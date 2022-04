La sorprendente lección de contratación revelada en 'Charlie y la fábrica de chocolate'

Probablemente estés familiarizado con la historia de Charlie y la fábrica de chocolate , pero ¿sabías que también ofrece una lección importante sobre la contratación ?

Para aquellos que necesitan un repaso, Charlie y la fábrica de chocolate , un libro que se ha convertido en una película más de una vez, sigue a un chocolatero excéntrico y solitario que crea un concurso de "boleto dorado", dando a cinco afortunados ganadores un recorrido por su fábrica. Lo que los ganadores del concurso de boletos dorados no saben es que planea usar la competencia para encontrar un sucesor que se haga cargo de su imperio de chocolate. Cinco niños terminan consiguiendo las entradas: Charlie Bucket, un niño bondadoso y desinteresado de medios humildes; Augustus Gloop, un joven glotón y codicioso; Varuca Salt, una joven mimada y exigente; Mike Teavee, un chico adicto a la televisión; y Violet Beauregarde, una chica habilidosa, franca y obsesionada con las encías.

En una publicación viral de Tumblr hace unos años, un usuario defendió la posición de Violet Beauregarde como ganadora. Y me hizo pensar en lo que la investigación y la ciencia sobre selección y contratación realmente dirían sobre las decisiones de planificación de sucesión de Willy Wonka.

Por un segundo, supongamos que la premisa de Charlie y la fábrica de chocolate tiene sentido desde el punto de vista comercial (es decir, que traspasar un negocio completo a un niño de alrededor de 11 años es un plan de sucesión razonable). Una vez que hayamos superado eso, podemos considerar lo que la investigación dice que es la forma más efectiva de seleccionar al mejor candidato .

Asumir que el "ajuste cultural" será el mejor sucesor

El objetivo de Willy Wonka con la competencia del boleto dorado es encontrar un sucesor para dirigir la fábrica. Al final de la película, su decisión se basa en cuál de los niños le "gusta más" y cree que dirigirá la fábrica de chocolate de la misma manera o de manera similar a él.

Este es un error de principiante que muchas organizaciones y gerentes de contratación todavía creen que les dará el mejor candidato. Si bien muchos piensan que la contratación para adaptarse a la cultura es clave para el éxito organizacional, muy poca investigación lo respalda.

Primero, está vinculado a prácticas de contratación sesgadas que reducen la diversidad dentro de las organizaciones. Si bien puede haber poco conflicto debido a que muchas personas similares trabajan juntas, la falta de diversidad conduce a peores resultados organizacionales. Por ejemplo, las empresas diversas superan a las empresas menos diversas en un 36 % . En segundo lugar, contratar grandes mentes que piensen igual pondrá a la empresa en riesgo de pensar en grupo, lo cual es una mala noticia para las organizaciones que necesitan adaptarse al cambio. Finalmente, el ajuste cultural tiene muy poco que ver con el desempeño real. En términos de predictores de qué tan bien le irá a una persona en el trabajo, es uno de los peores.

En el libro, Violet muestra que no se ajusta a la forma en que Wonka dirige la fábrica en un par de ocasiones. A menudo, es en formas que habrían mejorado la organización. Por ejemplo, plantea un problema de seguridad para los Oompa Loompas mientras navegan por un túnel oscuro en un barco. Cuando Wonka confirma que no pueden ver a dónde van, el abuelo de Charlie es el único adulto que apoya las condiciones de trabajo claramente inseguras de Wonka. En lugar de considerar su objeción como una forma constructiva de crítica que podría mejorar las operaciones de la fábrica, él la ve como un ejemplo del ajuste cultural de Charlie y la incongruencia cultural de Violet.

Poner a prueba a los candidatos de maneras que no coinciden con el trabajo real

En ningún momento Wonka prueba a sus posibles sucesores de manera realista para una persona que dirige una fábrica de chocolate.

Probar a los candidatos con una muestra de trabajo realista es una buena manera de predecir el rendimiento ( 2,5 veces mejor que el ajuste cultural ). Esta técnica de entrevista consiste en una tarea donde los candidatos realizan actividades similares a las relacionadas con el puesto. Imitar el ambiente de trabajo en la mayor medida posible puede ayudar a aumentar la validez predictiva de esta práctica de contratación. En general, también existe un sesgo limitado basado en el género o la raza para muestras de trabajos realistas. Sin embargo, su implementación puede llevar mucho tiempo y ser costosa. También puede ser difícil simular una situación de trabajo.

Irónicamente, lo que descalifica a Violet de la competencia imita las circunstancias más cercanas a una muestra de trabajo realista. Violet, una experta en chicles, prueba un chicle que el mismo Wonka llama uno de sus mayores inventos: un chicle que actúa como una comida de tres platos y deja al masticador con una sensación de saciedad. A diferencia de Augustus Gloop, a quien se le dijo específicamente que no bebiera del río de chocolate porque requiere condiciones estériles, Wonka simplemente le dice que el chicle aún no es perfecto, no que no esté listo para la prueba. Asumiendo que parte del trabajo de un fabricante de dulces es probar productos que están a punto de salir a bolsa, Violet está lista para mostrar su experiencia con la goma de mascar. En cambio, la engañan para que pruebe un chicle peligroso que la convierte en un arándano.

Mantener a cada candidato en diferentes estándares

Cada niño en la fábrica se prueba de manera diferente. Wonka parece tener diferentes salas configuradas para evaluar a diferentes niños según sus antecedentes y preferencias. Pensar que a cada persona se le debe hacer un conjunto único de preguntas en una entrevista en función de su currículum o intereses puede parecer una buena idea para la contratación, pero en realidad no obtendrá el mejor candidato.

En realidad, una entrevista estructurada es una de las mejores formas de predecir el desempeño. Las entrevistas estructuradas involucran un proceso en el que a cada candidato se le hace el mismo conjunto de preguntas modeladas según los requisitos del trabajo, exactamente en el mismo orden, por exactamente las mismas personas. Luego, se califican en una escala estandarizada y se comparan los candidatos. Predice el rendimiento alrededor de cuatro veces mejor que el ajuste cultural y es la mejor manera de encontrar un buen candidato fuera de la personalidad. Si bien algunos pueden describir el proceso como frío o seco, existen varios beneficios. Específicamente, se ha demostrado que reduce el sesgo en la contratación y también es un proceso de contratación legalmente defendible.

Si a Violet le hubieran hecho preguntas relacionadas con el trabajo, es muy probable que lo hubiera hecho mejor que cualquier otro candidato. De todos los ganadores del boleto dorado, ella es la única que ha hecho una carrera en un campo adyacente a los dulces: trabajando para batir récords de mascar chicle.

Contratar es difícil y no existe una forma mágica de hacerlo. Sin embargo, algunas tácticas son mejores que otras, tanto para predecir el rendimiento como para reducir el sesgo. Si bien es posible que Willy Wonka no haya elegido la mejor práctica de contratación, todos podemos aprender de su ejemplo y encontrarnos como Violet.