Crédito de la imagen: Bobby Fisher

"Te vas a llevar una sorpresa", le decían los compañeros de clase a Norman Reedus.

Era su primer año de secundaria, en Florida, y él era el chico nuevo. Había ido a muchas escuelas y su familia no tenía mucho dinero, lo que lo hizo sobresalir. Por ejemplo, todos en la escuela usaban el mismo par de zapatillas altas Nike geniales, pero Reedus usaba un par de botas de fútbol destartaladas con un agujero en la punta. Ahora los otros niños estaban hablando de una sorpresa, nunca una buena señal.

En el almuerzo, sucedió: los niños se reunieron alrededor de Reedus mientras se sentaba en una mesa. Una niña salió, caja en mano, con un lazo encima. Los niños arrullaron al unísono. Reedus estaba nervioso, pero lo abrió: dentro había un par de zapatillas Nike de caña alta, iguales a las de todos los demás. Fue un regalo. Para que pudiera encajar.

“Estaba mortificado”, recuerda ahora, a los 53 años, sentado en un estacionamiento rural de Georgia cerca de donde está filmando la última temporada de The Walking Dead de AMC. “Me encantaban mis botas de fútbol con el agujero en la puntera. Pensé que eran geniales. Y nunca usé las Nike. Nunca me los puse. Los regalé.

Reedus hace una pausa. “No sé por qué pensé en esa historia”, dice.

Pero tengo una conjetura.

El niño con los zapatos de fútbol gastados se convirtió en un adulto que se identifica con las asperezas. Está fascinado por lo grotesco; fotografía animales atropellados y una vez hizo una estatua de sí mismo en una caja llena de insectos y ratas para un museo de arte. Tiene muchas historias sobre andar con delincuentes. Se ha metido en muchas peleas. “No me gustan las operaciones de nariz; Me gusta la gente con una nariz interesante”, dice.

Es por eso que Reedus y yo hemos estado hablando sobre el poder de los defectos y cómo, contrariamente a la intuición, las mayores vergüenzas de muchas personas también podrían ser la mayor fuente de su fortaleza.

Los empresarios deben confrontar una versión de esto constantemente. Lo hacemos cada vez que contamos nuestra historia (a clientes, inversores, socios, al mundo) y elegimos qué versión contar. Podríamos contar la historia pulida y falsa, o la real y difícil. Podríamos ocultar nuestros golpes y moretones, o podríamos hacerlos parte de lo que somos y de lo que ofrecemos.

Considere esto: cada historia, ya sea sobre su negocio o una película de Hollywood, tiende a contarse en una estructura llamada "el viaje del héroe". Es un formato simple de tres actos: me propuse hacer algo, experimenté un revés y lo superé. Los empresarios a menudo se ven tentados a saltarse esa segunda parte; cuando se presentan a un inversionista o se presentan a los clientes, prefieren contar una historia en la que se propusieron hacer algo y luego saltar directamente al éxito . Es comprensible: nos preocupamos de que, si compartimos nuestros errores y equivocaciones, pareceremos tontos en los que no se puede confiar.

Pero lo contrario es a menudo cierto. Cuando pasamos por alto nuestros defectos, nos volvemos aburridos y aburridos. Nadie se identifica con la perfección; nadie se ve a sí mismo en una historia de logros desenfrenados. Es por eso que cuando aceptamos nuestros defectos, y nuestras peculiaridades, nuestros tropiezos, nuestras lecciones, nuestras esperanzas, nos volvemos identificables. Nos convertimos en alguien a quien los demás animan, porque se ven a sí mismos en nosotros.

Todos, en algún momento, tendrán que elegir entre estos dos caminos: o ignoran su verdad y se convierten en algo que no son, o se apoyan en lo que los hace únicos, con asperezas y todo. Y eso , le dije a Reedus, es por lo que creo que la historia de la escuela le vino a la mente. No fue exactamente un momento de elegir tu destino, incluso a una edad temprana, sabía claramente quién era y quién no era. Pero podría haber sido. Podría haber mirado esos zapatos Nike y decidido que ser parte del grupo, negando lo que lo hacía único, era un camino más cómodo.

Eligió los botines de fútbol con un agujero en la puntera.

“Los defectos son los que te hacen único”, dice, en respuesta a mi gran teoría. “¿Cómo te mantienes como una persona sin tus defectos? Así que soy fanático de los defectos. Sabes, me veo de cierta manera. Hablo de cierta manera. Camino de cierta manera. Tengo ojos pequeños y brillantes. A veces me veo un poco espeluznante. Tengo un millón de defectos y no estoy tratando de ocultarlos”.

¿Por qué ocultar esas cosas? ¿Por qué no decir esas cosas? No será para todos, pero definitivamente será para alguien. Cuando pones singularidad en el mundo, es como brillar un faro para almas de ideas afines. Ellos lo verán. Ellos vendrán.

Y, oh, vinieron por Reedus.

Crédito de la imagen: Bobby Fisher

Cuando Reedus llegó por primera vez al set de The Walking Dead hace 11 años, era un actor en gran parte desconocido, entonces de 42 años, contratado para interpretar un papel secundario. Su personaje, Daryl Dixon, ni siquiera estaba en los cómics originales en los que se basó el programa. Y Reedus no tenía expectativas. Había caído en la actuación décadas antes, después de que algunos tipos que conoció borracho lo alentaron en una fiesta, pero en su mayoría había hecho una serie de pequeñas y espantosas películas de terror. No buscaba la fama. Reedus solo quería un proyecto que lo hiciera feliz.

Luego, el programa comenzó a transmitirse y llegó el correo de los fanáticos. Para su sorpresa, Reedus se estaba convirtiendo en la estrella emergente de lo que se convertiría en el programa con guión más visto de la televisión por cable. Las personas enviaron pinturas que habían hecho de Reedus, y recuerdos profundamente personales, e incluso, ahora famoso, un implante mamario (que conserva como soporte para su teléfono). “Me llegaba tanto correo al estudio que venía al set y no podía entrar por la puerta de mi remolque”, dice. “Me traían mi correo en una especie de carrito de golf, con un remolque tirado detrás que estaba apilado hasta el borde. Y fue literalmente todos los días”.

Al principio, Reedus no sabía qué hacer con todo esto. Pero esto es lo que sí sabía: estaba contento de que le sucediera como un hombre de unos 40 años, con experiencia de la vida real, en lugar de como un veinteañero lleno de puro deseo. “No sé si lo hubiera logrado”, dice. “No sé si me hubiera convertido en un gilipollas, pero simplemente no sé si hubiera querido esforzarme mucho”.

¿Por qué el éxito habría sido un desvío en ese entonces? Él dice que podría haber sentido la presión de conformarse, de ocultar sus defectos y ser una estrella de televisión más convencional. “No sé si hubiera tratado de ocultarlos”, dice. “Probablemente me habría dado cuenta de que la gente quería que los escondiera para tener éxito. Y probablemente hubiera corrido en la otra dirección y hecho algo totalmente diferente”.

Pero en ese momento, había vivido lo suficiente como para aprender una de las mejores lecciones de la vida: cuando juegas un juego en tus propios términos, puedes cambiar los términos del juego.

Así que Reedus se quedó. Su fama creció. Cuando se reunía con los fanáticos, a menudo compartían cómo, en él, veían una parte oculta de ellos mismos. Por ejemplo, los fanáticos a menudo le dicen a Reedus que su personaje de The Walking Dead parece asexual, "y mucha gente dice, 'gracias por eso'", dice. “Y yo estoy como, 'Wow, ¿en serio? ¡Genial!'"

Reedus se queda con muchas de las cosas que la gente le envía. Pero no puede responder a todos. Literalmente, no hay suficiente tiempo en el día y no quiere insultar a la gente con una respuesta estándar. Así que, en lugar de eso, dice, ha intentado concentrarse en lo que más les importa. Porque lo que todos quieren, por encima de todo, es sentirse escuchados. Y eso significa que lo mejor que podemos hacer por alguien, ya sea Reedus y sus fanáticos, o un empresario que responde a los clientes, es dejar en claro que fueron tomados en serio.

Reedus comenzó a fotografiar las obras de arte que la gente le enviaba y luego publicó las fotos como un libro. “Básicamente fue como un agradecimiento a esos fanáticos: esa mirada, ¡ahora eres un artista publicado!” él dice. El libro, que se llama Thanksforalltheniceness , ha vendido decenas de miles de copias; todo el dinero que hizo ha ido a la caridad. También usa regularmente las redes sociales para agradecer o reconocer a grupos de personas, ya sean todos del mismo evento o país, y para continuar mostrándoles que su — ¡su! — las sensibilidades extrañas tienen un lugar en el mundo.

"No me di cuenta de que era tan bueno en las redes sociales", dice, "pero en realidad soy muy bueno en eso". Él cree que la clave es simple: tome en serio la relación con su audiencia y nunca abuse de ella. Cuando AMC le pide que se haga cargo de sus propias cuentas de redes sociales, literalmente cambia la contraseña para que nadie de la red pueda entrar. “Luego les doy la nueva contraseña cuando termino”, dice. También es por eso que rechaza casi todas las ofertas de patrocinio que recibe y dice que no a casi todas las solicitudes para promocionar el producto de alguien. Los dólares simplemente no valen la falta de sinceridad. (Pero si eres un emprendedor que intenta obtener una publicación social de alguien como él, él tiene un consejo: no pidas un favor; en su lugar, encuentra una manera de crear un valor significativo para ellos también. Reedus, por ejemplo, ama apoyar ciertas causas, incluida la ayuda a niños con enfermedades graves, y es mucho más probable que preste atención a una marca que tiene una mentalidad similar. "No solo se ve mejor para todos, sino que se siente mejor para todos", dice).

Esa misión también es infinitamente escalable. De nuevo: tómese en serio la relación con su público y nunca abuse de ella. Cuanto más considere profundamente lo que la gente quiere, más podrá ser su héroe por proporcionárselo. A veces todo lo que se necesita es escuchar.

Así es como Reedus también se convirtió en restaurador.

Crédito de la imagen: Bobby Fisher

"Originalmente vino de mí simplemente estando en el estacionamiento del campamento base y escuchando a todos riéndose y pasándolo bien", dice.

The Walking Dead es un entorno de trabajo único: el elenco y el equipo han estado juntos en el bosque, algunos durante más de una década, con poco que hacer más que disfrutar de la compañía del otro. A menudo pasaban el rato en el estacionamiento del área principal de producción, donde los Teamsters ahumaban la carne. Reedus comenzó a decir que deberían abrir un antro, solo un lugar para relajarse y contar historias, y todos estaban tan emocionados que la idea creció. Para 2016, Reedus se había asociado con Greg Nicotero, el productor ejecutivo y director principal del programa, para crear un conjunto llamado Nic & Norman's .

No es un restaurante temático de Walking Dead . Es simplemente un buen restaurante americano. Hamburguesas, panes planos, pastel de pollo. Se inauguró en Senoia, Georgia, cerca de donde se filma el programa.

Reedus se maravilló de lo que sucedió a continuación. El equipo no solo pasó el rato allí; todos lo hicieron Sí, algo de eso estaba relacionado con el espectáculo: el restaurante se agotaba los domingos por la noche, cuando los fanáticos se apiñaban para ver el espectáculo juntos. Pero a la gente también le gustaba el lugar. Se encontrarían con amigos, construirían relaciones. Así que Nic & Norman's se expandió: construyeron uno en Chattanooga y ahora están planeando más.

Le pregunto a Reedus cuál es su objetivo aquí. ¿Por qué tomar esta idea, destinada a un grupo de personas, y darle otra vida?

“Siempre están llenos”, dice, lo cual es una respuesta empresarial tan buena como cualquier otra. Pero luego lo aborda filosóficamente.

“En cierto modo va con el tema del programa”, dice Reedus. “Estas personas no lo habrían logrado si no se hubieran conocido y no se hubieran respaldado mutuamente. Ya sea que esté huyendo de algo o hacia algo, encontrará familia en los lugares más inesperados. Y a veces, te das cuenta de las cosas que das por sentado. Te das cuenta de lecciones que estaban justo frente a ti, a las que no prestaste atención. Y al final del viaje, has cambiado. Que es una especie de mi personaje en el programa. Es como mi tiempo en Georgia. Es como mi tiempo con el éxito de todo esto”.

Reedus, claramente, está hablando de más que un restaurante aquí. ¿Pero no es eso lo que debería ser un buen negocio? ¿Más que simplemente el producto o servicio que ofrece? ¿No es esto lo que significa construir comunidad y juntar gente en el camino?

Después de todo, esta es una persona que se siente cómoda con los defectos. O, no, eso no es realmente todo: Reedus es una persona que ama y saca fuerza de las cosas que otras personas pueden ver como defectos. Eso, a su vez, lo ha convertido en un imán para otros que sienten lo mismo y le ha dado una gran apreciación por las cosas que unen a las personas. Y ahora puede seguir proporcionando eso.

Además de su programa Ride de AMC, donde monta motocicletas alrededor del mundo con amigos famosos, Reedus protagonizará un spin-off de Walking Dead , pero más que eso, ahora tiene una compañía de producción, llamada bigbaldhead , para contar el tipo de historias que cree que no se les dice lo suficiente. Escribió una novela llamada The Ravaged , que sale a la venta el 10 de mayo, pero más que eso, comenzó un sello editorial de libros con Blackstone Publishing , para publicar el trabajo de artistas increíbles que ha conocido y que no han tenido la oportunidad que merecen. Y hay más: un whisky de próxima aparición, que dará voz a la serie de videojuegos Death Stranding .

“He encontrado un sentido de familia en todas esas cosas sin saber que lo estaba buscando, y me ha hecho una mejor persona”, dice.

Sus proyectos funcionan porque, mientras él no sabía lo que buscaba, otras personas encontraron lo que se estaban perdiendo.

Crédito de la imagen: Bobby Fisher

Hace unos años, Reedus se sentó en un vuelo de Costa Rica a Uruguay. Estaba filmando una temporada de Ride y se había retrasado. “Tenía una pequeña mochila a mis pies que estaba cubierta de polvo”, dice. Debo haber olido horrible. Y los pasajeros siempre lo reconocían y pedían fotos.

Eventualmente, el chico sentado al lado de Reedus intervino. Parecía un hombre de negocios mayor, bien vestido con pantaloncitos cortos. "¿Quién eres?" le preguntó a Reedus.

“Oh, estoy en un programa de televisión”, explicó Reedus.

Entonces empezaron a hablar. El hombre le dijo a Reedus que dirigía una de las compañías Fortune 500 más grandes del mundo y, unos años antes, su madre había muerto. En su lecho de muerte, le dijo al hombre: “Tienes que huir”.

El hombre no sabía lo que eso significaba. Poco después, la esposa del hombre murió. Hizo un balance de lo que le quedaba: tenía su empresa, sus empleados, muchas propiedades y una fortuna de dinero. Pero sin hijos. Y nadie a quien amar. Volvió a pensar en lo que le dijo su madre: Tienes que irte.

Ahora entendió.

Así que el hombre dejó la empresa. Vagó por el mundo. Conocía a alguien y le decía: “Deberías ir a Chile”, y entonces el hombre se iba a Chile. “Y él me dice, llega a esta intersección en el medio de la nada, y pone su teléfono y está tocando una canción de Prince, y solo está bailando”, dice Reedus. “Empieza a bailar como un loco donde nadie puede verlo. Y me mira con lágrimas en los ojos mientras dice esto. Y él solo está llorando. Y él dice: 'Sabes, he pasado toda mi vida ganando dinero. He desperdiciado toda mi vida'”.

“Esa historia tuvo un gran impacto en mí”, dice Reedus.

Reedus piensa mucho en cosas como esta, en lo que significa vivir una vida que es realmente tuya. Hace años, Reedus estaba leyendo un artículo sobre el actor Nicolas Cage, de quien es un gran admirador, y Cage parecía estar lidiando con algo similar. “Estaba hablando de cómo su nivel de éxito era tan grande que sintió que se ablandaba, y eso se me quedó grabado”, dice Reedus. “Tienes que mantener tus asperezas y no soltarte, y ser consciente de esas cosas. El éxito puede hacerte perder el interés, pero también perder el interés ” .

Todos los que han probado el éxito pueden dar fe de alguna versión de esto. Las personas ambiciosas pasan la mayor parte de su vida clavando las uñas en las laderas de las montañas, arrastrándose y luchando para ascender. Todos tienen su propia respuesta a por qué hacen esto, que de alguna manera se reducen a: quiero ver qué es posible. Es una perspectiva orientada hacia el futuro, pero requiere una fe total en ti mismo en el presente. Entonces, ¿qué sucede cuando... bueno, llegas a donde te dirigías? ¿Y no sabes exactamente por qué futuro luchar? Tal vez pierdas un poco de lo que te llevó allí. Tal vez saques las geniales Nike de caña alta de la caja y te las pongas.

Le pregunto a Reedus cómo protege sus propias asperezas a pesar de su éxito, a medida que su éxito continúa creciendo, y qué ha aprendido para cualquiera que luche con esta pregunta de la forma en que lo hace.

“Creo que se trata más de definir cuál es tu idea de éxito”, dice. “Puedes morir y tener una casa grande y un montón de autos, pero ¿y qué? Si puedes vivir tu vida y tocar a un montón de gente, y quizás cambiar de opinión, o quizás tener un montón de amigos, y hacer amigos dondequiera que vayas, y mostrar la actitud de que estás abierto a ser amigos, y tú... Estoy abierto a reunirme, creo que ese nivel de éxito es mucho más genial. Si esa es la forma en que vives, tendrás un mayor impacto cuando te vayas”.

¿Y cómo haces eso: atraer a personas de ideas afines y ser un imán para los demás? Aquí hay una respuesta: nunca huyas de las cosas que te hacen sobresalir. Nunca dejes de ser una persona en la que los demás se ven a sí mismos. Ama tus defectos. Ni siquiera los consideres defectos. Sigue usando los botines de fútbol con el agujero en la puntera, un agujero tan grande que la gente puede verte a través de él.