajando en la misma oficina en casa todos los días o le guste llevar su trabajo a cafeterías o a la biblioteca, Mobile Pixels Duex Plus + Licencia de por vida de Microsoft Office para Mac garantizará que esté preparado para tener éxito.

Esta oferta especial le brinda la flexibilidad plug-and-play del monitor portátil Mobile Duex Plus, así como una licencia de por vida para Microsoft Office. Mobile Duex Plus es una solución innovadora para la falta de espacio en la pantalla. Se conecta fácilmente a su computadora portátil para brindarle un monitor dual de 1080p sin inconvenientes siempre que tenga que hacer un trabajo que requiera varias ventanas. Tiene parlantes incorporados y no requiere absolutamente ninguna instalación adicional para su uso. Simplemente conéctelo, mueva una ventana e instantáneamente tendrá dos pantallas para trabajar, al igual que la configuración de su oficina.

Además, obtendrá el software de oficina más omnipresente del mundo, Microsoft Office. Esta licencia de por vida viene con entrega y descarga instantáneas y le brinda acceso a programas populares como Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook y Teams. Todo lo cual lo ayudará a mejorar su vida de trabajo desde el hogar.

Haz que trabajar desde casa sea muy fácil. En este momento, la licencia de por vida Mobile Pixels Duex Plus + Microsoft Office para Mac tiene un 53 por ciento de descuento de $ 648 a solo $ 299.99.

Precios sujetos a cambio.