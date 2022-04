Su impulso para ayudar a su esposa a combatir una enfermedad lo llevó al lanzamiento de un negocio de salud y bienestar

En esta serie en curso, compartimos consejos, sugerencias y puntos de vista de empresarios reales que luchan en la batalla empresarial todos los días. (Las respuestas han sido editadas y condensadas para mayor claridad).

¿Quién eres y cuál es tu negocio?

Mi nombre es Justin Hai, soy el presidente y director ejecutivo de Rebalance Health . Nuestro enfoque principal es modular y reequilibrar los niveles de cortisol en hombres y mujeres para ayudar a respaldar y restablecer el equilibrio de otras hormonas, de forma natural.

¿Qué te inspiró a crear este negocio?

Mi esposa tiene Cushing, una enfermedad autoinmune que se perpetúa por los altos niveles de cortisol. Entonces, me pareció obvio que si hubiera una solución que pudiera generar, ¿por qué no intentarlo? Mi investigación me mostró la relación entre los niveles de cortisol y los ritmos circadianos, y luego pude ver cómo "reequilibrar" el cortisol en sincronización con nuestro ritmo natural produce todo tipo de beneficios increíbles.

¿Qué consejo les daría a los empresarios que buscan financiamiento, incluido dónde buscar y cómo prepararse para un lanzamiento?

Cuando se trata de buscar financiamiento y prepararse para un lanzamiento, desea probar su concepto comercial y sus habilidades de presentación con sus amigos y familiares. Es una prueba de fuego para ver si la gente cree en ti y en tu concepto. Si sus amigos y familiares no creen en usted, tampoco lo hará un ángel o un inversor profesional.

¿Qué significa para ti la palabra “emprendedor”?

Un emprendedor es alguien que piensa fuera de la caja, desafía el statu quo, tiene una visión y es un maníaco en su búsqueda. No es un trabajo de nueve a cinco, es una pasión. Un emprendedor sigue su pasión, su corazón, resuelve problemas y nunca se da por vencido.

¿Qué es algo que muchos aspirantes a dueños de negocios creen que necesitan y que en realidad no necesitan?

Validación. Es una pendiente resbaladiza pedir consejo u orientación porque, internamente, realmente estás buscando validación. En última instancia, esto puede conducir a la decepción, la duda y la vacilación.

¿Hay alguna cita o dicho en particular que utilices como motivación personal?

"Te lo estoy diciendo; no va a ser fácil, pero valdrá la pena”.

Creo que, como sociedad, hemos olvidado lo que significa trabajar duro, trabajar de manera inteligente y permanecer fieles a su misión y visión. Ejecutar esa visión es difícil, pero cuando se hace bien es inmensamente gratificante. No va a ser perfecto; va a ser muy desordenado. Pero desordenado es divertido, desordenado es bueno, desordenado te mantiene humilde y ágil. Si se hace bien, no es trabajo, es divertido. Y no va a ser fácil, ¡pero valdrá la pena!

¿Cuál ha sido su mayor desafío durante la pandemia?

Nuestra cadena de suministro. La mayoría de las empresas tienen frustraciones similares con la cadena de suministro: no saber cuándo se entregarán los componentes clave de nuestros ensamblajes. Cuando llegan, ¿tienen la calidad que deseamos? Estamos constantemente ajustándonos y acomodando esas incógnitas que suceden constantemente. No va a ser fácil, pero valdrá la pena...