Seis fundadores sobre el manejo de malentendidos e interacciones ofensivas

1 . Trate de entender a las personas, no de cambiarlas.

“En un puesto anterior, uno de los miembros de mi equipo estaba motivado por la competencia, lo que creaba fricciones con los demás. Intentar cambiar la forma de ver el mundo de alguien es un ejercicio inútil, así que en lugar de juzgar sus medios de motivación, reenfoqué su competitividad en el desempeño personal. De esa manera, podrían aprovechar su deseo de lograr logros sin hacer que los demás se sientan desafiados o dominados”. — Kate Lubenesky, presidenta, W&P

2 . Para evitar confusiones, recapitular.

“Como marca global, hacemos negocios en diferentes regiones y lidiamos con las barreras del idioma y las sutilezas culturales. En el pasado, las cosas definitivamente se han perdido en la traducción. Hemos aprendido a ver el humor en ello, en lugar de frustrarnos innecesariamente, lo que nunca ayuda de todos modos. Usamos tácticas simples como seguimientos por correo electrónico. Independientemente de la 'lengua materna', todo siempre se describe y resume con acciones claras a seguir”. —Emma Gibson, directora ejecutiva de Aquamamma

3 . Identificar y acomodar las diferencias.

“Hay dos tipos de personas: las que piensan en voz alta y las que esperan hasta haberlo pensado bien e investigado. Desafortunadamente, los 'pensar en voz alta' pueden eclipsar a los 'esperar para hablar'. Como cofundadores, mi esposo y yo luchamos con esto. Pero tomamos una prueba de personalidad llamada Índice cultural y aprendimos que este no es un rasgo que puedas cambiar. Ahora empiezo las reuniones diciendo: 'Voy a filmar aquí por un minuto'. Y mi esposo toma notas y luego dice: 'Voy a marinar esto'. Volvamos a reunirnos el próximo martes'”. — DaIna Trout, cofundadora y CMO, Health-Ade

4 . Mantenga el espacio para las perspectivas opuestas.

“Como una persona intuitiva, sigo mis instintos. Si tengo sentimientos fuertes sobre algo, es difícil para mí estar abierto a otras opiniones. Pero después de algunos comentarios, me di cuenta de que mi falta de receptividad no me estaba sirviendo. Mi mentor me dio un mantra que me cambió la vida: cuando te enfrentes a opiniones contrarias, pregúntate: ¿y si tienen razón? Esto te lleva a mantener el espacio para tener la posibilidad de que tengan razón, o al menos, que tengan una perspectiva que aún no se te haya ocurrido”. — Lisa Stelly, fundadora, Fancy Sprinkles

5 . No confíes en los juicios de los demás sobre alguien.

“Recientemente he estado trabajando con una freelancer, y durante los primeros tres meses no pensé que estaba agregando mucho valor. Pero resulta que su manager no la había atraído lo suficiente. Después de trabajar con ella directamente y darle un gran proyecto, en lugar de los pequeños que había tenido antes, se entusiasmó mucho más con la marca y su trabajo ha sido fantástico. Hacer tiempo para la interacción uno a uno en lugar de depender de su informe directo es muy importante”. — Kathryn Winokur, fundadora y directora ejecutiva, Hally

6 Cuando te sientas atacado, mantente presente.

“Una vez organicé una reunión para discutir un acuerdo de asociación. Pero en la reunión, había un abogado que no dejaba de preguntar cómo su empresa podía replicar esencialmente nuestro negocio. Me tomó por sorpresa y sentí que mi mente estaba siendo secuestrada. Ahora, en situaciones como esta, me pregunto cómo puedo volver a sentirme presente y preparado. En lugar de levantar muros y ponerme a la defensiva, le hago preguntas exhaustivas a la otra persona para comprender mejor su punto de vista”. — Joe Spector, fundador y director ejecutivo, holandés