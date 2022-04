¿Eres demasiado eficiente para innovar?

Todos buscamos una ventaja. Para encontrarlo, a menudo nos obsesionamos con la eficiencia , buscando formas de movernos más rápido y producir más.

Pero, ¿es posible ser demasiado eficiente? ¿Qué pasa si, paradójicamente, nuestra búsqueda de la eficiencia nos hace menos eficientes?

Esa es una idea no tan loca que escuché recientemente de Edward Tenner, un distinguido erudito de la Institución Smithsonian y autor de un libro llamado La paradoja de la eficiencia . No se opone a la eficiencia; después de todo, no hay nada productivo en ser descuidado y desorganizado. Pero ofrece precaución a aquellos que lo glorifican.

“La innovación muy pocas veces se puede hacer de manera eficiente”, me dice. “Siempre hay muchos errores involucrados. Entonces, si tiene un software o cualquier otro arreglo que optimice las cosas demasiado pronto, es posible que esté dejando pasar la mayor oportunidad”.

Relacionado: Inbox Zero es una fantasía. Estoy tratando de calendario cero en su lugar.

A modo de ejemplo, ofrece Harry Potter . Muchos editores rechazaron el libro cuando JK Rowling lo presentó por primera vez, muy probablemente porque estaba en conflicto con los datos de los editores sobre lo que les gusta a los niños. La historia era inusualmente larga y estaba ambientada en un lugar anticuado, ¿quién quiere eso? Pero finalmente, el fundador de una pequeña editorial británica le regaló el primer capítulo a su hija de 8 años. A ella le encantó, así que eso fue todo.

En resumen, la diversión ineficiente de un niño superó las decisiones eficientes basadas en datos de los principales editores. Esto debería ser una lección para todos nosotros, dice Tenner, porque es tanto una trampa para evitar como una oportunidad para explorar.

“En pura eficiencia y fuerza bruta, las empresas gigantes siempre tendrán ventaja”, dice. “Pero los empresarios pueden sobresalir al combinar la tecnología adecuada con el toque humano y la capacidad de relacionarse con las personas de una manera que las organizaciones realmente grandes no pueden”.

El mensaje de Tenner puede aplicarse de manera amplia y amplia a las empresas que maximizan la eficiencia a expensas de la innovación. Después de todo, apuesto a que Blockbuster tenía tiendas muy eficientes, mientras que un joven Netflix estudiaba de manera ineficiente lo que querían los fanáticos del entretenimiento moderno. Pero cuando Tenner me contó todo esto, me di cuenta de que el principio también se aplica de manera personal y de cómo, de hecho, podría estar tambaleándome en mi propia paradoja de la eficiencia.

Soy extrovertido y atribuyo gran parte de mi éxito a mi capacidad para conectarme con otros y traducir sus ideas a las masas. Pero a medida que mi trabajo se volvió más ocupado, más personas me pedían reuniones y llamadas, y tenía menos tiempo para cualquiera de ellas. Por un tiempo, resolví esto con un sistema que llamé el "sí arbitrario": significa decir sí, de manera completamente arbitraria, a la reunión ocasional con un extraño. La mayoría de estos no llegaron a ninguna parte, pero algunos produjeron grandes ideas, conexiones e incluso amigos. ¡La belleza de la ineficiencia!

Entonces la vida se volvió demasiado ocupada incluso para eso. Reduje la cantidad de llamadas y reuniones que tomé incluso con personas que conozco. Recientemente contraté a un asistente para que me ayudara a administrar todo, y él encontró formas para que yo sea aún más eficiente. En un caso, se ofreció a responder a todos mis DM de redes sociales como si fuera yo. Esto me ahorraría más tiempo, dijo, lo cual era tentador: yo mismo he respondido a todos durante mucho tiempo y requiere mucho espacio mental.

Relacionado: Esta es la pregunta de marketing más importante que jamás hará

Pero luego me di cuenta, ¡No, no puedo pasar eso! Podría ser eficiente, pero también cortaría un canal valioso para la retroalimentación. Así que comencé a redibujar algunas líneas. Me estoy aferrando a todas mis redes sociales. Estoy conociendo gente más interesante. Cuando voy a un evento, me quedo más tiempo para charlar. Y estoy explorando algunas ideas locas que pueden no llegar a ninguna parte, mientras me recuerdo a mí mismo que los fracasos no son tiempo perdido.

No existe un equilibrio perfecto para esto, pero te animo a que lo explores por ti mismo. ¿Qué parte de su trabajo o de su vida se ha vuelto demasiado eficiente? ¿Qué solución ha causado otro problema? No existe una manera eficiente de responder a estas preguntas, pero supongo que ese es el punto.