Aprenda de estos autores cómo configurar su empresa para el éxito

El espíritu emprendedor va en aumento y la gente busca tener éxito en sus propios negocios . Ya a fines de 2020, publicaciones como The Wall Street Journal comentaban sobre los millones de personas que estaban dando el salto a las empresas emergentes . Para 2021, los informes de CNBC dejaron en claro que el espíritu empresarial, especialmente entre los jóvenes , llegó para quedarse.

Sin embargo, se necesita más que afán, espíritu e imaginación para superar el mayor obstáculo para convertirse en jefe: casi la mitad de todas las empresas fracasan en cinco años . Esa es una consideración seria para cualquier fundador. Sin embargo, también es una llamada de atención que si tiene la intención de ganar esta carrera, debe planificar para tener éxito.

Hay muchas maneras de aumentar las posibilidades de que su marca prospere y crezca. Una es descubrir lo que ha funcionado para otros, y la forma más fácil de acceder a esa información es leyendo libros de negocios.

Para comenzar su viaje hacia el espíritu empresarial rentable, considere uno de estos libros.

1. Mark Achler y Mert Hilmi Iseri — Salida a la derecha

Si usted es como muchos empresarios, no comenzó su empresa para permanecer al mando para siempre. Quieres venderlo algún día. Sin embargo, aquí está el problema: no obtendrá el mejor precio si no invierte en los lugares correctos desde el principio. Dedique tiempo a leer Exit Right , un libro dedicado a ayudar a los propietarios como usted a ver el mundo a través de la lente de los futuros socios, inversores y compradores de su empresa.

Respaldados por años de experiencia sirviendo e invirtiendo en nuevas empresas, los autores Mark Achler y Mert Hilmi Iseri se han concentrado en Exit Right para ayudar a los lectores a comprender cómo configurar sus negocios ahora para garantizar mejores salidas en el futuro. Basada en parte en extensas entrevistas con líderes de fusiones y adquisiciones, esta guía desentraña temas como la determinación de valoraciones y la comprensión de las hojas de términos. Incluso si se encuentra en las etapas iniciales de creación de una marca, se beneficiará del libro de jugadas sensato de Achler e Iseri.

2. Sarah Noll Wilson — ¡No alimentes a los elefantes!

Nada tiene el potencial de destruir un negocio tanto como una cultura tóxica. Sin embargo, muchos fundadores miran para otro lado. ¿Su esperanza? Que de alguna manera los malos sentimientos y las corrientes negativas se resolverán por sí solos, o desaparecerán por completo. Según la experiencia de la entrenadora ejecutiva Sarah Noll Wilson, eso no sucederá. En cambio, tienes que aprender a identificar tus problemas. ¡De esa manera, puedes asegurarte de no alimentar a los elefantes!

Como señala Wilson, puede esperar encontrarse con muchos tipos de "elefantes" en su camino hacia el desarrollo de una atmósfera de trabajo más saludable. El Evitafante. El Culpable. El codazo. Saber cómo detectarlos, domarlos y descartarlos te da la ventaja. Al mismo tiempo, prepara a su equipo para disfrutar de interacciones y conversaciones más positivas. En una era en la que encontrar y retener a los mejores empleados puede ser difícil, puede apostar su último dólar a que cada elefante que libere de su lugar de trabajo aumentará su probabilidad de éxito general.

3. DDS: aquí puedes ser tú mismo

Sus empleados quieren más que un trabajo. Quieren trabajar para un empleador que los acepte por completo, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. En You Can Be Yourself Here , el coach ejecutivo y psicoterapeuta DDS explora las formas en que su empresa puede adoptar la diversidad y la inclusión como mentalidad. De esa manera, puede fomentar un sentido de pertenencia que incluso el miembro más nuevo del personal sentirá el primer día.

Ya sea que su equipo trabaje de forma remota o en conjunto en un espacio físico, DDS lo ayudará a desarrollar una fórmula de desarrollo de cultura empresarial que elimine los sesgos, las microagresiones y otras barreras para la aceptación, la conexión y el respeto de los colegas. Recuerde: las personas que emplea son las que trabajan con sus clientes. Cuando su personal se siente aceptado, es probable que transmitan esos buenos sentimientos a sus clientes potenciales y compradores. Y esa es una buena manera de asegurar negocios repetidos.

4. Martin Groover: la velocidad del avance

Muchos fundadores de empresas utilizan analogías militares para describir sus operaciones y experiencias. El autor y oficial de guerra de superficie Martin Groover se encuentra entre ellos. Su obra más reciente, The Speed of Advance le enseña cómo cambiar de marcha y deslizarse hacia la Cuarta Revolución Industrial aprovechando la tecnología que tiene a su alcance.

Groover presenta a los lectores los pasos de misión crítica necesarios para construir una empresa autosuficiente. Desde su gente hasta sus procesos y su pila tecnológica, descubrirá cómo crear estrategias, probar e iterar para obtener los mejores resultados. Si está comprometido a ser el jefe de una verdadera cultura de aprendizaje, este es un libro que debe estar en su escritorio o mesita de noche.

Lanzar un negocio no es la parte difícil. Mantenerlo en movimiento en una dirección rentable sí lo es. Usa tu tiempo libre sabiamente para educarte sobre los éxitos y fracasos de los demás. Te alegrarás de haberlo hecho cuando celebres media década al frente de tu empresa (empresarial).