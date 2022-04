Esta empresa convierte la basura plástica en materiales de construcción

El plástico no se crea por igual”, dice Heidi Kujawa, directora ejecutiva de ByFusion . “Es súper complejo, por lo que este problema realmente está roto”.

La versión muy corta del problema es la siguiente: a pesar de todos esos símbolos de reciclaje con flechas triangulares en la parte inferior de las botellas, la mayoría del plástico no es reciclable. Y las cosas que a menudo no se reciclan de todos modos, porque el proceso es sucio y engorroso. Lo que significa que su contenedor de reciclaje puede vaciarse en un vertedero.

Kujawa quiere arreglar esto. Tenía una carrera exitosa en entretenimiento y tecnología, pero buscaba hacer algo más significativo. Alrededor de 2015, se enteró de una empresa que había desarrollado un concepto interesante: trituraba plástico viejo en bloques, que podían usarse como material de construcción en lugar de hormigón o ladrillos. “Tenían un prototipo y funcionó, pero en realidad no”, dice Kujawa. Desde entonces, la empresa había cerrado y la patente había caducado. “Dije: 'Sé que puedo mejorar eso'”.

Ahora ella tiene. Su compañía, ByFusion, construye máquinas que literalmente fusionan hasta 30 libras de plástico, sin importar el tipo o cuán sucio esté, en bloques que se pueden usar para hacer paredes, muebles, estructuras pequeñas y más. Su trabajo está comenzando a aparecer en todo el país: en febrero se instaló un banco en un parque en Boise, seguido de proyectos en Tucson y Los Ángeles.

En las siguientes páginas, puede seguir el proceso de construcción de un bloque, así como el viaje de Kujawa para revivir una idea que una vez fracasó y darle un uso real al plástico viejo.

→ lanzar una idea radical

Cuando Kujawa buscó financiar su empresa, sabía que estaba en un aprieto: había innovado dentro de las industrias de gestión de residuos y construcción, las cuales necesitan nuevas ideas, pero "la gestión de residuos y la construcción son dos industrias masivas que los capitalistas de riesgo por lo general, nunca invierte”, dice Kujawa. ¿Cómo pueden los empresarios obtener financiación en un espacio pasado por alto? Primero, pruebe la idea: después de la venta de su última empresa, ella misma puso en marcha las primeras fases de ByFusion : estableció el mercado y la tecnología antes de acudir a los inversores. En segundo lugar, aproveche el momento: a medida que la cultura cambió, con la comunidad empresarial hablando más sobre soluciones climáticas, "los capitalistas de riesgo comenzaron a decir, está bien, supongo que tenemos que comenzar a centrarnos en esto", dice. Ha recaudado una ronda semilla de 1,5 millones de dólares.

→ volver a lo básico

“Crecí con un martillo en la mano, no necesariamente una muñeca Barbie”, dice Kujawa. Siempre le gustó la construcción, "pero me di cuenta desde el principio de que probablemente no sea una buena carrera profesional en los años 70 y 80 para una chica". Por eso se dedicó a la tecnología y el entretenimiento. “Pero nunca dejé caer el martillo”.

→ ¿Quién es el cliente?

El plan de ByFusion no es solo vender bloques de plástico. Vende las máquinas que fabrican los bloques y las ha diseñado modularmente para que una amplia gama de clientes, desde empresas de gestión de residuos hasta municipios, puedan utilizarlas para satisfacer sus necesidades y luego producir los bloques ellos mismos. Kujawa lo presenta como una solución financiera, logística y de desvío de vertederos: en lugar de transportar plástico sin valor y lidiar con los problemas de cumplimiento asociados, las ciudades y las empresas (e incluso las universidades) podrían crear estos bloques. ByFusion recomprará cualquier excedente y lo venderá al mercado en su nombre. “Como vimos con la pandemia, ha habido escasez de materiales de construcción. Así que démosles la capacidad de crear su propio material”.

