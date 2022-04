Demasiadas malas noches de sueño inspiraron a este emprendedor a lanzar el negocio de sus sueños

Fundada en 2017, MOLECULE es una marca de colchones y ropa de cama nativa digitalmente cuya misión es brindar a las personas un " sueño de recuperación" para mejorar el rendimiento. Michael Phelps, Russell Wilson y Alex Morgan se encuentran entre sus embajadores de alto perfil. Tuve el placer de entrevistar a Albert Oh, fundador y director ejecutivo de MOLECULE, y echamos un vistazo para descubrir cómo hizo realidad el negocio de sus sueños.

Molecule

¿Por qué decidiste montar una empresa de colchones?

Como atleta y emprendedor en serie, siempre he querido rendir al máximo: por mi familia, mis compañeros de trabajo, mis amigos y mi propia salud, y el sueño es absolutamente fundamental para eso. Me di cuenta de que el artículo en el que pasé 1/3 de mi vida no me convenía, así que decidí que podíamos formar un equipo para crear algo mejor.

¿Cuál era su experiencia comercial antes de su lanzamiento?

Siempre he sido un emprendedor. Lancé productos de tecnología B2B y B2C, una empresa de interfaz táctil patentada que luego vendió a Google y Verifone (adquirida), una red de licencias respaldada por Khosla, y algunos otros.

¿Qué te diferencia de tus competidores?

Sabíamos que necesitábamos tener un gran producto y, por lo tanto, nos asociamos desde el principio con científicos del sueño de la Universidad de Cornell y algunos médicos del sueño. Aprendimos que la persona promedio se mueve 77 veces por noche, y la mayoría de ese movimiento se atribuye a la acumulación de calor. También vimos el detrimento de la acumulación de calor en otro grupo: pacientes hospitalizados postrados en cama. Estos pacientes a menudo desarrollan escaras y la solución en los hospitales es instalar ventiladores debajo de los colchones para mantener el flujo de aire. Este fue el "momento aha". Necesitábamos una cartera de colchones y ropa de cama que tuviera la máxima disipación de calor y flujo de aire y que fuera sumamente cómoda y de apoyo para nuestros cuerpos. Nuestra capa superior de colchón con patente en trámite ofrece esto mediante el uso de una espuma patentada y factor de forma.

FXI te adquirió recientemente. ¿Qué pasó en esa toma de decisiones?

Hemos respetado mucho a FXI desde los primeros días de trabajar con ellos, ya que han sido nuestro proveedor de colchones. Tienen un acceso incomparable a miles de mezclas de espuma, muchas de las cuales son patentadas, y una huella a nivel nacional que nos permite llegar al 97 % de todos los clientes de EE. UU. en 48 horas. Por lo tanto, confiamos en que su IP y distribución, combinadas con un equipo de ventas minoristas de clase mundial, impulsarán a MOLECULE a ser una marca longeva en las próximas décadas.

¿A qué atribuye su éxito en el crecimiento de su negocio?

La fuerza impulsora detrás del estandarte de MOLECULE 2021 fue encontrar la combinación óptima de negocios digitales/DTC y socios mayoristas para crear una verdadera estrategia omnicanal. También tenemos un equipo increíble aquí en MOLECULE. Es un grupo pequeño pero muy poderoso, orientado al trabajo en equipo y orientado a objetivos.