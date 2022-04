7 hábitos fáciles que harán que su negocio sea más sostenible (y le ahorrarán dinero)

Las empresas de todo tipo están haciendo de la sostenibilidad una prioridad. En el mundo actual, un modelo de negocio sostenible es prácticamente una necesidad. Ya sea que tenga una tienda física, una startup tecnológica o incluso un bufete de abogados, ahora es el momento de adoptar un modelo de negocio sostenible.

Si bien la adopción de prácticas sostenibles puede parecer costosa o fuera de su alcance, existen muchas formas fáciles y rentables de incorporar la sostenibilidad corporativa en la estructura de su empresa.

Relacionado: Los 4 principios de la innovación en sostenibilidad para las marcas modernas

Ashlee Piper , experta en sustentabilidad y autora de Give a Sh*t: Do Good. Vive mejor. Salve el planeta. dice que la sustentabilidad corporativa puede venir en muchas formas.

"Realmente no existe una rúbrica única para la sustentabilidad... Realmente es un juego de aventuras desarrollado personalmente, elige tu propio juego", dice Piper.

Aunque los propietarios de pequeñas empresas con márgenes de beneficio más pequeños pueden sentirse intimidados por la idea de comprometerse con un modelo de negocio sostenible, Piper dice que las pequeñas empresas en realidad están mejor posicionadas para adoptar prácticas eficaces de sostenibilidad corporativa porque suelen ser más ágiles y adaptables que las grandes empresas.

¿De qué se trata la sustentabilidad corporativa?

La sustentabilidad corporativa se refiere a estrategias transparentes a largo plazo que priorizan las realidades ambientales, sociales y éticas de su negocio. Es un término amplio y se puede implementar de muchas maneras diferentes.

Relacionado: Cómo preparar su equipo remoto para el futuro

Algunas empresas pueden priorizar el abastecimiento local o reducir las emisiones de carbono, mientras que otras pueden enfatizar devolver una parte de sus ganancias a ONG o programas sociales. Ciertos empleados pueden estar interesados en opciones de alimentos libres de crueldad animal y veganos, mientras que otros se preocupan más por la fabricación de circuito cerrado. Depende de usted decidir exactamente qué camino sostenible tomar y cómo lograr esos objetivos.

Piper sugiere comenzar poco a poco y generar impulso hasta que esté listo para implementar un modelo de sostenibilidad corporativa más sólido en su empresa. En última instancia, querrá tener la sostenibilidad como un aspecto central de su empresa. A largo plazo, debe planificar contratar asesores dedicados a sus objetivos de sostenibilidad e incluso incluir esfuerzos de sostenibilidad en sus informes fiscales. No tiene que empezar aquí (y no debería), pero tenga en cuenta que cuanto más grandes sean las acciones de sostenibilidad corporativa que tome, más beneficios financieros y ecológicos obtendrá a largo plazo.

Estos son algunos consejos que lo ayudarán a generar impulso en la acción de sostenibilidad corporativa en su pequeña empresa y, en última instancia, lo ayudarán a administrar una empresa más sostenible. En primer lugar, se incluyen algunas frutas al alcance de la mano y, luego, consejos para construir proyectos más grandes que ayudarán a su empresa a ahorrar dinero y volverse sostenible en esencia.

1. Apágalo

Una manera súper fácil de ahorrar costos y hacer que su empresa sea más respetuosa con el medio ambiente es adoptar una política de "apagado" en su oficina. Esto significa que todas las luces y dispositivos se apagan al final del día.

La instalación de sensores de movimiento para sus luces o el uso de iluminación de bajo consumo, como LED, reducirá el uso de energía. Finalmente, aprovechar al máximo la luz natural es una forma efectiva de ahorrar en costos de energía y ayudar a sus empleados a sentirse mejor en la oficina.

Relacionado: 4 consejos para llevar la sostenibilidad de su empresa emergente al siguiente nivel

2. Control remoto primero

Una de las mejores formas de reducir la huella de carbono de tu empresa es hacer que tu negocio sea remoto (o lo más remoto posible). Anime a los miembros de su equipo a trabajar desde casa a menos que haya una razón explícita para que vengan a la oficina.

Según un estudio realizado por Global Workplace Analytics , alentar a sus empleados a trabajar de forma remota al menos el 50 % del tiempo puede ahorrarle a su empresa alrededor de $11 000 por empleado al año.

Estos importantes ahorros financieros también se relacionan con una gran reducción en los costos y el consumo de energía. Al permitir que sus empleados trabajen desde casa, reducirá los costos de energía de los desplazamientos, alimentará una oficina y mantendrá la infraestructura básica.

Un primer modelo remoto también lo ayudará a ahorrar de formas inesperadas. Piper dice que los trabajadores remotos en realidad son más saludables, lo que reduce significativamente la carga del costo del seguro médico y los costos del seguro de vida.

Relacionado: ¿Son las empresas totalmente remotas el futuro?

3. Abono

Si el trabajo remoto no es una opción en su empresa, el compostaje es una forma relativamente sencilla de reducir los desechos en la oficina y ahorrar dinero.

La hora del almuerzo es el momento más derrochador del día estadounidense, dice Piper. “Producimos casi 10 libras de basura por persona durante el almuerzo, porque salimos, compramos el almuerzo y todo ese jazz”.

Fomentar el compostaje en su empresa es obviamente una opción más ecológica, pero también le ahorrará dinero. Piper estima que podrías reducir las facturas de la basura entre un 40 y un 50 por ciento haciendo abono en la oficina.

4. Examine el botín de su empresa

A muchas empresas les encanta dar a sus empleados todo tipo de chucherías, como camisetas y bolígrafos, para aumentar el conocimiento de la marca y animar al personal a representar a la empresa. Aunque es bien intencionado, muchos de estos regalos terminan desperdiciándose. Pregunte a sus empleados qué es lo que realmente necesitan y téngalo en cuenta antes de comprar gorras de béisbol de marca al por mayor.

Relacionado: 15 Startups que contribuyen a la sostenibilidad

5. Reducir los viajes

Viajar por motivos de trabajo es costoso e intensivo en carbono. Con plataformas de reuniones virtuales como Zoom como la nueva norma, reconsidere si una visita en persona es realmente necesaria o no.

Si es esencial para usted o sus empleados viajar por trabajo, considere algunas de las formas en que puede reducir su huella de carbono. Piper dice que las empresas con visión de futuro como WeWork están tomando medidas drásticas para reducir la huella de los viajes.

“Solo reservan hoteles con certificación LEED. Solo están reservando vuelos sin escalas. No están en primera clase o clase ejecutiva, porque esos asientos ocupan mucho más espacio. No permiten que las personas registren maletas a menos que sea absolutamente necesario”.

Si bien este podría ser un proyecto más extenso e intimidante para incorporar, adopte una línea dura cuando se trata de viajar. Mitigará muchos de los costos ambientales y financieros de los viajes de negocios.

6. Incentivar el compromiso de los empleados

Cuando esté listo para tomar la sustentabilidad aún más en serio, Piper dice que involucrar a sus empleados es uno de los mejores lugares para comenzar.

“En lugar de las actividades de creación de equipos que generan confianza y que muchos de nosotros hemos tenido que sufrir, hay una gran cantidad de actividades de creación de equipos con impacto ambiental que la gente puede hacer y que realmente marcan la diferencia”.

Depende de cada empresa individual decidir cuáles son sus prioridades. Quizás sus empleados puedan recoger basura en un vecindario o recaudar fondos para un problema local. Las posibilidades son prácticamente infinitas, así que reúnase con los miembros de su equipo para discutir cómo están más interesados en involucrarse en los objetivos de sostenibilidad de su empresa.

Relacionado: Cómo convertir la sustentabilidad en una marca y fortaleza comercial

7. Contrata a un asesor de sustentabilidad y haz una auditoría

Uno de los pasos más grandes que su empresa puede dar hacia un compromiso serio con la sustentabilidad corporativa en su cultura es contratar a un gerente de sustentabilidad interno. Obviamente, un empleado asalariado es un gasto adicional, pero según los principios de sostenibilidad corporativa, es una inversión que puede garantizar que su negocio sobreviva y prospere en el futuro.

Tener la sustentabilidad como parte del plan estratégico real de su negocio es otra buena meta a largo plazo. Eso incluye realizar una auditoría de sostenibilidad o incluso incluir estas prácticas en su informe anual.

Piper dice que una auditoría es muy valiosa porque muestra cómo su empresa puede mejorar sus esfuerzos de sostenibilidad. "Porque realmente no sabes a menos que calcules dónde te encuentras en este momento... Ya no es solo un nicho que tendría Patagonia. Es algo que ahora está entretejido en la estructura de todo tipo de empresas, no importa el tamaño".

El corazón del negocio

Hoy en día, muchos clientes exigen que las empresas se tomen en serio la sustentabilidad corporativa, y su equipo puede hacerlo de muchas maneras. Comience en algún lugar, incluso si solo ofrece computadoras portátiles o muebles reacondicionados a los trabajadores en lugar de nuevos, o apaga las luces de la oficina al final del día. Antes de que se dé cuenta, las prácticas sostenibles en su empresa estarán en el corazón de su negocio en crecimiento.

Relacionado: Sostenibilidad en los negocios: por qué se necesita un cambio ahora