Cuando Terry Crews tocó fondo, encontró una mejor manera de ser 'duro'

Crédito de la imagen: Leigh Keily

¿Por qué no le gusto a mi familia en este momento?

Esa fue la pregunta desgarradora que Terry Crews se hizo una noche, hace 12 años. El atleta profesional, actor y empresario se había esforzado hasta la médula y, en cierto modo, había conseguido todo lo que quería. Había estado casado durante décadas y tenía cinco hermosos hijos. Después de una carrera de siete años en la NFL, encontró el éxito en la pantalla grande y pequeña, protagonizando programas de televisión como Everybody Hates Chris y películas como Get Smart y The Longest Yard . Ahora también es el director ejecutivo de la productora virtual Amen&Amen , presentador de America's Got Talent y diseña muebles para Bernhardt Design .

Pero esa noche de 2010, Crews se vio obligado a admitir que no todo estaba bien. Las experiencias dolorosas de su pasado lo estaban alcanzando. Crews había sufrido una infancia abusiva en Flint, Michigan, y luchado contra los vientos en contra del racismo. Había competido sin piedad para llegar a la cima, sin permitirse nunca mirar hacia atrás o procesar sus traumas. Tenía miedo de que cualquier muestra de "debilidad" derribara todo el castillo de naipes. Pero como escribe en su nuevo libro, Tough: My Journey to True Power , la lucha había cobrado un precio mental y físico terrible, lo que lo llevó al agotamiento, la adicción y la toma de decisiones que casi destruyeron todo por lo que trabajó tan duro.

Aquí, Crews ofrece su propia experiencia como adicto al trabajo y "tipo duro" en recuperación. Explica cómo, en más de una década desde su cálculo personal, encontró otro camino hacia el éxito.

Relacionado: 6 formas de piratear su proceso de aprendizaje para un crecimiento personal sostenible

A menudo se nos dice que es difícil tener éxito mientras se muestra "debilidad". ¿Qué significa para ti la palabra “duro” ahora, en ese contexto?

Llamé a mi libro Duro porque tenía que cambiar lo que esa palabra significaba para mí. La mayoría de los hombres viven sus vidas tratando de ajustar cuentas. Le demostrarás a cualquiera que alguna vez haya dudado de ti: ¡el éxito es la mejor venganza! Cuando vi el documental The Last Dance sobre Michael Jordan, se lo tomó todo como algo personal. Era una película de venganza. Así se gana, pero terminé dañado y dolido con esa mentalidad. Entonces leí una cita que me impactó. Dijo que la toma de decisiones inteligente a veces requiere que olvidemos lo que hemos perdido y reevaluamos la situación tal como existe hoy. Y fui, espera un minuto . Tengo que dejar ir estas cosas. Ser duro no se trata de mostrar a la gente. Ser duro se trata de examinarse a sí mismo en la medida en que duele. Te estás operando a ti mismo, reevaluando tu vida y tus decisiones. Es doloroso, pero eso es lo difícil.

¿Qué te llevó a comenzar este tipo de trabajo sobre ti mismo?

Mi esposa me estaba dejando. Llegué a un punto en el que tuve mucho éxito en mi carrera, pero cuando miré mi vida personal, me pregunté: ¿Cómo me equivoqué? ¿Cómo me perdí esto? De hecho, tuve que ir a rehabilitación por adicción a la pornografía. Y mientras estaba en rehabilitación, aprendí la oración de la serenidad. Ese fue un momento decisivo para mí. Me dejó alucinado. La oración se trata de aceptar lo que no puedes cambiar, tener el coraje de cambiar lo que puedes y la sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, en lugar de preguntarme, ¿Por qué mi esposa no me cree? Empecé a preguntar, ¿Por qué mentí? Tenía mucho más poder de lo que nunca me di cuenta.

¿Cómo sugieres que alguien comience con este tipo de autoevaluación? No siempre es fácil ver nuestras propias faltas.

Mira tu vida como si fuera un negocio. ¿No estás obteniendo los resultados que deseas? Mira la hoja de cálculo. Estamos perdiendo dinero aquí. Tenemos que detener eso. Eso es lo que hice con mi vida. Estoy muy bien aquí, pero esta parte no funciona. Pídeles a las personas que amas que te ayuden. No quieres un montón de aduladores a tu alrededor. Eso es un desastre. Me he dado cuenta de que las personas que realmente me aman me dirán la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. ¡Y es! Es como caminar con un clavo en el zapato. Pero tarde o temprano, cuando eso se cura, eres más fuerte que nunca.

Relacionado: Por qué Selena Gomez cofundó una compañía de medios de salud mental con su mamá Mandy Teefey y Newsletter Whiz Daniella Pierson: "Una vez que entendí lo que estaba sucediendo en mi mente, obtuve un sentido de propósito"

Muchos empresarios luchan con una mentalidad de ajetreo sin parar. ¿Has experimentado eso?

El mundo te va a elogiar por ser un adicto al trabajo. Para mí, eso me llevó a pequeños errores y errores de juicio que se hicieron cada vez más grandes. Las personas que tienen mucho éxito comienzan a pensar que pueden hacer trampa solo un poco. Sabes, ya lo estoy haciendo bien, pero puedo hacerlo mucho mejor si solo miento sobre esta pequeña cosa . Las malas decisiones se acumulan y tu moralidad se desmorona. Eventualmente tienes esta imagen de una persona feliz y exitosa, pero la realidad es totalmente diferente. Yo estaba como, ¡Dios mío, soy dos personas! Es por eso que mi esposa se fue. Pude encontrar el equilibrio cuando hice una cosa: lo que dije que iba a hacer.

Crédito de la imagen: Cortesía de Terry Crews

Escribes y hablas mucho sobre la masculinidad tóxica. ¿Cuáles son algunas de las formas en que la cultura puede afectar negativamente el trabajo en equipo?

Jugué en la NFL, donde parece que estás en un equipo, todos usan el mismo uniforme, pero en realidad son un montón de hombres compitiendo por el mismo trabajo. Entonces podría sonreírte y decir: "Oye, estoy listo para trabajar contigo". Pero en secreto, estoy tratando de destruirte. Con cada lesión en un campo de la NFL, alguien anima porque esa es su oportunidad. Una competencia como esa conduce a nada más que bienes dañados. Pero una vez que te das cuenta de que el éxito de otra persona realmente te ayuda, cambia todo. Si el chico a tu lado prospera, todos ganamos.

¿Qué te ha enseñado la actuación sobre la colaboración en el lugar de trabajo?

¡Cada vez que intentaba robar una escena o hacer que todo fuera sobre mí, apestaba! Si te acercas a la escena queriendo que la otra persona se ría, ¡lo conseguirás! Es la ley del universo: cuanto más das, más recibes. En todo lo que hacemos, tan pronto como las personas te vean dando en lugar de competir, acudirán en tu ayuda.

Relacionado: El crecimiento personal significa reconocer que eres la suma de tus aportes

Ha sido muy público acerca de su adicción, así como de una agresión sexual que experimentó por parte de un ejecutivo de Hollywood. ¿Qué le dio el coraje para hablar y qué esperaba lograr?

Hacer públicos mis propios problemas me ha ayudado a lidiar con ellos. Tan pronto como lo pones ahí, pierde su poder. Y me inspiraron mucho las mujeres que denunciaron los abusos de Harvey Weinstein. Cuando me pasó [ese tipo de] abuso, no dije nada. No sé por qué no lo hice, pero no lo hice. Estas mujeres me dieron el coraje para hacerlo. Nunca olvidaré mi participación ante el Congreso a favor de la Declaración de Derechos de los Sobrevivientes de Agresiones Sexuales. Hablar de estas cosas es vergonzoso y la gente va a decir todo tipo de cosas sobre ti. ¿Pero defender a las personas que no pueden valerse por sí mismas y exponerse como un ser humano y no como una especie de superhéroe? Eso es ser duro.