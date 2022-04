La mentira del emprendimiento es que cambiará tu fortuna. La verdad del espíritu empresarial es que lo cambiará , y de maneras que superan con creces su balance.

esto me paso a mi Le pasó a Kat Norton. Por eso quiere hablar de “transmisiones de energía”.

Estamos en Zoom , discutiendo algo que puede parecer decididamente de bajo consumo, incluso aburrido: Microsoft Excel. Pero eso es sólo para los no iniciados. Kat Norton es una ninja de Excel. Durante las demostraciones, su dominio de la aplicación literalmente deja sin palabras a los directores generales. Su amor por Excel la ha convertido, sobre todo, en una influencer : baila en TikTok e Instagram mientras destaca las funciones de Excel bajo el nombre de Miss Excel. Millones aman los videos; aproximadamente 1,4 millones de personas la siguen en ambas plataformas. Sorprende a la propia Norton, una joven de 29 años que una vez vio su enamoramiento geek en la solicitud de la vieja escuela como un secreto un tanto vergonzoso. “Como, nunca iría a un bar y diría, 'Oh, hombre. Me encanta Excel'”.

Muchas cosas solían avergonzar a Norton. Vivía con un terror profano de cómo podría equivocarse mientras caminaba por las calles de Nueva York. Se sentaba en silencio en las reuniones de la firma consultora que la empleaba. Se negó a hablar "a menos que estuviera tan segura de saber la respuesta", dice. “Simplemente incómodo en mi propia piel”.

Casi dos años después, baila sola al ritmo de Top 40 y pistas de hip-hop mientras realiza funciones de Excel. En sus videos, luce una sonrisa contagiosa en su rostro acogedor, su cabello rubio ondeando de lado a lado, después de haber dejado ese trabajo de consultoría para ganar hasta $ 100,000 por día, sí, por día , de los seminarios web de Excel que ofrece.

¿Qué explica todo esto?

Transmisiones de energía.

En primer lugar, debe saber que Norton no está sola en su teoría mística del éxito: los estudios encuentran de forma rutinaria que los empresarios se sienten atraídos por el "pensamiento mágico" a un ritmo mayor que la población en general. En segundo lugar, debe saber que lo que viene a continuación sonará un poco woo-woo. La propia Norton lo llama "woo-woo", lo cual es tranquilizador: ¿qué tan loca puede estar si reconoce lo loca que suena? — e intrigante. El woo-woo de las transmisiones de energía y el "campo cuántico" en el que ahora cree la han transformado de lo que era en su trabajo de consultoría (viviendo con sus padres, ansiosa, llorando ocasionalmente) en lo que es hoy: sonriente, confiado, rico y, en el momento en que charlamos, alquilando un Airbnb en Arizona para estar cerca de los famosos vórtices de energía en Sedona.

Entonces, ¿cuáles son estas transmisiones de energía? Bueno, Norton ha llegado a creer que la energía positiva que pones en el mundo es lo que obtienes de vuelta, compuesto. Si proyectas energía positiva, la gente se siente atraída por ella. Se acercan a ti cuando realmente crees en esa energía positiva, porque actúas en consecuencia: te paras más alto porque te sientes más alto, sonríes más porque eres más feliz, vas confiado en la dirección de tus sueños en lugar de seguir tu miedos Norton dice que si puede ponerse en un estado tan altamente alineado, donde los pensamientos y las acciones son uno, vibrando con energía optimista, puede realmente vivir en su futuro, vivir una vida tan grande como desee y observar cómo su realidad se pone al día. .

“Así que en estos días tengo mi frecuencia [de energía] muy, muy alta”, dice ella. Como lo ve Norton, sus publicaciones sociales tienen millones de seguidores y sus seminarios web de Miss Excel generan millones de dólares porque ella trata de vivir en este "lugar de alta vibración". Ella cree tan completamente en estos campos de energía, la energía dentro y fuera de ella, mirándola, acercándose a ella, que cuando llega el momento de publicar sus videos de baile, "Yo, como, no publico si estoy de mal humor, lo cual es bastante raro hoy en día. Pero si alguna vez estoy como”, y aquí hace un gruñido divertido, “no publiques, porque esa energía simplemente va al video, al teléfono y se envía a la gente”.

Ella dice esto con una cara seria. Ella sabe cómo suena. a ella no le importa Eso en sí mismo, su voluntad de decir lo que cree y no importarle lo que pienses de ello, atestigua cuán profundamente ha cambiado la vida de Kat Norton en los últimos dos años.

Tres cosas explican ese cambio. El primero es Breaking the Habit of Being Yourself , de Joe Dispenza, que Norton leyó a principios de 2020. Es un libro que argumenta que tus pensamientos tienen consecuencias tan grandes que crean tu realidad. Si puedes cambiar tus pensamientos, puedes cambiar tu realidad y tu futuro. Para hacer esto, necesitas reconfigurar tu cerebro a un nivel subconsciente. Norton quedó tan cautivada por el libro que no solo se lo recomendó a sus amigos, sino que también creó una guía de estudio para él.

Luego, Norton compró el curso de autohipnosis, To Be Magnetic, de Lacy Phillips, la gurú milenaria de la manifestación que cree en desbloquear las creencias subconscientes de indignidad. Norton dice que To Be Magnetic ayudó a reconfigurar sus circuitos cerebrales. “Esencialmente tienes todas estas visiones de cosas que te sucedieron en tu infancia”, dice Norton. “Y luego aparecen y esencialmente le muestras a tu subconsciente que podría haber habido otra forma de un recuerdo desencadenante”. Este otro camino “neutraliza la carga electromagnética de la memoria. Así que ya no te está provocando”. Esto fue al comienzo de la pandemia, en la primavera de 2020, un buen momento para ponerse en cuarentena y tomar el curso, dice, particularmente porque estaba llorando cuando salió de las sesiones. Observó algo de "mierda oscura", dice. Sentimientos permanentes de indignidad, de miedo innecesario, de vergüenza.

Luego se tomó en serio el yoga Kundalini, una de las prácticas más espirituales de la forma. En sánscrito, kundalini significa “serpiente enroscada”. En ciertas religiones orientales tempranas, se cree que la energía divina vive en la base de la columna vertebral. Kundalini yoga trata de “desenrollar la serpiente” y liberar la energía dentro de nosotros.

Estas tres cosas, el libro, el curso, el yoga, se ocupan de alguna manera de convertir sus pensamientos positivos en resultados positivos. Esta idea en sí misma puede parecer pedestre: nuestros pensamientos dan forma a nuestras reacciones emocionales, razón por la cual los pensamientos sexuales a menudo conducen a la excitación sexual, o por qué meditar sobre el desaire de un colega podría llevarlo a arremeter contra él o ella. Cuanto más consciente esté del vínculo entre los pensamientos y las emociones, dice Norton, más podrá distanciarse de sus pensamientos y tratarlos objetivamente. Tratarlos de manera objetiva le permite redirigir los pensamientos negativos y comprometerse con los más positivos. Esta redirección a su vez influye en las emociones. Y (ahora vamos a llegar al "woo-woo") porque las emociones son, en el campo cuántico subatómico, ondas de energía; bueno, cuando nuestros pensamientos y emociones se alinean y vibran con positividad, Norton ha llegado a creer que puede afectar los campos de energía de otras personas. Podemos hacer que respondan de manera positiva hacia nosotros.

Entonces, la energía con la que Kat Norton brilla en sus videos virales de baile es la misma energía que atrae a los clientes a la página de ventas de sus cursos de Excel. En estos días, debido a que Norton siente que puede manifestar resultados positivos cuando quiera, porque sus pensamientos y emociones están alineados y también porque su negocio es un cajero automático las 24 horas del día, los 7 días de la semana (una vez más, es una tienda de una sola mujer que puede ganar $ 100,000 por día) - bueno, "¿En este punto ahora mismo?" ella dice: "Lo que he estado investigando es cómo hacer que mi campo de energía sea lo suficientemente grande como para poder contener todas las cosas que han estado llegando".

¿Cómo qué?

“Soy dueño de una empresa de mil millones de dólares”.

Ella no lo hace, todavía no. Pero ella ya lo ha manifestado. La realidad solo necesita ponerse al día.

Sí, todavía suena woo-woo, si no arrogante. Pero las transmisiones de energía de Kat Norton son solo una manifestación ligeramente diferente, bueno, de una búsqueda empresarial común: cómo trascender su entorno inadecuado o, en la jerga de Instagram de hoy, cómo subir de nivel. Las transmisiones de energía de Kat Norton son similares a la Programación Neurolingüística (PNL) de Tony Robbins, que escribió hace unos 30 años en Awaken the Giant Within. La PNL es una técnica que se enfoca en cómo redirigir tus pensamientos y, con ellos, tus acciones. Puede burlarse de un gurú de la superación personal como Tony Robbins, pero sepa que la idea central de Robbins estaba vinculada a la Terapia Cognitiva Conductual, una forma de psicoterapia autosuficiente y revisada por pares que surgió en la década de 1960, que descubrió que cambiarse a sí mismo -Los pensamientos dañinos en pensamientos beneficiosos alteraron tus acciones y luego tu trayectoria en la vida.

Esta práctica habría tenido sentido para Ralph Waldo Emerson, filósofo del espíritu empresarial del siglo XIX ampliamente citado y ampliamente aceptado, quien escribió: “Siembra un pensamiento y cosecharás una acción; siembra un acto y cosecharás un hábito; siembra un hábito y cosecharás un carácter; siembra un carácter y cosecharás un destino”, que en sí misma era una idea que se remontaba a la antigua Roma, y al máximo empresario de esa época, el emperador Marco Aurelio. Escribió en su diario: “El alma se tiñe con el color de sus pensamientos”, que en sí misma era una idea que apareció aproximadamente 100 años antes de Aurelio, del hombre que construyó el cristianismo, San Pablo, y su carta a los filipenses: “Finalmente, hermanos y hermanas, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es admirable, si algo es excelente o digno de alabanza, pensad en tales cosas”. Lo cual fue en sí mismo una idea anterior a la Biblia y floreció en Nepal en el siglo V a. C., defendida por otro iconoclasta que dio forma al mundo, Buda: “Estamos formados por nuestros pensamientos; nos convertimos en lo que pensamos. Cuando la mente es pura, la alegría sigue como una sombra que nunca se va”. Lo cual era en sí mismo una noción anterior al Buda y existía en los textos védicos en sánscrito temprano, hace unos 3000 años, donde encuentras líneas como: “Cuida tus pensamientos, se convierten en palabras; cuida tus palabras, se convierten en acciones…” que sirvió de inspiración para las meditaciones de Kundalini, que, como una forma de yoga, Kat Norton practica hoy.

El objetivo de rastrear el linaje de una idea como esta no es necesariamente para legitimar las transmisiones de energía, sino para mostrar que, como muchos antes que ella, Kat Norton necesitaba la antigua armadura del pensamiento positivo cuando salía sola. Todo emprendedor necesita esto. Necesitaba esto. He estado solo como escritor y emprendedor durante 18 meses, aproximadamente la misma cantidad de tiempo que Norton, y puedo rastrear los orígenes de la idea anterior porque colecciono anécdotas como estas. Tengo cuadernos llenos de ellos. Yo también necesito la armadura del pensamiento positivo.

Todos los empresarios lo hacen. Conocemos las estadísticas: el cincuenta por ciento de los nuevos negocios fracasan en cinco años. El setenta y cinco por ciento falla dentro de los 10. Seguimos adelante de todos modos, y en ese avance sufrimos: el setenta y dos por ciento de los empresarios tienen problemas de salud mental, según una investigación fundamental del Dr. Michael A. Freeman de la Universidad de California, San Francisco. "Los empresarios tenían significativamente más probabilidades de informar antecedentes de depresión (30%), TDAH (29%), condiciones de uso de sustancias (12%) y diagnóstico bipolar (11%) que los participantes de comparación", Freeman y sus colegas. escribió en un artículo de 2015. Las largas horas, los problemas con los vendedores, con los empleados, el estrés, el estrés, el estrés: literalmente, he pasado meses sin dormir más de dos horas por noche debido a las presiones del espíritu empresarial. En otra ocasión, mi ansiedad empeoró tanto que pensé que tenía un aneurisma y tuve que llevarme de urgencia a la sala de emergencias. Y soy un afortunado. Kate Spade, Anthony Bourdain, Aaron Swartz: Hay una larga lista de empresarios famosos y, a menudo, bastante exitosos que se suicidaron.

El espíritu empresarial es como "mirar al abismo y comer un vaso", ha dicho Elon Musk .

Elon Musk dijo eso.

Ese nivel de coraje no fue algo natural para Kat Norton. Ella había diagnosticado ataques de pánico tan paralizantes que "me perdí la mayor parte de la escuela secundaria", me dice. “Estaba en la oficina de orientación todos los días, llorando a mi mamá y rogándole que me llevara a casa”. Norton tenía ansiedad por separación, miedo a estar lejos de su madre, Marylee. El miedo era irracional. Pero incluso mientras trabajaba con un terapeuta para reducirlo, el pánico aumentó de otras maneras. Bien entrada la escuela secundaria, se ponía colorada, con el cuerpo temblando, ante la idea de tener que hacer alguna presentación en clase. “Le rogaría a mis maestros que se salieran de eso”, dice ella. “Yo diría, '¿Puedo presentarte después de la escuela?' Estaba tan incómoda en mi piel”.

Lo que acentuaba este malestar era, irónicamente, su ambición. Era una estudiante sobresaliente que anhelaba ver sus ideas plasmadas en el mundo. En el jardín de infantes, vendía adivinos de papel en la cafetería; en tercer grado, ayudó a crear un periódico que luego vendía de puerta en puerta en su vecindario de Long Island; en la escuela secundaria, incluso con su miedo a hablar en público, ayudó a lanzar un programa de radio dirigido por estudiantes donde ella y sus amigos resumieron la serie de televisión que estaban viendo. “Estaba aplicándose constantemente”, me escribió Marylee en un correo electrónico. Si pudiera controlar la ansiedad, "realmente sería su yo creativo y feliz".

Esta se convirtió en la lucha de Kat Norton: la vida que quería llevar contra los comportamientos que le impedían llevarla. Se matriculó en la escuela de negocios de la Universidad de Binghamton, pero luego se sintió atrapada allí, porque no quería especializarse en finanzas o contabilidad, lo que la dejó... liderazgo. "Yo estaba como, 'No tengo ninguna opción'", dice ella. Aún así, llegó a gustarle sus clases de liderazgo e incluso aprendió a presentar sus ideas a otros estudiantes. Pero cuando tomó un trabajo en la oficina de la ciudad de Nueva York de Protiviti, la agencia de consultoría global, su mejor amiga de trabajo, Anna Tansley, notó sobre todo lo ansiosa que estaba. “Recuerdo específicamente un día que estaba sentada en una sala de conferencias”, me dice Tansley, “y ella estaba explicando este nuevo tipo de proceso [de sistemas] en el que estamos trabajando, y todo el tiempo pensaba para mis adentros, Guau, esto chica es brillante. Y, sin embargo, Norton interrumpía constantemente su propia presentación para preguntar: "¿Lo expliqué bien?".

“No había confianza al respecto”, dice Tansley.

Norton podría ser bastante aventurero. En 2019, ella y Tansley decidieron ir a un retiro de surf y yoga en Marruecos administrado por un excolega, donde Norton aprendió a surfear, aunque ella apenas sabía nadar. Ambas mujeres hicieron Kundalini yoga por primera vez y vieron el retiro como una experiencia que les “cambió la vida”. Y, sin embargo, de vuelta en la oficina, cuando Tansley le confió que estaba pensando en dejar Protiviti para trabajar por su cuenta, Tansley nunca olvidaría cómo respondió Norton: "No sé cómo podría hacer que eso sucediera".

Ella dijo esto incluso cuando era emprendedora en la oficina. Por su cuenta, porque amaba Excel, Norton estableció un programa de capacitación en Protiviti que enseñó a otros empleados cómo utilizar mejor la aplicación. Sus superiores quedaron tan impresionados que la enviaron de viaje para enseñar lo mismo a otros empleados de Protiviti. Norton fue ascendido y luego nuevamente ascendido a gerente. Sin embargo, con su novio, Mike Golub, no veía adónde la llevaría su ambición o su espíritu emprendedor. “La recuerdo sentada en una pelota de yoga en mi sala de estar llorando a mares”, me dice Golub. “'En tres a cinco años probablemente voy a tener hijos de todos modos'”, le dijo a Golub. “'¿Y entonces voy a querer empezar de nuevo?'”. Golub en ese momento trabajaba en Enterprise, una estrella en ascenso en ventas que supervisaba el negocio de autos exóticos de la oficina de los Hamptons. "Y ella dijo: 'Podría ser mejor para ti concentrarte en tus ventas y para mí simplemente... tener hijos'".

Durante la pandemia, Norton vivía en la casa de sus padres en Long Island. Allí, alrededor de su mamá y papá y la habitación de la infancia que nunca había querido dejar cuando era estudiante de secundaria, hizo un balance de la vida. Se dio cuenta de que tenía que elegir: podía definirse por sus ambiciones o por sus limitaciones autoimpuestas.

Así que eligió Romper el hábito de ser uno mismo, que utilizó nada menos que la física cuántica y la Teoría de la relatividad de Einstein para mostrar cómo el mundo es, básicamente, campos de energía que puedes encarnar. Cuando lo terminó, le pidió a Golub que tomara el curso de autohipnosis To Be Magnetic con ella, y ambos vieron cómo sus mentes inconscientes los habían mantenido atrapados en ciertos bucles cerrados de acción, y al cambiar estos pensamientos autolimitantes podían de hecho llevan vidas ilimitadas. Este enfoque de la vida también existía dentro de la práctica del yoga Kundalini, que Tansley estaba enseñando ahora. Y cuando Norton incorporó eso a su rutina, bueno, una noche tuvo una visión.

Se volvió hacia su madre, sentada a su lado en la sala de estar.

"Mamá", dijo ella. “Voy a ser rico y famoso pronto. Y necesito que prepares tu sistema nervioso para eso.

Unos días después, hizo un video de su baile mientras las funciones de Excel se ejecutaban sobre ella.

Lo publicó en TikTok.

CASI dos años después, Norton es una influencer que trabaja por cuenta propia con más dinero del que nunca soñó y habla sobre su vida con personas como yo, personas que pueden hacerla aún más famosa. “Hay tantas maneras diferentes en que puede suceder ahora”, dice , siendo su futuro y la empresa multimillonaria que tendrá. “Y solo confío, como si cada parte de mí supiera hacia dónde se dirige”.

Ella vende cursos de Miss Excel principalmente a través de seminarios web en estos días. Antes de uno de ellos tendrá una “fiesta de baile” para “emocionarse”, dice. A veces está sola, a veces con Golub. Hará meditaciones de Kundalini: "Hago, me gusta, mi prosperidad", y su estado de ánimo positivo se convierte en las emociones positivas que siente y luego en la energía positiva que emite en el seminario web. La contagiosidad se propaga. Normalmente, Norton tiene entre 5000 y 7000 personas en todo el mundo que se inscriben en un solo seminario web. A veces hace dos en un día. Ella vende los cursos de Miss Excel en paquetes que van desde $497 a $997.

“La prueba está en el pudín”, dice ella. Nada de esto habría sucedido sin “reconectar” su cerebro, sin creer que los pensamientos positivos se convierten en acciones positivas y que esas acciones emiten energía, sin elegir vivir en el futuro de su vida ilimitada hasta que su realidad la alcance. Todavía tiene noticias de personas que piensan que está loca, o al menos que es súper new age, pero la ciencia revisada por pares se acerca un poco más a su visión del mundo todos los días.

Los pensamientos que tenemos se convierten en las historias que contamos y en las vidas que llevamos, dice el Dr. Timothy Wilson, profesor de psicología en la Universidad de Virginia. En el libro Redirigir de Wilson, muestra ejemplos de 10 capítulos de cómo cambiar la historia sobre usted mismo, "edición de la historia", como él lo dice, cambia sus circunstancias de manera profunda, cuantitativa y revisada por pares. Después de una única sesión de edición de historias de media hora, por ejemplo, los estudiantes universitarios de primer año en riesgo de reprobar no solo permanecen en la escuela, sino que años más tarde, como estudiantes de último año, obtienen promedios de B o incluso llegan a la Lista del Decano. Todo esto a partir de una única sesión de edición de la historia. Es cómo las narrativas internas se convierten en acciones externas, donde los cambios de la vida se “componen”, escribe Wilson. Cambiar la historia que te cuentas a ti mismo puede sonar "como magia", pero "puede abordar una amplia gama de problemas personales y sociales".

De la misma manera, vivir en tu futuro puede sonar mágico, pero Hal Hershfield en UCLA ha demostrado sus beneficios. Está a la vanguardia de un floreciente campo de investigación psicológica que se refiere a lo que él y otros académicos llaman su "futuro yo". Los estudios de Hershfield argumentan que cuanto más puedas imaginar tu yo futuro y visualizar a una persona en la que estás evolucionando, mejor vivirás ahora y mayor será la probabilidad de que te conviertas en ese yo futuro. Ha demostrado que entre los sujetos de estudio que están preocupados por su salud, los que escriben cartas a sí mismos en el futuro hacen más ejercicio que el grupo de control que no escribió las cartas. Ha publicado un estudio longitudinal de 10 años que encuentra que cuantas más personas imaginan su futuro al comienzo de la década, más felices y satisfechas están al final de la misma. Para Hershfield, se trata de imaginar ese yo futuro de manera tan completa que actúe ahora para convertirse en él. “Cuando [el yo futuro] se ve en términos vívidos y realistas, y cuando se lo ve de manera positiva, las personas están más dispuestas a tomar decisiones hoy que pueden beneficiarlas en algún momento en los años venideros”, escribe Hershfield en un estudio.

Estos libros e investigaciones llegan a lo que Norton encarna: lo que sucede cuando eliges creer que eres digno de tus sueños. Esa elección no siempre es fácil. Ninguna cosmovisión resuelve todos tus problemas mundanos. Norton no está sugiriendo eso, y yo tampoco. Sin embargo, en una llamada de Zoom con Norton, le digo que en el mes que dediqué a informar sobre este artículo, he estado más feliz y con más energía. Ese no fue siempre el caso. Al comienzo de mi emprendimiento, justo después de que me despidieron de mi trabajo en los medios en noviembre de 2020, vi que la vida que tenía por delante valía la pena pero era difícil. Sabía que llegaría el momento en que yo mismo estaría, como Musk, comiendo vidrio y mirando al abismo. Superé esos días y me obsesioné con las decepciones: los negocios que no se cerraron; las asignaciones de revistas que no pagaron a tiempo; el curso digital que creé que no aportó tanto como necesitaba. Vi el espíritu empresarial como algo pesado, la carga que debes llevar en tu camino hacia el futuro que deseas.

Norton dice que no tiene por qué ser así. Puedes elegir ver tus días con positividad. Pueden ser "ligeros", dice ella. Puede existir en "estados de flujo" porque sabe que no solo funcionará sino que prosperará, tan pronto como sus pensamientos se alineen con sus acciones. “Solo voy a alinearme enérgicamente con el negocio”, dice Norton. “Como, no quiero comer vidrio”.

Yo tampoco, ya no. Le digo que hablar con ella me ha dado nuevas herramientas para mi propia carrera. No lo veo como una coincidencia que desde que comencé a tratar de vivir mis días con una intención más positiva, un importante proveedor haya accedido a licenciar mi curso de escritura y dos productores de Hollywood optaron por un guión original que escribí. Por haber conocido a Norton, “Simplemente me siento mejor”, digo. "Inspirado."

Ella sonríe ante eso. “Eso es lo que realmente me inspira”, dice, y señala que recibe mensajes directos y correos electrónicos “todo el tiempo” sobre cómo su historia motivó a las personas a ser dueñas de su propio futuro. Una mañana reciente en el gimnasio, pensando en estas personas, se le ocurrió: un nuevo conjunto de cursos. No se trata de Excel, sino de cómo hacer crecer un negocio, cómo generar seguidores en las redes sociales, cómo reconfigurar su cerebro para que viva en su futuro hasta que su realidad se ponga al día. Ocho platos en total. “Solo quiero decirle a la gente, como, '¡ Tienes esto!'”, dice Norton.

Estos nuevos cursos, dice, la acercarán mucho más a su negocio de mil millones de dólares, pero también revelarán algo aún más valioso acerca de ser dueño de su futuro: "lo que termina aprendiendo en el camino", dice.