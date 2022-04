Bosch compra la startup británica Five y apuesta por la conducción automatizada

La compañía alemana de autopartes y tecnología, Bosch, adquiere la startup con sede en Cambridge, Five, para consolidar su posición en el mercado del software y la conducción automatizada. Aunque no se ha revelado el monto por el que se realizó la compra.



Dentro de Bosch, la startup reforzará la estructura ágil de proyectos de la compañía para el desarrollo de vehículos autónomos a través de una fusión de los software de ambos equipos para alcanzar una única solución, por lo que formará parte de la división 'Cross-Domain Computing Solutions' de Bosch.



En el comunicado donde se anunció la transacción, Markus Heyn, miembro de la junta directiva de Bosch, dijo que la compañía quiere que Five "dé un impulso adicional a nuestro trabajo en el desarrollo de software para una conducción automatizada segura y ofrezca a nuestros clientes tecnología de fabricación europea".



Además, se informó que Five "dio preferencia a Bosch sobre otros oferentes de adquisición", que no identificó, y que el acuerdo se firmó a principios de abril.



El acuerdo aún está sujeto a la aprobación de las autoridades antimonopolio. Pues, cabe señalar que recientemente Bosch adquirió a la empresa Atlatec, que diseña mapas de alta definición para autos autónomos, y simulación. Con ello, la compañía alemana se convierte en la única empresa que puede ofrecer a sus clientes todos los componentes necesarios para la conducción automatizada: desde los actuadores, los sensores, y los mapas hasta el software y el entorno de ingeniería.



Five actualmente se centra en una plataforma de desarrollo y prueba basada en la nube para el software utilizado en los automóviles autónomos. La startup tecnológica emplea a 140 personas en seis ubicaciones en el Reino Unido.

Five.ai